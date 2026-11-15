El equipo holandés espera que la italiana de 25 años pueda redescubrir su excelente forma de escalada de las temporadas 2023 y 2024.

Gaia Realini ha anunciado que dejará Lidl-Trek para trasladarse a Picnic-PostNL la próxima temporada.

La italiana había pasado las últimas cuatro temporadas con Lidl-Trek, y tanto ella como el equipo alemán acordaron rescindir su contrato un año antes este invierno. Ahora se mudará al equipo holandés Picnic-PostNL, anunció en una publicación de Instagram.

“Después de cuatro años con Lidl-Trek, es hora de comenzar un nuevo capítulo. Gracias por todas las experiencias y momentos que compartimos”, escribió Realini.

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“Estoy feliz de anunciar que me uniré a Picnic-PostNL para la próxima temporada, un equipo que ha creído en mí desde el principio y nuestras primeras conversaciones.

“Nuevos colores, nuevas metas y mucha motivación para dar lo mejor de mí. ¡Listo para esta nueva aventura!”

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Después de unirse al Lidl-Trek procedente del equipo italiano Isolmant-Premac-Vittoria, Realini impresionó durante sus dos primeras temporadas con el equipo. Emergió como una de las mejores escaladoras, logrando podios en el UAE Tour, La Flèche Wallonne, La Vuelta Femenina y el Giro de Italia en 2023.

Mientras tanto, un quinto lugar en el Tour de France Femmes fue su punto culminante de 2024. Sin embargo, no ha alcanzado esas alturas en las últimas dos temporadas, después de sufrir una fractura de codo a principios de 2025.

Su mejor resultado en carreras por etapas de las últimas dos temporadas llegó en septiembre con un décimo puesto en el Faun Tour Femmes.

Realini es el sexto ciclista que deja Lidl-Trek para 2027, uniéndose a la campeona mundial de ciclocross Lucinda Brand y a la campeona mundial sub-23 de contrarreloj Felicity Wilson-Haffenden entre nombres notables en la lista saliente mientras la ex campeona del Tour de Francia Femmes Kasia Niewiadoma-Phinney encabeza sus transferencias entrantes.

Ella es, hasta la fecha, la única incorporación confirmada para Picnic-PostNL esta temporada baja, mientras que Pfeiffer Georgi, Megan Arens, Rachele Barbieri y Elise Uijen están a punto de salir.

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