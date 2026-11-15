El equipo holandés espera que la italiana de 25 años pueda redescubrir su excelente forma de escalada de las temporadas 2023 y 2024.


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Gaia Realini ha anunciado que dejará Lidl-Trek para trasladarse a Picnic-PostNL la próxima temporada.

La italiana había pasado las últimas cuatro temporadas con Lidl-Trek, y tanto ella como el equipo alemán acordaron rescindir su contrato un año antes este invierno. Ahora se mudará al equipo holandés Picnic-PostNL, anunció en una publicación de Instagram.

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