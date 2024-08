Trucos tecnológicos, novedades impresas en 3D, una sorprendente cantidad de frenos de llanta y la mejor tecnología de bicicletas del planeta.

La primera vez que vi una contrarreloj, mi mejor amigo Henry me sentó y me dijo: “Esta es la mejor parte de las carreras de bicicletas: todos los equipos usan el mejor equipamiento”. En ese momento, no lo entendí muy bien, pero solo había tenido una bicicleta de carretera durante unas tres semanas. Pasaron muchos años y ahora estoy en la inauguración de la Vuelta a España en un día abrasador a las afueras de Lisboa, Portugal, y lo entiendo perfectamente.

La primera etapa contrarreloj, una prueba corta de 12 km que se encuentra a medio camino entre un prólogo tradicional y una contrarreloj “adecuada”, fue ganada por Brandon McNulty. Un fuerte viento en contra que soplaba desde la costa hizo que la aerodinámica fuera un factor aún más importante, aunque la fuerza de las ráfagas disuadió a Wout van Aert de utilizar su infame configuración de doble disco aquí.

Más importante que la aerodinámica, incluso para una etapa tan corta, parece ser la gestión del calor. Todos los equipos contaban con un suministro aparentemente infinito de hielo, nebulizadores, ventiladores y chalecos anticongelantes. Teniendo en cuenta que la temperatura (que se elevó en un sentido muy local debido a que el paddock estaba situado en una carretera totalmente sin sombra) superó los 40 grados centígrados, no es de extrañar.

Además de las infinitas carpas de optimización aerodinámica y enfriamiento, me sorprendió mucho la repentina y desconcertante variedad de formas que adoptan ahora las barras aerodinámicas modernas.

Mi formación es geológica y me hizo recordar la explosión cámbrica. Durante eones, la vida evolucionó lentamente de una masa simple a otra, todas vagamente similares en forma, hasta que en algún momento proliferó rápidamente en formas extrañas y complejas que confundieron tanto a los primeros paleontólogos que las especies recibieron el nombre de “Hallucigenia”, ya que se preguntaban si estaban alucinando.

Volviendo a la tecnología de las bicicletas, la facilidad y disponibilidad de la impresión 3D ahora, no solo en plástico sino también en titanio, ha dado como resultado una gran variedad de formas, cada una con ajustes anatómicos, huecos para palancas de cambios, soportes para computadoras y secciones ajustables.

Desplácese hacia abajo para verlos todos, así como para obtener una visión más general de todos los equipos que usan el equipamiento más genial. Después de todo, es la mejor parte de las carreras de bicicletas.

Teniendo en cuenta que el título es una especie de homenaje a los diferentes manillares aerodinámicos que se muestran, parece de mala educación no empezar con un juego. Aquí tenemos un juego de esquís Look del equipo Cofidis. Se puede ajustar la posición de adelante hacia atrás en los soportes y más aún delante de los apoyos para los antebrazos, y los asideros se pueden ajustar en cualquier ángulo, con palancas de cambio instaladas en los extremos.

Los tubos superiores horizontales no solo tienen un aspecto atractivo, sino que también muestran el área frontal más pequeña al viento.

Las bicicletas de contrarreloj son tan modernas como la tecnología existente, aunque, siguiendo el clásico estilo de Cofidis, el equipo todavía utiliza neumáticos tubulares Michelin de 25 mm.

En el campamento de Cofidis vi a un mecánico limpiando una transmisión que lucía un plato Kronos nuevo (al menos para nosotros).

He visto al equipo usar anillos Kronos antes durante las Clásicas, pero nunca con una cantidad de dientes tan alta. Es probable que este monstruo de 60 dientes se produzca en cantidades tan pequeñas o con tan poca anticipación que renunció a la anodización en negro de otros que hemos visto de la marca.

En Decathlon-AG2R, algunos ciclistas utilizaron manillares aerodinámicos más modernos de la marca Deda, que parecen tener tapas de extremo intercambiables para diferentes estilos de agarre. Sin embargo, no hay huecos personalizados para los blips.

El equipo también utilizó el neumático Continental Aero 111, con hendiduras especialmente diseñadas no para el agarre, sino para reducir la resistencia. Es un neumático delantero únicamente, mientras que el trasero está cubierto por un modelo GP5000 TT más normal.

Mientras que algunos ciclistas tenían los manillares Deda más modernos hechos para la bicicleta, otros simplemente usaban extensiones Deda Jet listas para usar.

Aquí tenemos otra imagen de las nuevas extensiones. La barra base también parece tener empuñaduras integradas.

Y de nuevo, aquí está el neumático aerodinámico, que fue desarrollado en colaboración con Swiss Side.

Un plato Drag2Zero grande (probablemente de 60t) remata la transmisión.

En el paddock de Arkea-B&B Hotels, los puntos de cambio Shimano están fijados con cinta aisladora, con un par de tiras de cinta adhesiva en la parte superior para ayudar.

Si bien algunos equipos comodín también utilizaron frenos de llanta, la Bianchi Aquila CV es la última bicicleta con frenos de llanta que queda en competencia a nivel WorldTour.

En la zona del UAE Team Emirates, había algunas piezas no estándar en algunas de las bicicletas Colnago TT1 del equipo. Una clara falta de pintura para ahorrar peso y una rueda delantera Aerocoach hacen que esta máquina sea diferente.

Los manillares aerodinámicos de la marca ENVE tienen huecos especialmente diseñados para los botones de cambio Shimano. El soporte para computadora con refuerzos cruzados probablemente también agregue un poco de rigidez lateral.

Encuentra la diferencia: el truco está en mirar los postes del asiento. La máquina de Adam Yates tiene un modelo Darimo sin distintivo para mantener el peso al mínimo.

Aquí no hay vaporizadores, solo un ventilador, un chaleco de hielo y una botella de repuesto colocada entre los radios de la rueda delantera para ayudar a mantener a raya el calor feroz.

Neumáticos específicos para contrarreloj y un hueco para cubrir la válvula sin cámara para que no interrumpa el flujo de aire.

Sólo cuando miras estas máquinas de cerca te das cuenta de lo complejas que son de construir en comparación con una bicicleta de carretera normal.

Después de que los corredores hayan firmado, los mecánicos del equipo limpian los neumáticos para eliminar cualquier residuo y reducir el riesgo de pinchazos.

Un gran plato de carbono Carbon-Ti, una marca que cada vez es más habitual en el pelotón.

Algunos ciclistas tenían lo que parecían soportes de plástico para sus extensiones, pero otros miembros del equipo tenían soportes de metal. Sospecho que los ciclistas pueden elegir entre peso y durabilidad.

En Alpecin–Deceuninck, vi otro conjunto de barras con un hueco incorporado directamente.

Algunos ciclistas tenían los asideros completamente verticales. Además, independientemente de lo llamativa que sea una bicicleta de contrarreloj, siempre hay algún lugar donde se usa cinta aisladora: aquí se mantienen ordenados los cables de la palanca de cambios cuando salen por el extremo trasero de las extensiones.

Tres bicicletas TT, todas con diferentes extensiones y estilos aerodinámicos. El material azul era como una toalla rígida, probablemente para evitar que el sudor hiciera que los esquís resbalen con el calor.

Un poco más de tela adhesiva en otro juego de barras Alpecin, con puntos de cambio colocados en los extremos de las extensiones esta vez.

Las bicicletas TT no tienen cambios normales, solo blips, por lo que se necesita un segundo juego para poder cambiar mientras se sostiene la barra base.

Esta configuración sugiere que el cambio se realiza con el dedo meñique o anular, en lugar del índice o el pulgar.

Curiosamente, la bicicleta TT de Kaden Groves estaba configurada con platos viejos de 11 velocidades, probablemente para mejorar la retención de la cadena.

No te preocupes, tenía un ventilador, ¡simplemente está fuera de escena!

En el campamento de Astana había más tecnología impresa en 3D, aunque solo en forma de soporte para ordenador. Hay que decir que no parece la solución más aerodinámica.

Si bien Giro fue noticia este año por su casco más atrevido, Limar también lanzó un modelo nuevo de gran tamaño este año.

Una junta tórica y un poco de cinta aisladora confiable mantienen esta palanca de cambios en su lugar en Israel-Premier Tech.

Aquí no hay rociadores sofisticados, solo un grupo de ventiladores grandes.

Si bien muchos riders usaban las barras aerodinámicas de la marca Factor, uno usaba en su lugar un juego de esquís Aerocoach.

Aquí están las unidades alternativas, de marca Factor. Los mecánicos pegaron las notas de la etapa a los esquís, aunque las trasladarían antes del inicio de la etapa.

No estoy seguro, pero estoy bastante seguro de que se trataba de un granizado de carbohidratos.

En un día tan caluroso como hoy, mantenerse fresco no es algo sólo para los ciclistas, sino también para los aficionados.

El gran, ruidoso y animatrónico T-Rex de Soudal-Quickstep atrajo a una multitud y puso los pelos de punta.

Al igual que en la carretera, el equipo opta por neumáticos de cubierta de algodón y cámaras de látex en lugar de una configuración sin cámara.

En el autobús de Ineos Grenadiers ocurre lo contrario, con neumáticos sin cámara específicos para TT en las bicicletas de carretera del equipo y también en sus bicicletas TT.

Un banco de bicicletas Bolide TT antiguas (izquierda) y nuevas (derecha). Aparte de la pintura, la diferencia clave son las ondulaciones a lo largo de la tija y el tubo del asiento.

En EF Education-EasyPost, la máquina de Richard Carapaz recibió una cadena completamente nueva después de haber ido y regresado en bicicleta.

En el camión del mecánico había hileras de ruedas Vision y aún más bicicletas de repuesto.

La Cannondale SuperSix Evo personalizada del ex campeón del mundo y actual campeón nacional portugués Rui Costa destacaba en el techo del coche del equipo.

En FDJ, la nueva bicicleta Wilier Supersonica TT del equipo (probablemente el modelo más caro disponible en el mercado) tenía algunos extremos muy sofisticados en sus extensiones: asideros de titanio impresos en 3D unidos a apoyos de antebrazo de carbono.

Aquí están las barras completas. En comparación con muchas otras, no requieren ajustes, por lo que es probable que se hayan adaptado a cada ciclista individualmente antes de la producción.

Mantenerse fresco consiste, en gran medida, en tener un cenador, dentro del cual se puede controlar mejor el clima.

El equipo invitado comodín Kern Pharma se presentó con muchas ruedas Cadex para sus bicicletas Giant Trinity TT.

Nunca puedo dejar de ver productos de bicicletas de altísima calidad apoyados con indiferencia contra las furgonetas del equipo.

Kern también utilizaba frenos de llanta en sus bicicletas TT, el modelo anterior de Trinity.

Jayco-AlUla también tenía frenos de llanta, pero sólo en algunas bicicletas de repuesto en el techo.

Eddie Dunbar tenía extensiones completas de titanio en su bicicleta, pero lo que más me llamó la atención fue el sistema de montaje del sillín, con un adaptador para mover el retroceso más hacia atrás.

Hacía demasiado calor para calentarse con cubrezapatillas, por lo que muchos ciclistas sólo las usaban sobre las pantorrillas.

Los esquís en la parte delantera de las máquinas Speed ​​Concept de Lidl-Trek tenían una apariencia relativamente simple, con detalles SRAM en los extremos del manillar.

Aunque algunas bicicletas tenían lo que parecían ser extensiones idénticas a las vistas en FDJ, con dos asideros diferentes en exhibición.

Tao Geoghegan-Hart se toma fotos con algunos fanáticos después de registrarse.

No es ninguna sorpresa ver neumáticos específicos para el TT en uso aquí, esta vez de Pirelli.

Un mecánico de Intermarché-Wanty hace algunos ajustes de último momento antes de la salida.

En Red Bull-Bora-Hansgrohe tenían todas las tácticas de refrigeración: un ventilador con un tanque de vapor incorporado, chalecos de hielo, sombra e incluso geles de carbohidratos congelados.

Aquí están los ventiladores nebulizadores, con un gran tanque de agua desde donde funcionar.

Sí, sé que fue una etapa TT, pero el diseño de pintura de estas motos del equipo S-Works Tarmac SL8 es demasiado bueno como para no incluirlo.

Una Orbea Ordu totalmente oscurecida es una bicicleta de repuesto discreta que este ciclista de Lotto-Dstny puede tener detrás.

Habrá una galería de técnicas de carretera en las próximas 24 horas, pero después de haber pasado dos días con un calor de 40 grados, esta manzana gigante desinflada es más o menos lo que siento ahora. Me voy al aeropuerto y vuelvo a un clima más fresco.