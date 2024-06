Ahora es un récord rayado, pero parece ser otra solución ligera, semiaerodinámica y de una sola bicicleta.

No tengo idea de si el departamento de marketing de Wilier sabía que íbamos a ver otras tres bicicletas nuevas en el Critérium du Dauphiné: una nueva Canyon Aeroad, una nueva Pinarello Dogma F y una nueva Trek Madone/Emonda, pero de todos modos, Lanzar su nueva máquina la semana anterior al Dauphiné fue un gran paso. Acaparó los titulares sin competencia, mientras que todo lo nuevo en el Dauphine casi se vuelve tan ruidoso que es imposible pasar por alto, y eso sin tener en cuenta Unbound Gravel y el hecho de que hemos detectado otra nueva versión de SRAM Red este fin de semana.

Deambulando por los boxes del Dauphiné, montando una galería de tecnología de punta y esforzándose (a menudo sin éxito) por no provocar la ira de varios responsables de prensa, la buena gente de Groupama-FDJ me dio cinco minutos a solas con este video aún inédito. nueva bicicleta.

Gracias a un exitoso esquema de pintura que trastorna el delineador de ojos, esconde bien sus secretos, y la verdad, no sé exactamente qué es. La UCI no ha homologado nada para Wilier desde 2022, por lo que no hay pistas al respecto.

Parece menos aerodinámica que la bicicleta aerodinámica Filante de la marca, y si bien tal vez no sea tan delgada como la Zero SLR, ciertamente es la bicicleta a la que se parece más, por lo que si va a ser un reemplazo directo, sospecho que será para eso.

Sea lo que sea, todavía podemos conocerlo en detalle.

No se trata de la bicicleta ni por un segundo. Me encanta el ciclismo francés. Me encanta que uno de los mejores prospectos franceses, David Gaudu, TODAVÍA utilice neumáticos tubulares Continental Competition Pro Ltd de 25 mm en la actualidad.

De vuelta a la bicicleta… El área de la abrazadera del sillín todavía presenta un pequeño triángulo de compensación bulboso entre el tubo superior y el tubo inferior. A diferencia de la Zero SLR, esta es triangular. Dejando a un lado a Aero, esta es una estética mucho mejor que la cuadrada del modelo actual, que se parece un poco a un ladrillo Lego rebelde.

Entre los diversos logotipos monocromáticos de los patrocinadores, lemas como 'Chase The Light' estaban estampados en el lugar. Es una táctica similar a la que vimos el año pasado en el Dauphiné con la nueva BMC TeamMachine R para romper las líneas del cuadro.

Haciendo caso omiso de la pila bastante alta de espaciadores debajo de la potencia de Gaudu por un segundo, la corona de la horquilla de este nuevo modelo tiene una forma mucho más orgánica que la que se ve en la Zero SLR, que se parece más a la horquilla Canyon Ultimate con hombros pronunciados. Claramente hay espacio para más que esas bañeras de 25 mm, David…

El tubo diagonal es un poco más grande, diría yo, pero no mucho. La calcomanía dice “LABORATORIO DE INNOVACIÓN”, aunque tuve que contar con la ayuda de nuestro redactor de noticias, James Moultrie, para ayudar a decodificarla.

Una vez que hayas echado el ojo, las otras calcomanías también dicen “laboratorio de innovación”. No pude ver ningún logotipo de marca en la cabina, lo que sugiere que también es nuevo. Se parece mucho al actual de la Zero SLR, pero quizás sea un poco más angular, con un aspecto más descendente del vástago.

Contra la bicicleta completamente negra, el transpondedor de carrera sostenido dentro de un recorte de cámara de aire de butilo combina bien. Las tapas rojas de los ejes pasantes también son bastante elegantes, desde un punto de vista estético.