La segunda entrega de nuestra galería de tecnología Tour Down Under ya está aquí con aún más información sobre tecnología.

El lunes, no el domingo, es un día de descanso en Adelaida. Un día de calma entre las carreras femeninas y masculinas en el Tour Down Under, que da inicio a la temporada de carreras de 2025. Noemí Rüegg consiguió ayer la victoria general femenina después de unas carreras emocionantes, pero quién sabe quién triunfará este año en la carrera masculina.

Lanzamos la parte 1 de nuestra galería tecnológica del Tour Down Under el viernes y ahora podemos darle la bienvenida a la parte 2. El equipo de My Bike ha estado tomando fotografías en Australia para que podamos ofrecerle una inmersión profunda en aún más bicicletas de la nueva temporada. componentes y curiosidades tecnológicas.

Esta galería echa un vistazo a dos bicicletas del equipo que no aparecieron en nuestra primera galería, la nueva Picnic PostNL Lapierre Xelius DRS y la Alpecin-Deceuninck Canyon Aeroad CFR. El recién nombrado equipo Picnic PostNL cambió de bicicletas Scott este invierno, y los pilotos de Alepcin también se acostumbrarán a equipos nuevos muy importantes después de su reciente cambio de patrocinador de neumáticos de Vittoria a Pirelli.

En otros lugares, hay detalles técnicos interesantes, piezas de repuesto y configuraciones personales interesantes para analizar detenidamente. Este es el comienzo de la tecnología de carrera para este año y estoy seguro de que, al igual que nosotros, no puedes esperar a ver qué cambios se producirán en los próximos meses.

Alpecin-Deceuninck anunció recientemente el cambio de neumáticos Vittoria a Pirelli. Esperamos ver pilotos compitiendo con neumáticos P Zero Race TLR RS la mayor parte del tiempo.

Las paredes laterales de color tostado del año pasado desaparecieron y fueron reemplazadas por Pirelli negro y amarillo para 2025.

El año pasado se lanzó una nueva versión de la Aeroad CFR, se estrechó el tubo de dirección y se implementó un nuevo manillar ajustable para la bicicleta. El soporte para computadora aquí está impreso en 3D y solo pesa 13 g.

El manillar 'Pace' es ajustable en ancho e incluso tiene dos opciones diferentes de caída de barra: clásica y aerodinámica. También existen algunas opciones de raíces negativas exclusivas para profesionales.

Los portabidones de carrera Elite Custom del mismo color combinan bastante bien con el trabajo de pintura del equipo.

La barra profunda de la horquilla Canyon Aeroad tiene una rosca de eje pasante ciega en el lado de transmisión, algo que no todas las bicicletas de carreras WorldTour tienen y que, con suerte, proporciona una pequeña ventaja aerodinámica.

El equipo Picnic PostNL competirá con bicicletas Lapierre Xelius DRS este año después de que el equipo cambiara las máquinas Scott. El equipo competirá próximamente en las carreras con nuevas bicicletas azules y naranjas del equipo. Esta es la bicicleta de carreras del corredor británico Oscar Onley.

El grupo de tirantes, mediante el cual los tirantes se unen al tubo superior en lugar de a la parte trasera del tubo del asiento, es una tarjeta de presentación de Lapierre y se dice que mejora la flexibilidad trasera. Encuentra la discreta pegatina con el nombre de Onley en la parte superior del tubo del sillín.

El manillar Lapierre integrado tiene un aspecto limpio, con una sección superior más delgada en comparación con otras marcas.

Los mecánicos del equipo han marcado los neumáticos del Vittoria Pro Corsa. Respuestas en una postal aquí. ¿Niveles de sellador, fecha de colocación o un código secreto?

El equipo correrá sobre ruedas Ursus para 2025, una marca italiana. No sabemos si este logotipo ligeramente extraño (y nos atrevemos a decir críptico) llegó para quedarse o si se lanzará uno nuevo pronto.

Localiza la transición aerodinámica entre la corona de la horquilla y el tubo de dirección inferior. Además, los ciclistas profesionales con algunos espaciadores debajo de la potencia también parecen ser cada vez más comunes hoy en día. Un stack más alto podría hacer que mantener una posición aerodinámica sea más cómodo, generando ganancias generales.

Esta toma de la pata de la horquilla Xelius ofrece una buena comparación con la puntera ciega de la Canyon Aeroad CFR.

Esta es la segunda bicicleta de Jhonatan Narváez, además de la bicicleta de carrera aerodinámica Y1RS que ocupa los titulares. Espere ver menos piezas de repuesto en las bicicletas de los ciclistas de los Emiratos Árabes Unidos este año, ya que la nueva asociación Shimano del equipo significa que todos los componentes de la transmisión probablemente serán Dura-Ace.

La pegatina 'dos' y la falta de dorsal demuestran que se trata de la segunda máquina del ecuatoriano, destinada a pasar gran parte de la temporada sobre el techo de un coche de equipo.

Aquí no hay espaciadores, Narváez coloca su potencia integrada Enve encima de la tapa superior que lleva el juego de dirección.

Localice la placa de respaldo de la pastilla de freno de color verde en la pinza de disco, esto sugiere que se están utilizando pastillas de freno no originales en la bicicleta Cannondale SuperSix de Yuhi Todome.

Válvulas sin cámara Muc-Off rosadas para el equipo, tal vez las pegatinas 'T3' y '6' a cada lado de la válvula se refieran a niveles de sellador o fechas de instalación.

Los platos Aero 40-54T FSA están emparejados con un medidor de potencia Power2Max y bielas de fibra de carbono FSA K-Force en las máquinas Cannondale SuperSix Evo Lab71 de EF.

El diseño salvaje del aerodinámico Bianchi Oltre RC se extiende hasta la unión del tirante y el tubo del sillín.

Otra caída ciega del eje pasante, esta vez en el lado de transmisión trasero de la bicicleta.

Y de nuevo en las patas de la horquilla delantera. Las dos crestas aerodinámicas en la parte inferior de la pierna para ayudar a reducir la resistencia.

Sospechamos que se trata de un anillo de bloqueo de rotor de disco de posventa ligeramente más ligero instalado en el modelo Trek Madones del equipo Lidl-Trek. De cualquier manera, combina muy bien con la pinza Sram Red.

Estos portabidones son para los bidón aerodinámicos Trek específicos del cuadro. La Madone es más lenta sin ellas, pero no son las mismas botellas que usa el servicio neutral y, como tal, rara vez vemos al equipo usarlas en lugar de las tradicionales botellas redondas.

Parece que el equipo Decathlon AG2R La Mondiale también ha adoptado los populares platos del mercado de accesorios Carbon-Ti.

El equipo también utiliza el neumático aerodinámico delantero específico Continental Aero 111. El marketing del neumático afirma un asombroso ahorro de 18 vatios, pero en nuestras pruebas podemos al menos decir que esto se ve anulado por una penalización de resistencia a la rodadura de 3,8 vatios en comparación con un GP5000S TR.

Los bujes Black Inc. de Human Powered Health reciben el tratamiento de cojinete Ceramic Speed.

Al igual que los pedaliers del equipo: cada vatio ayuda, ¿verdad, además de mejorar la longevidad de los rodamientos?

Pondríamos esta transmisión en la categoría impecable o nueva.

Las máquinas Ineos Pinarello Dogma F cuentan con patas de horquilla de perfil aerodinámico con un pequeño orificio en el que montar un transpondedor de carrera detrás de las 'pestañas' y el eje.

Los bujes plateados y sin pintar del equipo Roval en las bicicletas del equipo Red Bull Bora-Hansgrohe son un cambio refrescante de un mar de componentes negros.

Mantén los ojos bien abiertos este año para ver la influencia de Dan Bigham en las bicicletas del equipo RedBull Bora-Hansgrohe mientras comienza su primer año como jefe de ingeniería del equipo.

Los atrapacadenas K-Edge ayudan a evitar desastres en momentos cruciales.

Las vainas cromadas de Luke Plapp habrían brillado bajo el sol australiano.

Los radios de fibra de carbono perfilados de las ruedas de carrera Cadex del equipo.

Plapp luce muy aerodinámico en su bicicleta, pero incluso su configuración tiene que cumplir con las regulaciones de la UCI, por lo que no hay capós que molesten a los comisarios.

Canyon-SRAM parecía ser uno de los pocos equipos que utilizaban palancas de eje pasante. Esto podría permitir al ciclista quitarse la rueda mientras espera una rueda nueva, ahorrando un tiempo precioso.

Esta cubierta de látex para transpondedor de cámara de aire complementa muy bien la pintura del equipo.

Manetas de freno SRAM Red AXS, con una cubierta de goma muy sutil para el perno de ajuste del alcance en la parte superior de la maneta.

Esta es la barra base Canyon 'Pro' Pace más agresiva del Movistar Canyon Aeroad.

La cabina del Canyon Aeroad CFR ahora utiliza exclusivamente pernos Torx T25, lo que significa menos herramientas para los mecánicos.

El Specialized S-Works Tarmac SL8 de Casper Pederson está preparado y listo para funcionar.

Se está volviendo inusual ver un manillar y una potencia separados en el WorldTour masculino, pero todavía existen.

El Wolfpack, como se llama Soudal-Quick Step, saldrá airoso este año, como siempre. Este logotipo en el tubo superior debe servir como recordatorio.

El campeón defensor Stevie Williams ha regresado para defender su título general. Utiliza un medidor de potencia Power2Max para realizar un seguimiento de los números.

Hay algo genial en tener el manillar pegado con cinta adhesiva hasta la potencia, a Williams también le debe gustar sujetar la parte superior. Bradley Wiggins también estaba interesado en esta configuración en su día.

Groupama FDJ también utiliza neumáticos Continental Aero 111 en la parte delantera de sus ruedas Miche, un nuevo socio para 2025. El equipo utilizará ruedas de la gama Miche Kleos.

Y el muy capaz modelo GP5000 S TR en la parte trasera, ya que el Aero111 es específico para la parte delantera.

El Orbea Orca Aero, al igual que el Bianchi Oltre RC, tiene una unión del tirante muy esculpida.

Además de un diseño inusual de vaina que parece rodear el desviador trasero.

Es bueno ver a Campagnolo de regreso en el WorldTour: aquí está la parte trasera de su mecanismo trasero inalámbrico Super Record WR.

El sol ya empezaba a ponerse, pero para el legendario fabricante italiano no se pondrá.