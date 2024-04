Todas las novedades tecnológicas de la carrera de un día más importante de la temporada

Cuando llegue el momento, y una vez que el polvo mental se haya asentado tanto como el polvo real, les ofreceremos un resumen de todas las tendencias tecnológicas clave de la edición 2024 de Paris-Roubaix.

En el momento de escribir este artículo, justo después de los horribles adoquines del Bosque de Arenberg y la nueva entrada a la chicane, ya ha sido una carrera frenética. La carrera en sí, a lo largo de los años, se ha vuelto cada vez más rápida, gracias en parte a los vientos de cola, pero también debido a que el pelotón masculino optó casi exclusivamente por bicicletas aerodinámicas en lugar de cualquier cosa con concesiones a la comodidad.

Esto contrasta bastante con lo que mostré en la galería tecnológica para mujeres de Paris Roubaix, que tenía una diversidad mucho mayor de opciones de bicicletas y equipos.

Esta tendencia hacia las bicicletas aerodinámicas solo se ha visto contrarrestada un poco cuando Israel-Premier Tech optó por utilizar bicicletas de gravel. A pesar del espacio adicional para los neumáticos, el equipo optó por neumáticos 32c y también es una bicicleta de gravel muy aerodinámica.

Entonces, sin más preámbulos, te explicaré todo el arsenal de trucos que utilizan los equipos para hacer la vida un poco más fácil y rápida en los recorridos más difíciles del calendario.

Uno de los favoritos antes de la carrera, Mads Pedersen, tenía quizás la configuración más salvaje para los adoquines, optando por una barra plana y neumáticos de grava… Por supuesto, estoy bromeando; Así es la bicicleta del conductor del autobús Lidl-Trek. Genial, pero quizás no del todo preparado para recorrer los adoquines a 65 kmh.

La Roubaix está muerta y la Tarmac es la bicicleta elegida por todos los equipos patrocinados por Specialized, como predijimos. Las barras redondas en lugar de la cabina aerodinámica no son lo más interesante de esta (y de la mayoría de las otras) bicicletas Soudal-QuickStep. No, tampoco es la herramienta pegada debajo del sillín…

Jonas Rutsch hizo sus travesuras habituales con una enorme potencia de 170 mm. Personalmente, me preocuparía la longitud adicional de la palanca, ya que la fuerza aplicada a través del tubo de dirección aumentará significativamente en comparación con una potencia de longitud “normal”.

El uso de platos más grandes no estándar era normal en más o menos en todos los ámbitos. Aquí Cofidis ha optado por utilizar un plato delantero Kronos de 55t, en una configuración 2x.

Aquí no hay megaplatos, solo su juego de platos normal de 54.40.

Curiosamente, el límite de espacio libre para los neumáticos no suele estar determinado por el cuadro o la horquilla, sino por si la bicicleta está configurada 1x o 2x. Con un desviador delantero, especialmente uno Shimano, el espacio libre hasta los neumáticos puede ser extremadamente reducido. Aquí apenas cabe un 32c, rechoncho por llantas anchas.

En Astana me dijeron que el equipo había tenido dificultades para conseguir platos de Shimano, de ahí que este ciclista usara platos antiguos de 11 velocidades que aparentemente funcionan bien con el sistema actual de 12 velocidades, aunque Shimano probablemente diría lo contrario.

Dejando a un lado los problemas con los platos, la pintura de estas bicicletas Wilier es maravillosa. Todo el equipo estaba en las barras pintadas a medida, tal vez porque sería una pena no hacerlo, o tal vez por razones de presupuesto.

En Bahrein, Victorious Fred Wright estaba usando los platos de Carbon Ti que normalmente he asociado con el UAE Team Emirates.

Estos neumáticos, 35c Continental GP5000 AS TR, fueron los más grandes del día, sin apenas espacio en la horquilla.

No es tan larga como la potencia de Rutsch, pero sigue siendo un pez gordo. Sin embargo, no utiliza la nueva cinta de manillar de Prologo, a pesar de ser patrocinador del equipo.

La versión para todas las estaciones (AS) de la GP5000 ofrece más agarre, mejor protección contra pinchazos y, lo que es más importante, viene en un ancho de 35c.

El ex ganador Dylan van Baarle estuvo hoy a bordo del Cervelo Soloist, con neumáticos 32c y (lo adivinaste) una configuración 1x, aunque sin platos enormes para el holandés. Sin embargo, en realidad no comenzó la carrera.

A pesar de todo lo que se habla de fallas en las llantas sin gancho, Lotto-DSTNY tenía algunos de los neumáticos más estrechos de la carrera a 30c. No tenían cámara con inserciones y las ruedas Zipp 303 Firecrest se parecen más a un juego de ruedas de grava, pero aún no tienen gancho. El tamaño de neumático 30c es el límite superior de las bicicletas del equipo Orbea Orca Aero, por lo que tal vez querían hacerlo más grande pero simplemente no pudieron.