Cada miembro del equipo usó sobrepasones y guantes de diferentes colores durante la contrarreloj del equipo de la etapa 3

El kit ya colorido de XDS-Astana tenía un estilo de arco iris adicional durante la contrarreloj del equipo de Etapa 3 en París-Nice el domingo, con cada jinete luciendo sobrees y calcetines de diferentes colores: rosas, verduras y amarillos en lugar de su blanco habitual.

Pero este accesorio brillante no era solo un accesorio de moda, de hecho, era una idea práctica del nuevo ingeniero de rendimiento del equipo y el especialista retirado de la contrarreloj Alex Dowsett.

“Los guantes y los sobrecoscos son una idea en la que me he sentado durante mucho tiempo y estaba agradecido de que el equipo me dejara implementarlo y que los corredores lo compraron. (¡Y que UCI está bien!) ”, Escribió Dowsett en las redes sociales.

El propósito, explicó en un carrete publicado en el Instagram del equipo, es ayudar a los ciclistas a identificarse entre sí al volver a la línea después de su turno en el frente, algo que puede ser un esfuerzo adicional durante lo que ya es una disciplina extremadamente exigente.

“Lo más difícil de las contrarreloj de equipo (es que) a partir de ese aspecto, todos se ven iguales”, dijo Dowsett.

“Entonces podría haber esa fracción de segundo en la que estás como '¿Es ese Tejada o es Teunissen?' Lo primero que ves de cada jinete son las manos, así que pensé qué pasaría si pudiéramos hacer de los guantes de todos un color diferente. Entonces, en lugar de buscar a la persona o el estilo de conducción de esa persona, o contar 'uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estoy en', solo estás buscando un color “.

Esos colores, elegantes pasteles, que se ajustan bien al esquema de color del equipo, estaban en los guantes y las superaciones de cada piloto, lo que hace que los diferentes miembros del equipo sean identificables desde cualquier ángulo.

No hay un enorme beneficio de rendimiento, admite Dowsett, pero esto es más al estilo de las ganancias marginales de Team Sky, donde el británico comenzó su carrera.

“Es una pequeña ventaja, no vamos a vencer al arbusto”, dijo Dowsett. “No estamos ahorrando en las ganancias aerodinámicas ni nada. Creo que esta es una ventaja entre los corredores, y es pequeño.

“También es para los directores del automóvil detrás, no tienen que memorizar los números de los ciclistas. Creo que será más fácil para los directores saber si alguien necesita perder un turno, si alguien dice que está luchando, si alguien se está quedando atrás. Con suerte, será más fácil transmitir esa información a los corredores también “.

Pequeños trucos para ayudar a los equipos a identificar a sus corredores parecen ser más comunes en el pelotón. Jonas Vingegaard, por ejemplo, lleva un casco rojo durante París-Nices esta semana, presumiblemente en parte para ayudar a diferenciar al líder de su Visma-Lrease A Bike Team Smates.

En última instancia, XDS-Astana terminó 13º en la etapa 3, ganado por Visma-Lrease A Bike, pero fueron uno de los dos únicos equipos de WorldTour en ir a la línea con tres corredores, por lo que algo en su plan ciertamente funcionó.

“Los niños cabalgaron bien, somos un progreso de trabajo (sic) en el lado de TT, por lo que el resultado fue alentador internamente”, fue la evaluación de Dowsett.