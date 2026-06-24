El angloitaliano seguirá en el programa Red Bull-Bora-Hansgrohe y correrá a nivel WorldTour en 2027

Lorenzo Finn confirmó que es uno de los súper talentos adolescentes del ciclismo con una victoria dominante en el Giro Next Gen, y el angloitaliano se unirá al equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe WorldTour en 2027 y continuará acelerando su carrera.

Finn fue campeón del mundo junior de carreras en ruta en Zúrich en 2024, mientras Paul Seixas ganó el título de contrarreloj. El corredor francés optó por dar un paso al nivel WorldTour con Decathlon-CMA CGM en 2025 y ganó el Tour de L'Avenir, pero solo ganó tiempo sobre el finlandés en la última contrarreloj de montaña.

Finn es sólo diez semanas más joven que Seixas, ambos de 19 años, y parecen destinados a enfrentarse en futuras Grandes Vueltas en la era post-Pogačar y Vingegaard.

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Entre sus rivales generacionales se encuentran Jørgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), Jarno Widar (Lotto Intermarché), Héctor Álvarez (Lidl-Trek Future Racing), Mateo Ramírez y Pablo Torres (UAE Team Emirates Gen Z) y otros jóvenes corredores precoces que forman parte de los mayores programas de desarrollo.

Seixas mostró su potencial en 2025 y debutará en el Tour de Francia en julio después de mejorar a un ritmo rápido desde enero. Finn optó por permanecer en el programa de desarrollo de Red Bull, pero podría tener el mismo talento y estar preparado para las carreras por etapas.

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El Giro Next Gen está considerado una de las carreras por etapas sub 23 más importantes, junto con el Tour de l'Avenir y el Giro Ciclistico Valle D'Aosta. Los antiguos ganadores incluyen a Tom Pidcock, Juan Ayuso y Widar. Mattia Cattaneo fue el último ganador italiano antes de Finn en 2011.

El finlandés celebró la victoria del Giro Next Gen con familiares y amigos en L'Aquila después de ganar la última etapa contrarreloj para ampliar su margen de victoria a 2:10 sobre Ramírez, con el presidente de la Federación Italiana abrazándolo dos veces incluso antes de la ceremonia del podio, sabiendo que Italia tiene uno de los grandes talentos futuros de este deporte sobre el que reconstruir el ciclismo en Italia.

Finn creció en Italia y siempre corrió para Italia, pero su padre es británico y originario de Sheffield. Los orígenes de Finn son claros gracias a su perfecto inglés y su naturaleza reservada. Las emociones de la victoria general sólo surgieron cuando gritó de celebración después de cruzar la línea de meta.

“Me quité un peso de encima, especialmente por todo el trabajo que el equipo hizo por mí. Empecé con una buena ventaja, pero en una contrarreloj, un simple error puede significar que lo pierdes todo”, dijo Finn.

“Desde noviembre, este era el gran objetivo de la temporada. Es difícil expresarlo con palabras porque la gente ha visto la carrera por televisión esta semana, pero el trabajo comenzó hace casi un año. Tengo que agradecer a mi entrenador, John Wakefield; hemos estado preparando esto, al igual que todos en el equipo. Los muchachos han estado increíbles toda esta semana.

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“Es una locura. Al ver esta carrera cuando era junior, pensé que sería bueno simplemente ser parte de ella. Ganarla es muy importante para mi desarrollo”.

Finn competirá junto a Remco Evenepoel y Florian Lipowitz en 2027 y quizás podría reemplazar a Primož Roglič en la lista de carreras por etapas del equipo.

Ya ha corrido con el equipo Red Bull WorldTour varias veces, y sólo una caída durante el Tour de los Alpes ralentizó su progreso. Es probable que Finn combine su mejor momento para el Tour de L'Avenir y el Campeonato Mundial en Canadá con más “experiencia laboral” en WorldTour en los últimos meses de la temporada.

“Estar en este equipo desde que era Junior es un factor positivo. Me siento como en casa aquí y eso va más allá de los resultados e incluye al personal y a todo el equipo de respaldo. Nunca pensé en convertirme en profesional con otro equipo”, dijo Finn. BiciPro.

“No sé cómo gestionaremos las cosas la próxima temporada, pero estoy seguro de que he mejorado enormemente en comparación con el año pasado. Espero seguir mejorando cada año.

“Ya me he puesto a prueba con los profesionales, pero sé que las carreras WorldTour son muy diferentes. Pero soy optimista sobre mi trayectoria profesional y mi desarrollo”.