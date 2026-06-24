El angloitaliano seguirá en el programa Red Bull-Bora-Hansgrohe y correrá a nivel WorldTour en 2027

Lorenzo Finn confirmó que es uno de los súper talentos adolescentes del ciclismo con una victoria dominante en el Giro Next Gen, y el angloitaliano se unirá al equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe WorldTour en 2027 y continuará acelerando su carrera.

Finn fue campeón del mundo junior de carreras en ruta en Zúrich en 2024, mientras Paul Seixas ganó el título de contrarreloj. El corredor francés optó por dar un paso al nivel WorldTour con Decathlon-CMA CGM en 2025 y ganó el Tour de L'Avenir, pero solo ganó tiempo sobre el finlandés en la última contrarreloj de montaña.

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