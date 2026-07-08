El director del equipo, Mauro Gianetti, explica su lógica de carrera a My Bike

La victoria de Tadej Pogačar en la etapa 3 del Tour de Francia y su paso a ponerse el maillot amarillo provocó un debate sobre el dominio de su equipo UAE Team Emirates-XRG, pero el director del equipo, Mauro Gianetti, dijo ciclismonoticias Ese éxito inicial fue parte del plan maestro de Pogačar para ganar un quinto Tour en París.

Pogačar ayudó a su compañero Isaac del Toro a ganar la etapa 2 y terminó segundo. En la etapa 3 sobre los Pirineos hasta Les Angles, Del Toro le devolvió el dinero a Pogačar sacándolo, antes de que el esloveno surgiera para ganar la etapa y quitarle el maillot amarillo a su rival Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) gracias a mejores posiciones en la etapa.

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