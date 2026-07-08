El director del equipo, Mauro Gianetti, explica su lógica de carrera a My Bike

La victoria de Tadej Pogačar en la etapa 3 del Tour de Francia y su paso a ponerse el maillot amarillo provocó un debate sobre el dominio de su equipo UAE Team Emirates-XRG, pero el director del equipo, Mauro Gianetti, dijo ciclismonoticias Ese éxito inicial fue parte del plan maestro de Pogačar para ganar un quinto Tour en París.

Pogačar ayudó a su compañero Isaac del Toro a ganar la etapa 2 y terminó segundo. En la etapa 3 sobre los Pirineos hasta Les Angles, Del Toro le devolvió el dinero a Pogačar sacándolo, antes de que el esloveno surgiera para ganar la etapa y quitarle el maillot amarillo a su rival Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) gracias a mejores posiciones en la etapa.

Fue la victoria de etapa número 22 del Tour de Pogačar, lo que lo llevó al quinto lugar en la lista de ganadores de todos los tiempos junto con el ex gran velocista André Darrigade. Está a 13 triunfos de igualar el récord de Mark Cavendish.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Algunas personas cuestionaron la necesidad de Pogačar de dominar tan temprano el Tour. Los comentaristas y expertos de la televisión francesa quizás esperaban que a Alex Baudin (EF Education-EasyPost) se le permitiera quedarse y ver así a un corredor francés obtener la tarjeta amarilla.

“Tienen todo el derecho a querer ganar y tienen los medios para hacerlo, pero más allá de eso no veo para qué sirve realmente”, dijo el ex profesional Thomas Voeckler después de seguir la etapa en moto.

te puede gustar



“Tenemos que cuestionar el sentido común de esto”: Tadej Pogačar y las tácticas asesinas de los Emiratos Árabes Unidos criticadas en un debate televisivo francés



'Tadej observó el Giro y vio lo bueno que era Jonas Vingegaard' – El UAE Team Emirates-XRG 'listo para correr duro' en el Tour de Francia



'Come comida como un robot y déjate llevar': Tadej Pogačar dice que los favoritos del Tour de Francia ya deberían estar funcionando a toda máquina mientras se pone amarillo

Laurent Jalabert se mostró más comprensivo.

“Creo que por las noches sueña con ganar carreras y cuando se despierta dice 'hoy ganaré'.

“Sin embargo, el día que le corten las alas o tenga un momento difícil, no podrá esperar ayuda de nadie más”.

Pogačar insistió en que sólo intentaba disfrutar de la carrera.

“Hay que disfrutar el momento”, dijo en el Velo Club Espectáculo post-escenario de la televisión francesa.

Qué leer a continuación



Tour de Francia: Tadej Pogačar se aleja de Jonas Vingegaard en el tramo final del ascenso a Les Angles para ganar la etapa 3 y obtener el maillot amarillo



Tour de Francia: Isaac del Toro y Tadej Pogačar dominan al UAE Team Emirates 1-2 en la etapa 2



'Tadej sigue sorprendiéndonos': la visión interior de cómo el UAE Team Emirates-XRG ha construido el asalto de Tadej Pogačar en un quinto Tour de Francia

“Estamos aquí para ganar, y creo que todos harían lo mismo. Todavía queda un largo camino hasta París y nunca se sabe lo que sucede, así que hay que correr en el momento”.

Gianetti tuvo una explicación lógica similar, señalando cómo el equipo rival Visma-Lease a Bike ayudó a los Emiratos Árabes Unidos a perseguir la escapada.

“Había una posibilidad de ganar la etapa, las probabilidades parecían buenas, así que decidimos intentarlo. ¿Por qué no?” Gianetti dijo ciclismonoticias el martes.

“La fuga tardó mucho en despejarse y todos estaban cansados, en el pelotón y en la fuga. Visma nos ayudó a controlar la fuga y decidimos aprovechar la oportunidad. Nos dieron una 'asistencia' como se dice en el fútbol.

“Cuando la fuga no pudo escapar, Tadej, los demás muchachos y los directores deportivos decidieron intentarlo”.

Como consecuencia, llegó el maillot amarillo, con Vingegaard perdiendo dos segundos en el avance hasta la línea. Llevar la camiseta de líder conlleva responsabilidades adicionales, pero Pogačar, UAE y Gianetti no han perdido de vista su objetivo final.

“El objetivo es ganar el Tour y tenemos una estrategia para ello”, dijo Giannetti.

“Ganar etapas puede ayudarte a ganar el Tour de Francia. Estábamos ocho segundos por detrás de Jonas Vingegaard después de la contrarreloj por equipos, ahora estamos igualados en tiempo. Estamos contentos con eso”.