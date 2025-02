El subcampeón de grava unido agrega más carreras estadounidenses al calendario junto con un par de carreras de carretera en Bélgica con WorldTour Team

Geerike Schreurs (Team SD Worx-ProTime) reanudó una inclinación para encontrar el podio en su apertura de la temporada de grava 2025 el pasado fin de semana, terminando segundo en general en Santa Vall. Su prevalencia en la parte delantera de las carreras estaba al borde de la monopolización el año pasado, ganando 13 top 10 en 14 carreras, incluida una victoria en el Gralloch y el segundo en un final de sprint en Unbound Gravel 200.

Los dos días de competencia de alto impacto y de primer nivel alrededor de Girona se consideraron “una buena prueba” para el piloto holandés, que parecía no saltar un golpe de pedal incluso después de seis meses de las carreras y la recuperación de la lesión.

No solo estaba suave con la forma para comenzar su segunda temporada en grava, sino que también ocultó desafíos técnicos el primer día de Santa Vall que podría haber derribado su acabado por completo.

“Estoy feliz de volver a correr. Sabía que era un campo fuerte y creo que tuve un buen comienzo”, dijo Schreurs en un video posterior a la carrera después de mantenerse en la etapa 1 en un sprint contra la ganadora Annika Langvad (Todoterreno especializado) y en segundo lugar Rosa Klöser (Canyon CLLCTV).

“Los últimos 25k en el momento, tuve un problema con mi pedal y no pude entrar más, así que iba a montar los últimos 25 km con solo un pie en el pedal. En las subidas, fue bastante difícil. Soy bastante difícil. Súper feliz de estar de regreso.

Mientras que Langvad aseguró el título de GC en la etapa 2 más larga de 116.5 km, Geerike dedicó el tiempo a desatlar el campeón de Gravel 200 Klöser y pasó al segundo en general para terminar el fin de semana.

Geerike se enfrentó por última vez a Klöser en Emporia, Kansas, que grabó la importancia como la primera vez desde 2007 que las mujeres de élite tuvieron un comienzo dedicado para su propia carrera, lo que resultó en un final de sprint de nueve pasajeros. Recordó un sentimiento de satisfacción y decepción en Unbound, y estableció su objetivo para que este año vaya mejor, que es solo un lugar para una victoria.

“Estaba tan cerca de ganar. Todavía estás en el podio, pero el segundo se siente como el primer perdedor. Mirando hacia atrás, nunca pensé que terminaría en segundo lugar, especialmente una vez que comenzamos la carrera”, dijo Geerike a My Bike Antes de comenzar su temporada en Santa Vall, luego dio un giro positivo.

“Si eres segundo en Unbound, casi no significa nada. Solo los que ganan reciben toda la atención, lo cual es justo. Nunca pensé que terminaría en el podio. Pero al mismo tiempo, Estaba realmente decepcionado.

Siendo parte de un equipo de WorldTour femenino, Schreurs dijo que tendría la oportunidad de hacer dos carreras belgas en marzo: GP Oetingen y Nokere Koerse. Ella dijo que todo su entrenamiento fuera de temporada estaba en el camino, incluido el campamento SD Worx-Protime, y le gustó la confianza de ser parte de una estructura de equipo tan sólida: de equipos, nutrición y entrenamiento.

“El equipo básicamente lo hace todo por mí. Es muchos buenos patrocinadores y no tengo que preocuparme por ninguno de ellos. En marzo tengo la oportunidad de hacer dos carreras de carretera. Va a ser realmente interesante, porque , No he hecho ninguna carrera en 11 años. Motivado “.

Continuará montando el quid especializado con neumáticos Pathfinder Pro en carreras de grava, y todo en Gravel Unbound, esta vez el paso superior.

“De hecho, estoy ansioso por no ser un objetivo como un objetivo y trabajar hacia esa carrera como todo posible. También da miedo decirlo en voz alta, porque básicamente se ejerce presión sobre ti mismo, y la gente comienza a verte. Pero en el otro Mano, es un gran objetivo, ¿por qué no hablarlo en voz alta?

El año pasado después de Unbound, se quedó en los Estados Unidos para competir en Oregon Trail Gravel, terminando sexto en general en el evento de la Serie de Gravel Earth de cinco días de 350 millas (563 km). Pero ella dice que su resistencia es más adecuada para las largas carreras de un día, como la Traka 360, donde terminó segundo y la grieta, donde fue tercera.

“Me di cuenta de que necesito planificar un poco diferente. Creo que comencé con los compromisos y la motivación en las carreras y ya era nuevo para mí, pero no darme cuenta de cuánto estrés le da a su cuerpo también con todos los viajes”, Geerike aceptado.

“Fui bastante consistente, pero no estaba contento con los resultados. Creo que fue solo una señal de que mi cuerpo necesitaba un descanso y estaba muy cansado. Aprendí mucho más sobre mi cuerpo y mi salud mental”.

Fue en Oregon después de Unbound, donde su cuerpo le dijo que necesitaba un descanso, pero poco después continuó con un viaje a Islandia y un recorrido de más de 11 horas en la grieta. Poco después, tuvo un choque en un viaje de empacación en bicicleta, hiriendo su bíceps en un brazo, y no competiría en el Campeonato Mundial de Gravel UCI.

“Todavía hay algunos exámenes y hablan con los médicos. No me distrae demasiado, creo que lleva tiempo”, dijo sobre una lesión persistente. Si alguien puede traducir lo que dice un cuerpo, debería ser Geerike, quien pasó seis años como soigneur para los equipos de ciclo profesional, incluido Lidl-Trek.

Para este año, Geerike dijo que competiría nuevamente en el Traka, una 'carrera local' donde vive en Girona, y iría a Unbound. Ajustará su horario de mitad de temporada para incluir más tiempo para la recuperación y regresará a los EE. UU. Para eventos establecidos Core4 y Lauf Gravel Worlds, que ahora son parte de la serie Gravel Earth.

“Decidí después de Unbound tomar un poco de descanso, no haré la carrera en el escenario (en Oregon), y luego entraré en la segunda parte de la temporada después de algunas semanas de entrenamiento nuevamente. En agosto, volveré En los Estados Unidos.

“Para ser honesto, las carreras en Estados Unidos se ven muy bien, y creo que la mayoría de las veces son las carreras que me convierten en bien. Así que hay algunas carreras nuevas para este año, algunas que hice el año pasado . Y así es una buena mezcla “.