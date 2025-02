El nuevo Genesis Croix de Fer tiene quizás el linaje más largo de cualquier bicicleta de grava, rastreando sus raíces hasta cuando la grava simplemente estaba jugando en una bicicleta de ciclocross en el bosque. Solo por eso, probablemente sea digno de un lugar en nuestra lista de las mejores bicicletas de grava, siempre que el último modelo sea realmente bueno.

La grava ha evolucionado, y con las 20:20 gafas de retrospectiva, la Croix de Fer de antaño nunca había sido realmente uno para empujar los límites del género, en su lugar ofreciendo a los consumidores un refugio seguro; Una plataforma ordenada que podría cambiar su mano a cualquier cantidad de tareas diferentes.

Ciertamente ha sido una historia de éxito para la marca, basada únicamente en el hecho de que veo a muchos de ellos por todas partes. La versión anterior era tan probable que fuera vista como un viajero como una bicicleta de grava, o para muchas bicicletas de pseudo-road, con capacidades de gira moderadas también. Era, en el sentido de grava clásica, una solución de una bicicleta a todo tipo de problemas.

El último Croix de Fer, aunque realmente es una bestia diferente. Pasé un maravilloso día en Mid-Wales cuando se lanzó el verano pasado, y he estado pirateando en el Muck desde entonces. Ya no es todo para todas las personas; Ahora es una bicicleta de grava adecuada, y en realidad creo que es mucho mejor para ella.

Diseño y estética

Debido a que soy un diario de ciclismo bougie, me enviaron el encantador cuadro de titanio cepillado, completo con un tenedor de carbono, en lugar de los más vistos de acero cromoly de Reynolds 725 o Genesis. material agnóstico.

Lo primero que probablemente notará si le da la vieja Croix de Fer al lado de esta nueva es la cadena de caída. En última instancia, en un marco de metal, esta es una opción principalmente estética, pero le da al nuevo modelo una silueta más moderna que la máquina saliente. Probablemente también notará que los cables, que previamente se ejecutan externamente y desaguacos, ahora se ejecutan internamente dentro del marco.

Afortunadamente para la base de clientes y su mecánica asociada, el enrutamiento interno solo se ejecuta dentro del marco y la bifurcación, sin un enrutamiento difícil a través de los rodamientos de auriculares. Personalmente, soy un gran admirador de este punto medio; Obtiene los beneficios de proteger sus cables de la suciedad de que la bicicleta está obligada a soportar con bastante frecuencia, mejorando la longevidad y el rendimiento, pero sin sacrificar fáciles de intercambio de piezas, cambio de posiciones y habilidades generales de inyección.

La horquilla, ya sea la opción de carbono o de acero, ahora también cuenta con enrutamiento interno de cable de dinamo. Si bien ninguna de las bicicletas se envía con un Dynamo Wheelset, sin duda es algo que no estaría fuera de lugar en la bicicleta, ya sea para las aventuras de grava, bikepacking, o para aquellos viajeros que no quieren tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener Preocuparse por cargar baterías cada vez que van y desde la oficina. Los abandonos, delanteros y traseros, han sido reemplazados por los ejes, lo que realmente es una necesidad hoy en día.

Los neumáticos de grava se están ampliando, con nuestras propias pruebas de laboratorio que muestran que los neumáticos más anchos son realmente más rápidos. El nuevo Croix de Fer viene con los neumáticos Rambler Maxxis 45C como estándar en todos los modelos, no en el mío, pero es un conjunto de marcos solo para que la especificación sea un poco a la carta – Pero hay capacidad para hasta 47c. Esto no es necesariamente demasiado progresivo, con algunas bicicletas de carrera que atienden a neumáticos tan anchos como 55 mm, pero es un paso en la dirección correcta y, con toda probabilidad, es un rango lo suficientemente amplio para la mayoría de las necesidades del cliente, y cualquier más amplio que comience pisar los dedos del modelo de vagabundo más ruidoso de la marca.

Si no supiera nada mejor, también asumiría que alguien ordenó demasiado a los jefes, o perdió una apuesta para ver cuántos podrían agregarse a un marco sin que el jefe se dé cuenta. Hay un número cómico, con tres en cada pata de horquilla para cualquier cosa jaula, dos en el tubo superior para una caja de bento, dos en la parte inferior del titube para una botella o bote adicional, luego hay tres en el tubo del asiento y un Seis completos (sí, seis) en el titube. En efecto, significa que puede jugar con la colocación de botellas en el contenido de su corazón, llegando a acomodar tres grandes botellas de agua dentro del triángulo principal. Concebible con otro debajo del titube, y uno en cada pata de horquilla, puede transportar suficiente agua para llenar una piscina de remo de tamaño moderado, o al menos le brinda entre dos fuentes de agua muy distantes en su próxima aventura.

Los viajeros y los fanáticos del equipaje adecuado, personalmente soy un fanático de las cordero, se regocijarán en la medida en Los jinetes más pequeños que a menudo encuentran que las bolsas de bicicleta simplemente no caben en marcos más pequeños.

Las cosas que no puedes ver, a lo que me refiero a los ajustes de geometría, es un poco más sutil. Un ángulo de la cabeza de medio grado (parcialmente resulta en una distancia entre ejes de 8 mm más larga), un tubo de asiento más pronunciado de medio grado y un alcance más corto son las figuras de los titulares. Es menor, pero en combinación con neumáticos más grandes es suficiente para cambiar el carácter de la bicicleta.

Actuación

Voy a comenzar con las cosas que están separadas del material de la bicicleta, que es el manejo. 'Neutral' es una palabra que se amplía mucho, y se aplica mucho aquí. Puede sonar como una crítica, pero no es radiante en el sentido de que uno siente que uno puede superar cualquier obstáculo, y tampoco es nervioso hasta el punto de que se vuelve desconcertante en la búsqueda de la “agilidad”. Es manso, de la mejor manera posible.

Después de haber montado muchas bicicletas de grava con una geometría más orientada a la carrera, hay muchas menos oportunidades para desconectar y disfrutar del viaje cuando estás pilotando algo más nervioso: el Fairlight Secan cae en esta categoría. Del mismo modo, en el otro extremo del espectro, una bicicleta RAD como el yt szepter, mientras que te anima a abordar cosas tontas en el bosque, en el camino se siente lento. Con el Croix de Fer, es más una zona de Ricitos de oro que, especialmente en las secciones de la carretera que tejen la escasa grava en el Reino Unido, me encontré capaz de ir casi en un hermoso estado automático.

Off-road, y particularmente en los descensos, es seguro y capaz incluso en superficies muy rápidas y sueltas. Los neumáticos más anchos ayudan aquí con seguridad, pero siendo un poco más largo y un poco flojo ciertamente tiene algo que ver con eso. En el lanzamiento, logré alcanzar 65 km/h en un descenso de grava y, aunque a esa velocidad tienes que prestar atención, estaba muy lejos de ser aterrador ser brillante. El único momento en que se sintió un poco fuera de su profundidad fue en la empinada y arraigada soltera, pero desafío cualquier bicicleta de grava 'normal' para manejar bien este terreno. Escalar, nuevamente ayudado por neumáticos más grandes y ese tubo de asiento ligeramente más empinado, es perfectamente bueno. Con un conjunto de engranajes apropiadamente de gran alcance, estará absolutamente bien.

En el camino, particularmente con neumáticos decentes, se realiza muy bien. La parte delantera no es tan baja que le duele la columna, pero tampoco está en la estratosfera, lo que significa que es posible adoptar una posición bastante picante si ese es su deseo.

Todas estas cosas serán constantes en todo el rango, ya sea que opte por la versión de acero de especificación base o se salga con una construcción personalizada alrededor del encantador titanio cepillado, que es alentador. Esencialmente, es una bicicleta de grava muy agradable para montar, y dada su popularidad histórica (y proyectarlo en el futuro) tiene un deber de atender a la mitad de la curva de campana, lo que hace de manera excelente.

En los detalles de mi bicicleta de revisión, que es quizás lo que muchos de ustedes que leen esto pueden estar considerando como una bicicleta para siempre (tal es el atractivo del titanio), hay poco al respecto que cambiaría. El Cable 1X accionado a GRX es excelente, aunque es hora de que la marca traiga una versión DI2. Mi elección sería para una configuración de 2x aquí para ser honesto, ya que la falta de la capacidad de adaptarse a neumáticos realmente enormes significa que hay poco para cometer una falta en el desviador delantero y obtendrá un rango de equipo aún mayor, pero aprecio la simplicidad que 1x trae. Incluso cuando se monta en algunas condiciones de terreno verdaderamente horrendas, la configuración 1X nunca desgaste la cadena una vez.

Los nuevos neumáticos Maxxis Reiver son maravillosos en grava rápida y seca, pero cuando la marcha está húmeda y descuidada, se encuentran queriendo casi de inmediato, pero con mi sombrero de consumo en cada construcción de stock viene con neumáticos más capaces y si te va a personalizar. 'Solo voy a elegir una de las mejores llantas de grava para satisfacer sus necesidades.

Creo que, con toda honestidad, las únicas cosas que cambiaría serían los bares y la silla de montar, y eso es realmente solo por razones en forma: no me gustan mucho los bares acampanados y anchos, aunque aprecio que les dan a muchos pilotos un Aumento de la sensación de estabilidad. No tengo mucha influencia de que diferentes materiales imparten un paseo mágico se sientan diferenciales, pero me alegré del bajo peso que trae titanio, especialmente en las montañas galesas.

¿Quizás va a sufrir un poco si lo estás usando principalmente como un viajero? Sí, pero no por mucho. Es una mejor bicicleta de grava, y para eso la gente lo está comprando, por lo que tomar un mínimo de capacidad en carretera para mejorarlo es bueno en mi libro. En general, creo que las personas están felices de viajar en la mayoría de las cosas, solo quieren algo que los llevará a y desde la oficina.

Valor

El Genesis Croix de Fer siempre ha representado un buen valor, y aunque no he montado todas las bicicletas en el último rango, creo que en todos los ámbitos representan un valor brillante. Para muchos jinetes, el nivel base Croix de Fer 10 puede ser su primera bicicleta de grava, o su primera bicicleta por completo. Por menos de £ 1,500, está obteniendo un marco realmente ordenado, la durabilidad del acero y un grupo de grupo Shimano Sora decente (aunque con manivelas de marca propia). Sí, hay frenos de disco de cable, pero son mejores que los hydros híbridos de cable de antaño. Por £ 300 adicionales, el Croix de Fer 20 es quizás el mejor valor del grupo, actualizando a 2x Shimano GRX activado por cable.

Cada modelo, gracias en gran parte al uso estratégico de piezas de marca propias, y también como Genesis y Shimano son distribuidos por Madison, justifica su precio de manera excelente. El único en el rango donde tal vez creo que sería sabio optar por la versión más barata es el Croix de Fer 30 versus el 40. El 40 tiene una configuración 1x, y en general, a menos que esté casado con un solo Ballas delanteras, creo que el 2x GRX es superior, especialmente si también conduces mucho en la carretera.

¿Y qué hay de los conjuntos de marcos, entonces? Las opciones de acero inoxidable y de titanio ofrecen esa bicicleta para siempre sin corosión para siempre algo así. De hecho, creo que si no paga el 200 quid adicional por la versión de titanio sobre el acero, es un poco wally, pero en el pasado no he podido pagar el 200 quid adicional por un cuadro sobre otro en el pasado por razones financieras. Aparte de eso, creo que el marco TI en particular es una verdadera joya oculta. Claro, es posible que no tenga la elegante marca de la marca de algo así como un conjunto de tramas de Moots, pero también es menos de la mitad del precio.

En última instancia, si quieres una bicicleta de titanio realmente encantadora que pueda convertirse en lo que quieras que sea, esto realmente debería estar en tu lista de consideración. La única mosca en la pomada aquí es que Ribble ofrece una versión TI de su bicicleta de grava, en forma de una construcción completa, solo un poco más.

Es una mejor bicicleta de grava de lo que solía ser, por lo que es mejor en general en mis ojos.

Veredicto

Si bien me encanta probar superbikes, en realidad creo que el nivel de entrada del mercado es mucho más importante. La Génesis Croix de Fer probablemente reclama la corona de la bicicleta que más ha democratizado la grava, abriéndola a muchos ciclistas nuevos. Demonios, probablemente tenga más personas en el ciclismo en los últimos años que la mayoría de las bicicletas de carretera, y como tal tiene un deber de ser decente. Felizmente, lo es. Es muy bueno, especialmente por el precio.

Si bien el Titanium One es flash, aunque un valor decente para un cuadro de cuadros de Ti, todos los modelos serán bendecidos con el tipo de geometría justo que te verá disfrutar de la carretera que viaja más que la antigua, con muy pocos pocos inconvenientes en el camino. Se ha modernizado en gran medida con mejores estándares y especificaciones, pero en el fondo, sigue siendo un excelente valor, con el pie de pie, todo en bicicleta para la gente, y para eso, debe ser aplaudido, incluso Más aún ahora que es más grave que nunca.