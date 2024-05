Bobby Julich y Christian Vande Velde forman parte del recorrido de leyendas del Grand Tour en la comunidad de Carolina del Sur

Es la temporada del Gran Tour en el mundo del ciclismo, ya que en mayo se celebran el Giro de Italia y La Vuelta Femenina, pero siempre es tiempo del Gran Tour en Greenville, Carolina del Sur. Un trío de ex profesionales de la ruta, George Hincapie, Bobby Julich y Christian Vande Velde, llaman hogar a esta pequeña ciudad del sur, y la comunidad los etiqueta como Grand Tour Legends, y los corredores representan 59 apariciones en el Giro, el Tour de Francia y Vuelta a España.

Nunca viajaron juntos en el mismo equipo comercial al mismo tiempo, cada uno acumulando su propio palmarés en las carreras europeas y los Juegos Olímpicos. También formaron parte de una generación de ciclistas profesionales envueltos en confesiones de haber consumido sustancias prohibidas en algún momento de sus carreras. Han seguido carreras exitosas en coaching, radiodifusión y emprendimiento.

Todos siguen cerca de las carreras y esta primavera brindó una nueva oportunidad para que el trío retribuyera a la comunidad local con su apoyo al Clásico de Ciclismo de Greenville inaugural, presentándose como “leyendas” para inspirar a los jóvenes a montar y competir en bicicleta.

“Lo principal es tener eventos como este, grandes eventos comunitarios donde mucha gente se presenta en el centro. Motiva a los niños. Cualquier niño que esté aquí esta noche estará mirando y probablemente diciendo 'eso se ve muy bien, quiero probarlo'”, dijo Hincapie, 14 veces competidor del Tour de Francia. ciclismonoticias. “Creo que eventos como este son el caldo de cultivo para que los niños se involucren en este deporte”.

El Greenville Cycling Classic tomó forma hace apenas seis meses y se convirtió en el evento inaugural de la serie de carreras de la USA Speed ​​Week 2024: ocho eventos en 11 días en tres estados del sur de EE. UU. Habían pasado 20 años desde que se había hecho un esfuerzo de base para establecer un criterio, aparte del Campeonato Pro Road de EE. UU. durante algunos años, y Hincapie sabía que era hora de revitalizar la comunidad.

“La crítica es como la base del ciclismo para los estadounidenses. Crecí compitiendo con críticos. Cuando tienes niños talentosos que son buenos en los críticos, pueden progresar en otras cosas. Obviamente, el objetivo final son las carreras en carretera en Europa. Pero esta es una excelente manera de empezar”, afirmó.

El trío de leyendas son todos residentes de Greenville (Vande Velde y Julich se mudaron hace ocho años) y están conectados al equipo de desarrollo de EF Education-ONTO: Vande Velde como miembro de la junta directiva, Julich como “animador” e Hincapie a través de su empresa familiar de ropa como patrocinador de ropa, y su hijo, Enzo, miembro del equipo.

“Vine a Greenville por primera vez para el Campeonato Nacional en 2007 y no sabía que en 2016 me convertiría en residente de esta increíble ciudad”, dijo Julich, quien fue tercero en la general en el Tour de Francia de 1998.

“George, Christian y yo intentamos andar en bicicleta cinco o seis días a la semana. Y estos niños nos ven hacer eso. Han escuchado las historias de lo que hemos hecho y tienen un punto de referencia. Hay mucha gente aquí que ha corrido en bicicleta. Así que aquí en Greenville no estamos solo nosotros tres”.

Habló sobre cómo el equipo de desarrollo EF Education-ONTO, ahora en su décimo año, ha brindado una manera para que los jóvenes ciclistas aprendan sobre las carreras en ruta. También hay oportunidades para nuevos ciclistas con el Supra Performance Cycling Club, que cuenta con más de 180 miembros. El equipo de desarrollo de Greenville ayuda a los ciclistas a avanzar más rápidamente en el deporte del ciclismo en términos de habilidad, condición física y conocimiento táctico; los ex alumnos incluyen a Claire Windsor (Cynisca), Zach Rivenbark (Velocious) y Colin Mathern (DDP Cycling Team).

“Ir en bicicleta no es fácil y se sufre. Y cuando eres joven y no sabes por qué lo haces, no tiene sentido. Aquí abajo con EF (equipo de desarrollo), lo que han creado, hay mucha exposición. (Los jóvenes ciclistas) están viendo cómo los profesionales actuales tienen éxito. Tienen un punto de referencia entre nosotros, los profesionales retirados, y simplemente hacen lo suyo y se divierten juntos. Esa es la clave del éxito. Quieres viajar con niños de tu edad”.

Aspiraciones

Vande Velde estuvo de acuerdo en que lo mejor para los corredores jóvenes sería competir con sus compañeros. También es miembro de la junta directiva de ONTO y el director del equipo, Rusty Miller, confirmó que el exprofesional aportó “un universo de experiencia” al equipo y que “se preocupaba profundamente por los viajes de nuestros jóvenes”, ya sea que el camino condujera a una carrera ciclista profesional o algo más.

“Es increíble tener el Greenville Cycling Classic en nuestro patio trasero para el desarrollo de talentos”, dijo Vande Velde. ciclismonoticias. “Todo el mundo necesita un mentor para empezar. Únase a un club o participe en un grupo central donde recibirá orientación. Hoy en día hay muchas vías diferentes más allá de las carreras”.

El diez veces veterano del Tour de Francia, que obtuvo el cuarto puesto general de su carrera en el Tour de 2008, dijo que hay tanta tecnología disponible que los ciclistas pueden educarse bastante con las métricas necesarias para rendir a un alto nivel. . Pero Vande Velde añadió que la principal manera de hacer que los jóvenes se interesen en las carreras como carrera es “correr con tu bicicleta y demostrar tu valía frente a los demás”.

“Es por eso que carreras como el Greenville Cycling Classic son fundamentales para continuar el crecimiento de corredores estadounidenses prominentes como lo estamos viendo hoy en Europa. Y no solo para los Enzo, sino también para los niños pequeños que pudieron montar/correr por el circuito con sus padres y luego, a su vez, vieron a ciclistas como Enzo y Gray (Barnett), de su comunidad, rendir a un alto nivel y aspirar a ser como ellos.”

Antes de que las carreras profesionales ocuparan un lugar central, ciclistas de todas las edades y habilidades participaron en el recorrido Tour de France Legends, una sesión gratuita de 20 minutos dirigida por las propias leyendas, vestidas informalmente con ropa de calle. Vande Velde y Julich montaron en bicicletas eléctricas compartidas de dos ruedas y Hincapie optó por su bicicleta de montaña.

Un ciclista recreativo local dijo que la carrera Legends no solo les dio a él y a su familia una forma de explorar la ruta de un kilómetro y seis curvas para encontrar un buen lugar para ver a los profesionales correr más tarde y ver los choques, sino que también lo inspiró a Agregue carreras a su lista de deseos.

“Empecé desde atrás y a medida que avanzaba desde atrás hacia adelante, las edades de las personas eran cada vez más bajas. En la parte de atrás había gente mayor, algunos en bicicletas plegables, y probablemente no se sentían cómodos viajando en grupo. Aproximadamente a mitad del paquete. Noté que eran personas de mi edad o menores (entre 20 y 40 años). Luego, en el frente, donde estaba George, se notó mucho: todos eran niños. Estaban tratando de seguir el ritmo de George”, dijo Alex Dresko, residente de Greenville, a My Bike.

“Bobby y Christian estaban en las bicicletas eléctricas, lo cual fue muy gracioso, pero los vi interactuar con la gente. George estaba hablando con todos los niños.

“Hice nueve o diez vueltas. Fue una oportunidad de viajar en un grupo de personas para experimentar una pista crítica. No soy súper rápido, pero me dio confianza para hacer una carrera de categoría 5”.

La Semana de la Velocidad concluye con un trío de carreras en Georgia del 3 al 5 de mayo: Spin the District: Hapeville el viernes, LaGrange Cycling Classic el sábado y Spin the District: College Park el domingo. El evento de LaGrange también es parte de USA Crits.