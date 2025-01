“Me encantaría volver a ganar una carrera”, dice el galés en el Tour Down Under antes de su última temporada

El misterio que rodea a Caleb Ewan se profundizó durante la conferencia de prensa previa a la carrera del Tour Down Under cuando se le preguntó a Geraint Thomas sobre la desaparición del velocista australiano.

Ewan regresó al equipo australiano WorldTour Jayco-AlUla la temporada pasada después de no ser bienvenido en su equipo anterior, Lotto Dstny, pero no corrió el evento principal de la temporada, el Tour de Francia, ya que el equipo se centró en su compañero velocista Dylan Groenewegen.

Ha habido rumores de un conflicto entre Jayco-AlUla y Ewan y un intento de cambio a mitad de contrato a Astana fracasó fuera de temporada. Este año, Ewan ya no figura en el sitio web del equipo y no estuvo en el campo de entrenamiento de Jayco-AlUla, pero el ciclista, su agente y su posiblemente ex equipo se mantienen firmemente en silencio sobre el tema.

Si bien Thomas no confirmó los rumores de que Ineos Grenadiers estuviera interesado en fichar a Ewan, ciertamente no se opuso a la sugerencia. El equipo tiene actualmente sólo 27 corredores fichados para la temporada, muy por debajo del máximo de 30.

“Lo conozco bien. Es un buen compañero, y si viniera aquí, sería genial”, dijo Thomas sobre Ewan, “porque obviamente nos falta un velocista y el 40% de las carreras terminan en un sprint, no lo hagas”. “Así que sería útil tenerlo. Ojalá suceda, pero acabo de escuchar rumores, así que ya veremos”.

El año pasado, Ineos inició su temporada con Jhonatan Narvaez ganando el criterio del Tour Down Under y quedando segundo detrás de Stephen Williams (Israel-Premier Tech) en la clasificación general de la carrera WorldTour. Desde entonces, Narváez se mudó al UAE Team Emirates-XRG.

Para que la temporada comenzara con éxito, Thomas dijo: “Es importante, pero no es el principio y el fin de todo. Hay 10 meses de la temporada. Empezamos bien el año pasado con Jhonny; creo que es importante empezar”. Bueno, por supuesto, y todos estamos motivados. Pero así es como vamos en los próximos meses, Magnus (Sheffield), Kwiato (Michał Kwiatkowski), todos los chicos están motivados y son fuertes, y. Pondré mi granito de arena para ayudarlos”.

Al poner el énfasis en sus compañeros de equipo, Thomas pareció restar importancia a sus ambiciones para la clasificación general en un Tour Down Under que tiene más escalada que nunca. Eso no quiere decir que todavía no tenga ambiciones a pesar de estar en la última temporada de su carrera.

“Para ser honesto, me encantaría volver a ganar una carrera, cualquier cosa. Me encantaría volver al Tour (de Francia), posiblemente intentando disputar una etapa. La general, ya no tanto, y simplemente Ser un compañero de equipo bueno y sólido para los muchachos también… intentar aprovechar algunas oportunidades y simplemente disfrutarlas”.

Thomas confirmó en diciembre que se retiraría al final de la temporada 2025 y, si corre el Tour de Francia, será su última aparición. “Estoy mucho más cerca del final que del comienzo, así que quiero aprovecharlo al máximo”.