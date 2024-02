El galés habla sobre su longevidad y su relación con los ciclistas más jóvenes en medio de cambios en el ciclismo profesional.

Geraint Thomas está a punto de comenzar su decimoctava temporada como ciclista profesional y está convencido de que el deporte ha cambiado a lo largo de los años para convertirse en un deporte de “perro come perro” con menos respeto en el pelotón.

Thomas estuvo hablando con Rob Warner y Eliot Jackson en el podcast Just Ride de Red Bull, desde un reciente campo de entrenamiento en altitud en el Monte Teide en Tenerife. Esta semana Thomas comienza su temporada 2024 en la Volta ao Algarve.

“Es la primera vez que he estado en altitud”, reveló, y luego habló sobre el cambio de actitud en el pelotón, así como sobre cómo los mejores corredores de este deporte, incluidos Remco Evenepoel y Tadej Pogačar, están disfrutando del éxito en una era más joven que su propia generación.

Evenepoel y Pogačar surgieron de la pandemia de COVID-19 para convertirse en algunos de los ganadores más jóvenes en la historia del deporte, rompiendo las reglas no escritas del deporte.

“Antes hacía más frío, pero hoy en día es básicamente intenso desde el kilómetro cero, desde el principio hasta el final”, dijo Thomas sobre el Tour de Francia.

“Es como si fuera una carrera juvenil o sub-23. Hay menos respeto, cada uno va a donde quiere, cortándose un poco entre sí, mientras que antes luchabas por la posición, pero sería un poco más tranquilo”.

“Ahora es una locura y ese respeto, esa jerarquía en el pelotón, fue algo bueno, en cierto modo. Pero ahora es cada uno por su cuenta, perro come perro, y tienes que unirte a ellos de verdad”. “.

Thomas, que se enfrentará a Pogačar tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia esta temporada, mientras ambos asumen el desafío de un doblete no logrado desde Marco Pantani en 1998.

Dijo que la era moderna, que ha visto el ascenso del esloveno, Evenepoel y otras estrellas jóvenes, ha venido acompañada de cambios en el profesionalismo, incluida la forma en que los ciclistas comen en la bicicleta y el momento de repostar combustible. Todo ha sido optimizado y los jóvenes ciclistas son muy disciplinados en cuanto a su entrenamiento, dieta y estilo de vida.

“En el pasado, eran sólo los 40 o 50 mejores muchachos, pero ahora 300 muchachos están entrenando adecuadamente, comiendo adecuadamente y haciendo entrenamiento en altitud”, dijo Thomas.

“Todo el equipo está cuidando a todos los corredores en lugar de sólo a los tres o cuatro primeros. Así que la profundidad es mucho mejor y el deporte avanza todo el tiempo, lo cual es bueno”.

“Todo tiene sentido… pero hacerlo realmente no es fácil”, dijo Thomas.

“No se cambia de la noche a la mañana; tengo que esforzarme para hacerlo. Pero definitivamente me gusta mezclarlo, ya que probablemente es por eso que lo he hecho durante tanto tiempo. Si hice lo mismo durante 18 años, seguro, Ya habría parado”.

Los cambios son necesarios para tener la oportunidad de estar a la altura de corredores jóvenes como Evenepoel, a quien en broma se refiere como “el pequeño bastardo”, un término que ha llevado a la falsa conclusión de que a Thomas no le agrada.

“Básicamente se convirtió en profesional nada más salir de la categoría junior, lo cual es bastante raro, y luego está ganando carreras profesionales de inmediato, grandes carreras profesionales. Empecé a llamarlo el pequeño bastardo porque es un pequeño bastardo. No debería ser así. así de fácil.

“El problema es que una vez traducido a Bélgica, italiano o español, creo que se lo toman un poco más en serio. Así que mi humor perdió un poco… Es un buen chico, pero es simplemente molesto. Me tomó como 10 años para empezar a ganar en grande”.

‘Me mantiene joven, me obliga a estar en guardia y no relajarme’

Hablando a L’Equipe Esta semana, Thomas dijo que la diferencia de edad entre él y algunos de los corredores con los que ahora compite, incluidos varios de sus propios compañeros de equipo en Ineos Grenadiers, no representa ningún problema.

“Me siento muy cerca de ellos”, dijo. “Siempre he estado en el equipo y la mentalidad no ha cambiado. Por supuesto con cosas como Twitch, ciertas aplicaciones con videojuegos… Me digo ‘Mierda, estoy muy viejo, ¿qué es esto, por qué?’ ¿estás haciendo esto?’ Ahí siento que hay un vacío.

“Pero luego, con tipos como AJ August y Magnus Sheffield, están tan conectados, son mayores de lo que sugiere su edad, y es genial. Me mantiene joven, me obliga a mantenerme en guardia y no relajarme, porque con mi ego, Quiero estar delante de ellos y seguir siendo competitivo.

“Pero eso es saludable, por supuesto, no les voy a poner laxantes en sus gachas para que no puedan entrenar”, bromeó.

Sugirió que los corredores más jóvenes pueden vivir su vida “casi como un campo de entrenamiento permanente”, añadiendo que él no puede vivir así.

“Tienen esta juventud y esta frescura, lo cual es bueno”, dijo.

“A veces estoy celoso, bueno, no realmente celoso, pero sabiendo que regresan a casa, no tienen nada que hacer, su vida es casi como un campo de entrenamiento permanente, mientras que para mí es totalmente diferente.

“No lo cambiaría, no me malinterpreten, estoy más que feliz de volver a casa y reunirme con mi familia. Es sólo que podemos ver que siguen otro patrón”.

Thomas agregó que se ha mantenido al día con los cambios en el deporte del que habló, y señaló que sus números de poder son mejores que nunca. Ciertamente no se ha negado a adaptarse a los tiempos.

“Siempre superé mis marcas personales”, dijo. “Hice mi mejor marca en 5 minutos durante el Giro de 2023 y en los últimos dos años también superé mi mejor potencia en 20 minutos.

“Creo que es normal seguir progresando cuando la ciencia, el medio ambiente y el conocimiento también mejoran. Si no lo hiciera, algo estaría haciendo mal”.