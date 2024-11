“Siempre me ha encantado venir a Australia del Sur y disfrutar de la cálida recepción de los aficionados”, dice el campeón del Tour de Francia 2018.

Geraint Thomas comenzará su decimosexta temporada con Ineos Grenadiers en el Santos Tour Down Under 2025 que se celebrará del 21 al 26 de enero en Adelaide, Australia y sus alrededores. Es la décima vez que el jugador de 38 años compite en un evento que, según dijo, le resulta “familiar” y que siempre le ha ofrecido una “cálida acogida”.

“Siempre me ha encantado venir a Australia del Sur y disfrutar de la cálida recepción de los aficionados. La oportunidad de empezar la temporada en un evento con el que ahora estoy familiarizado es una gran ventaja”, dijo Thomas en un comunicado de prensa emitido por los organizadores del Tour Down Under el martes.

La carrera de Thomas ha abarcado más de dos décadas, la mayor parte de ese tiempo pasó con el ex Team Sky y el actual equipo Ineos Grenadiers. En ese tiempo, el ciclista consiguió la victoria en el Tour de Francia de 2018 y terminó segundo y tercero en la general del Tour de Francia de 2019 y 2022, respectivamente. Thomas también terminó segundo y tercero en la general en el Giro de Italia en 2023 y 2024.

Su contrato con Ineos Grenadiers expirará a finales de 2025 y aunque no ha confirmado sus planes de jubilación, indicó Radio 4 de la BBC que probablemente fue su última temporada.

El mejor resultado de Thomas en la carrera de seis etapas en Australia fue el tercer puesto general en la edición de 2013, donde consiguió la victoria en la etapa 2 en Rostrevor y ganó la clasificación general por puntos.

El corredor galés es el primero que los organizadores del Tour Down Under confirman para la edición de 2025, una carrera de seis días que finalizará en un circuito en el corazón de Adelaida el domingo 26 de enero. Última oportunidad para tener un impacto en la clasificación general, ya que la carrera del sábado terminará en la cima de Willunga Hill.

“Geraint Thomas no es ajeno al Santos Tour Down Under y aporta su gran experiencia cada vez que corre aquí”, dijo el director de carrera del evento, Stuart O'Grady.

“Sabemos que habrá muchos aficionados ansiosos por volver a ver al piloto estrella y estamos seguros de que realizará una gran actuación”.