El director de Racing dice que los contratiempos y la honestidad “unirán a los muchachos”

Geraint Thomas ha abordado las tensiones en el campamento de Netcompany-Ineos después de la contrarreloj por equipos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, insistiendo en que el “panorama general” es positivo y sugiriendo que la decepción puede “unir a los muchachos”.

Netcompany-Ineos terminó segundo en la etapa 3 CTT del martes y se quedó con una idea de lo que podría haber sido si uno de los líderes del equipo, Oscar Onley, no hubiera dejado caer su cadena a 9 km de la meta.

Se tomó la decisión de esperarle, lo que pudo haberle costado al equipo la victoria de etapa y también al colíder Kévin Vauquelin el maillot amarillo, que se perdió por 12 segundos.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Vauquelin no ocultó su frustración y dijo: “No creo que esa hubiera sido mi estrategia”.

Geraint Thomas, director de carreras de Netcompany-Ineos, abordó el tema después de la etapa.

te puede gustar



“No creo que esa hubiera sido mi estrategia” – ¿Esperar a Oscar Onlyy después de que se le cayera la cadena fue la elección correcta en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes?



'Tenemos que estar preparados para sacar provecho de cualquier cosa: Thymen Arensman devuelve a Netcompany Ineos al juego de Grand Tour GC



“No se puede seguir a todo el mundo”: Matteo Jorgenson no está muy contento después de perder tiempo frente a sus rivales de la general en el primer partido del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

“Es bueno que estas cosas salgan mal ahora y hay que poder arreglar las cosas rápidamente y reaccionar bien juntos, pensar en estas cosas, tener confianza unos en otros y ser honestos unos con otros”, dijo.

“Este grupo es un grupo nuevo que emprenderá este viaje para intentar ganar el Tour de Francia eventualmente y obtener el mejor rendimiento posible.

“Nunca es fácil, ¿verdad? Siempre hay altibajos y eso también une a los muchachos. Estoy feliz porque los muchachos estuvieron fuertes hoy”.

“La llamada que hicieron los DS en la carretera fue esperar a Oscar, afortunadamente se puso la cadena bastante rápido, pero eso significó la victoria de etapa y la camiseta de líder para Kévin.

“Si miras el panorama general, somos segundo y tercero en la general y esta carrera en las montañas se ganará por más de un par de segundos, pero es difícil porque todos quieren ganar”.

Qué leer a continuación



Geraint Thomas advierte sobre un posible dolor de cabeza en la general en la complicada final de la etapa 2 del Giro de Italia después de que Netcompany Ineos escapara ileso del agitado primer partido



'Fácilmente podríamos haber estado en la izquierda y hubiéramos sido nosotros': Netcompany Ineos se beneficia del caos del Giro de Italia mientras Egan Bernal sube a la tercera posición en la general



'Cinco contra siete es complicado' – Paul Seixas decidido a seguir luchando tras un revés en la contrarreloj por equipos del Tour Auvernia-Ródano-Alpes

Preguntas de liderazgo

De hecho, Netcompany-Ineos se encuentra en una posición sólida en general, con Vauquelin y Onley, quienes ganaron tiempo en un movimiento tardío en el día inaugural, los líderes virtuales de la general por delante del maillot amarillo Alex Baudin (EF Education-EasyPost), que se espera que caiga en las montañas.

La pareja tiene tres segundos menos que Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), 35 segundos sobre Juan Ayuso (Lidl-Trek), 48 segundos sobre Paul Seixas (Decathlon CMA GCM) y 1:04 sobre Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

Sin embargo, el incidente ha planteado interrogantes sobre el liderazgo del equipo. Si no hubieran esperado, Vauquelin podría haber estado vestido de amarillo con un margen aún mayor sobre esos rivales clave, pero entonces Onley también se habría encontrado mucho más atrás y probablemente detrás de la mayoría de esos rivales.

“Tenemos dos cartas de clasificación ahora y todavía todo por jugar”, insistió Thomas.

“Kevin todavía está en ascenso y no creo que esté en plena forma todavía, así que esperamos que dé un paso adelante después de esta carrera.

“Oscar ha tenido muy buenos bloques de entrenamiento, pero en las carreras ha tenido que lidiar con una cosa u otra, como una enfermedad o un accidente, y realmente no tiene que demostrarlo”.