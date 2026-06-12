El director de Racing dice que los contratiempos y la honestidad “unirán a los muchachos”

Geraint Thomas ha abordado las tensiones en el campamento de Netcompany-Ineos después de la contrarreloj por equipos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, insistiendo en que el “panorama general” es positivo y sugiriendo que la decepción puede “unir a los muchachos”.

Netcompany-Ineos terminó segundo en la etapa 3 CTT del martes y se quedó con una idea de lo que podría haber sido si uno de los líderes del equipo, Oscar Onley, no hubiera dejado caer su cadena a 9 km de la meta.

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