El galés se adentra en un nuevo terreno a los 38 años al afrontar el primer doblete completo de su carrera, el Giro de Italia y el Tour de Francia

El ganador del Tour de Francia 2018, Geraint Thomas, actualmente tiene un asiento de primera fila para ver cómo se desarrolla la batalla Tadej Pogačar-Jonas Vingegaard por la carrera de este año, y la estrella de Ineos Grenadiers no tiene dudas sobre quién, en su forma actual y después de nueve etapas, tiene más probabilidades de salir victorioso en la general.

“Yo diría Jonas (Vingegaard)”, dijo Thomas. Noticias de ciclismo Cuando se le preguntó en el primer día de descanso quién creía que era actualmente el favorito para la clasificación general para vestir el amarillo en Niza dentro de poco menos de dos semanas.

El ganador del Tour de 2020 y 2021, Pogačar, actualmente lidera a Vingegaard, también doble campeón del Tour en 2022 y 2023, por 1:15, con el debutante Remco Evenepoel ubicado entre los dos en el podio provisional a 33 segundos del líder de la carrera, el UAE Team Emirates.

Sin embargo, Vingegaard podría tener mayor resistencia en los ascensos más largos, argumentó Thomas, lo que podría tener un mayor impacto a largo plazo dado que todavía faltan todos los Pirineos y la mayor parte de los Alpes.

“También habrá muchas subidas largas al final del Tour y no se tratará de la fuerza, será una carrera totalmente diferente. Así que a partir del próximo fin de semana (en los Pirineos), creo que eso favorece a Jonas, como cabría esperar de la progresión que tendrá también”, dijo Thomas a Noticias de ciclismo.

“No puedo imaginar que Pog mejore, pero ya veremos si empeorará mucho”.

Las observaciones de Thomas no solo nacen de su visión de cerca de lo que está sucediendo en el Tour de Francia de este año. También tiene una considerable experiencia en competir por los máximos honores en un Gran Tour contra ambos corredores, primero terminando tercero detrás de Pogačar cuando ganó el Giro hace solo unos meses, y anteriormente quedando tercero contra Vingegaard y el esloveno cuando el corredor de Vimsa-Lease a Bike ganó el Tour por primera vez en 2022.

En cuanto a cómo se compara el Pogačar del actual Tour de Francia con el Pogačar del reciente Giro de Italia, ganando seis etapas y arrasando con todo lo que se le presentaba, Thomas responde: “Es difícil decirlo”.

“Sigue estando muy fuerte, pero solo hemos tenido un gran día de montaña y Jonas estuvo cerca allí. Pog' ganó la mayor parte del tiempo en el descenso (del Galibier), así que creo que está mucho más cerca de lo que la gente podría pensar.

“Creo que será una semana final interesante, sin duda. Creo que él (Pogacar) no es definitivamente más débil y esta segunda semana le viene muy bien.

“En todo caso, diría que Pog estará contento con la ventaja que tiene ahora, pero ya vimos lo que pasó el año pasado”, cuando Vingegaard superó al esloveno en la última semana del Tour por un margen colosal, “así que creo que Visma tendrá confianza en la posición en la que se encuentra Vingegaard ahora mismo”.

El propio Thomas se encuentra actualmente en un nuevo terreno, ya que corre el Tour de Francia después de completar el Giro en lo que es efectivamente su primer “doblete” Giro-Tour. En 2017 también participó en ambas carreras, la única otra ocasión en la que lo hizo a pesar de tener 21 Grandes Vueltas en su palmarés, pero abandonó ambas también debido a accidentes y lesiones posteriores.

Con su habitual humor irónico, en relación con la caótica etapa del domingo por los caminos de tierra de Troyes, dijo: “Me han salido unas cuantas canas más, pero quizá sea sólo el polvo y me estoy engañando a mí mismo…”

“Los primeros sectores fueron los peores y después no todo se calmó del todo, pero encontraste tu lugar en el pelotón”, en el caso de Thomas, que culminó en el puesto 62 en la línea de meta, en el grupo principal de favoritos.

“Fue ciertamente estresante. Estoy aquí para ayudar (a los candidatos a la general del equipo), es un papel diferente para mí (en el Giro) y lo que me costó ayer fue estar al final de la línea y eso es definitivamente un poco más complicado”.

“En cierto modo, estás perdiendo a los chicos, pero luego aprendí que realmente tengo que hacer mis propias cosas. Tengo que dejar que Kwiato (Michael Kwiatkowsk) y Ben (Turner) guíen a los chicos de la clasificación general, no necesariamente seguirlos, sino simplemente llegar yo mismo y luego reunirme con ellos, en lugar de intentar seguirlos cuando se vuelve… demasiado difícil mantenerse al volante. Así que incluso a los 38 años”, concluye con otra sonrisa irónica, “sigo aprendiendo”.

Para Thomas, correr el Tour este año, a pesar de ser su decimotercero, sigue siendo un viaje en la oscuridad. Como él mismo señala, en otros julios sabía dónde estaba, en cuanto a forma, y ​​más o menos qué esperar de sí mismo. Esta vez, tras completar el Giro, la historia es muy diferente y, como él mismo dice, le depara algunas sorpresas.

“Ahora siento que tengo más altibajos, como si cada día tuviera que alcanzar mi nivel mínimo y sintiera que aún puedo alcanzarlo. Pero la forma en que me siento al hacerlo varía mucho”, dijo Thomas.

“Y luego, incluso en el Giro, en los días más intensos, sentí que me faltaba un poco y eso es algo que descuidé en mi entrenamiento cuando miro hacia atrás en los últimos años.

“Lo sentí más al principio de la carrera de este año, al salir de las curvas y demás, pero eso fue quizás porque no había corrido desde el Giro y esas cosas. Pero en general, definitivamente siento que me falta un poco en los días de sprint y demás. Me exigen un poco más de lo que normalmente me exigirían”.

Thomas no está del todo seguro de si la reducción de su capacidad de aceleración y de las carreras de alta intensidad en general en el Tour se debe a la edad, a que no ha hecho tanto entrenamiento específico para ello en las últimas dos temporadas o a que ha participado en dos Grandes Vueltas consecutivas. Pero sea cual sea la causa directa o la combinación de ellas, cuando se combina con el cansancio que puede traer consigo tanta competición en tres meses, esa energía, dice, “es lo primero que desaparece”.

Aun así, al igual que Vingegaard en la segunda y tercera semana, Thomas espera poder cambiar las cosas y aprovechar su considerable capacidad de recuperación para empezar a tener un mayor impacto. Si ese es el caso, podría tener un papel más destacado en lo que ya está haciendo.

“Definitivamente me gustaría intentarlo en una etapa para ver qué puedo hacer, pero todo depende de las sensaciones que tenga ese día. Me siento muy inestable en este momento. Definitivamente hay algunas etapas que podemos analizar y tal vez ir más allá para ayudar a Carlos (Rodríguez, líder de la general de Ineos) o a quien sea. O intentar una etapa yo mismo. Pero por ahora, es un día a día”.