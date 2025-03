Se ha tomado una decisión definitiva sobre la participación de Pogačar en Paris-Roubaix ', pero aún no se ha hecho público

Tadej Pogačar se está acumulando bien para su apuesta por un triunfo de Milan-San Remo el sábado, dice la gerencia del equipo de los EAU, mientras que una decisión sobre su participación en Paris-Roubaix este abril ya se ha tomado, pero aún no se ha hecho pública.

La PrimaveraDonde Pogačar será un favorito principal este sábado en su cuarta participación, y el infierno del norte, donde Pogačar aún no ha hecho su debut, son los dos monumentos de los cinco de ciclismo que aún carecen de las palmaras de los eslovenas.

Pero si bien el Marque de preguntas permanece en su lugar por ahora con respecto a Paris-Roubaix, del líder de Emirates, el líder de los EAU, esta primavera, no hay duda sobre cuáles serán los objetivos de Pogačar el sábado.

Según una entrevista con el gerente del equipo Joxean Fernández Matxin en RelevantePogačar está en buena forma a pesar de su accidente de carrera en Strade Bianche, de la cual terminó ganando con un ataque en solitario de larga distancia. Además, después de un quinto lugar en Via Roma en 2022, luego cuarto en 2023 y tercero en 2024, Pogačar está ansioso por continuar y seguir en el ranking de San Remo este fin de semana.

“Es cierto que después de su accidente durante dos días tuvo dolor”, dijo Matxin a Relevante. “Pero con el paso de cada día también, es un poco mejor.

“Para ser honesto, no estoy seguro de si todavía tiene dolor en este momento. Hablamos esta mañana, pero no hemos analizado todo, esa es una pregunta para el equipo médico y los entrenadores”.

En cuanto a si Pogačar estará en estado máximo absoluto en San Remo, Matxin adoptó un tono de optimismo ligeramente cauteloso.

“Veremos. No lo hago si él estará allí al 100%, pero será bueno. Has visto los tipos de actuaciones en las que ha entregado recientemente, así que es obvio que será bueno para San Remo”.

En términos de cómo San Remo podría jugar, Matxin dijo que la rareza inherente del perfil de la carrera, y el hecho de que, como resultado, gran parte del resultado podría determinarse en un espacio de tiempo tan corto, y esto a pesar de su longitud, lo hizo muy difícil predecir. Pero esa estructura de raza atípica no era necesariamente que beneficiara a Pogačar, mientras que podría ayudar a sus rivales.

“It's a six-hour race, 290 kilometres long and with an average speed of 46kph… that so much can be decided in just five minutes makes it a very odd race, because in the space of five minutes, lots of riders are on the same level, and in many cases they can be superior to Tadej. That's whether they are (Wout) van Aert, (Mathieu) van der Poel, Jonathan Narváez or Mads Petersen,” he dicho.

“El año pasado, muchos corredores como (ganador de la carrera Jasper) Philipsen y (Michael) Matthews se aferraron a la meta y no puedes descartar a muchos de los mejores corredores (como) Filippo Ganna este año. Creo que no sería sorprendente si todos estos jinetes que he mencionado estaban luchando en los cinco minutos clave del Poggio”.

Estrategia de carrera

La cuestión de si los EAU podrían tratar de abrir la carrera antes del Poggio, como intentaron hacer con solo un éxito parcial en la Cipresta el año pasado, está claramente influenciada por las velocidades muy altas que dan forma a San Remo. Pero Matxin dijo que no lo estaba descartando.

“Hay todo tipo de posibilidades, y está claro que la intensidad de la carrera es lo que hace que la carrera”, dijo Matxin Relevante. “El año pasado, como dije, había un promedio de 46 km / h, lo que significa que, dado que también hay puntos en los que la carrera va a más de 50 km / h, tal vez el 80% de todo el evento”.

Después de San Remo, Pogačar participará en E3 Harelbeke (24 de marzo), Gent-Wevelgem (26 de marzo) y Flandes (6 de abril), pero Matxin fue menos comunicativo sobre la cuestión de la participación a menudo de Pogačar en Paris-Roubaix.

“La gerencia deportiva del equipo ha tomado una decisión definitiva, pero la comunicación de esa decisión es algo que el equipo mismo tiene que comunicar”, dijo. “Cualquier otra cosa es solo especulación”.