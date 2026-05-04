La cuarta y última carrera de tierra en Girona se decide el domingo

La Traka 100 marcó la cuarta y última carrera de la edición de 2026 de la principal prueba europea de gravel en Girona. Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) consiguió la victoria masculina tras un sprint de cinco corredores.

Los primeros puestos en la carrera femenina fueron para las corredoras de ruta, Ginia Caluori (NEXETIS) celebrando la victoria con poco más de cuatro minutos de ventaja sobre Cat Ferguson (Movistar).

Fue una batalla reñida para Kopecký, que venía de un obstáculo que incluía la París-Roubaix y el Tour de Flandes. Después de tres horas, un minuto y nueve segundos en la pista, cruzó la meta sólo un segundo por delante de Geoffrey Soupe, quien se retiró de las carreras profesionales en ruta el año pasado. Eduardo Talavera Fernández terminó tercero y Marc Romero y Nicholas Roche completaron el top 5 masculino, ambos a cuatro segundos del ganador.

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Caluori tuvo un poco más de margen de maniobra en las etapas finales de la carrera femenina, ya que se separó a los 40 kilómetros de carrera y amplió la brecha. Ferguson (Movistar) estaba recuperando terreno al final de la carrera pero el margen era demasiado grande para cerrarlo. El corredor del equipo UCI Continental, que obtuvo una medalla de plata en el Mundial de Mountain Bike en cross-country sub-23 para Suiza, paró el cronómetro después de tres horas y 11 minutos. Terminó cuatro minutos y 16 segundos por delante de Ferguson, ambos ciclistas debutaron en tierra.

La campeona española de ciclocross, Sofía Rodríguez Revert (Nesta), llegó detrás de Ferguson, poco más de cinco minutos atrás, y el ganador de Gravel One Fifty, Yeal Prenger (CUBE Friesland), también terminó al mismo tiempo para ocupar el cuarto lugar.

“Fue muy difícil desde el principio, con sólo cinco kilómetros de carretera y luego, en la primera subida, todos intentaban estar al frente”, dijo Ferguson en las redes sociales después de conseguir un lugar en el podio en su primera carrera de tierra.

“Tuve que caminar un par de veces, sí, eso aumentó la diversión. Fue un evento realmente genial, con mucha gente afuera. Realmente lo disfruté y lo recomendaría a cualquiera. Espero volver el próximo año”.

La última carrera de la agenda del principal evento europeo de gravel, que también incluía The Adventure, The Traka 360 y The Traka 200, comenzó con un sólido bloque de escalada, las ascensiones dividieron y extendieron los campos temprano. Gran parte de los 1.350 metros de desnivel positivo se produjeron por un tramo de la sierra de las Gavarres con subidas asfaltadas en los primeros 21 km.

Los dos tercios finales del recorrido fueron mayoritariamente de grava y tierra, con un final llano al norte del río Ter, en el centro de Girona.

Ahora que The Traka, parte de la Gravel Earth Series, ha terminado, gran parte de la atención se centrará en Unbound Gravel del 29 al 30 de mayo como el próximo evento clave en el calendario todoterreno internacional.