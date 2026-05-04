La cuarta y última carrera de tierra en Girona se decide el domingo

La Traka 100 marcó la cuarta y última carrera de la edición de 2026 de la principal prueba europea de gravel en Girona. Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) consiguió la victoria masculina tras un sprint de cinco corredores.

Los primeros puestos en la carrera femenina fueron para las corredoras de ruta, Ginia Caluori (NEXETIS) celebrando la victoria con poco más de cuatro minutos de ventaja sobre Cat Ferguson (Movistar).

Fue una batalla reñida para Kopecký, que venía de un obstáculo que incluía la París-Roubaix y el Tour de Flandes. Después de tres horas, un minuto y nueve segundos en la pista, cruzó la meta sólo un segundo por delante de Geoffrey Soupe, quien se retiró de las carreras profesionales en ruta el año pasado. Eduardo Talavera Fernández terminó tercero y Marc Romero y Nicholas Roche completaron el top 5 masculino, ambos a cuatro segundos del ganador.

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La última carrera de la agenda del principal evento europeo de gravel, que también incluía The Adventure, The Traka 360 y The Traka 200, comenzó con un sólido bloque de escalada, las ascensiones dividieron y extendieron los campos temprano. Gran parte de los 1.350 metros de desnivel positivo se produjeron por un tramo de la sierra de las Gavarres con subidas asfaltadas en los primeros 21 km.