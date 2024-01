Eritrea ocupa el cuarto puesto en la etapa y se pone la camiseta de los puntos

Biniam Girmay se vio obligado a pisar los frenos en lugar de acelerar al final de la etapa 2 del Tour Down Under tras un incidente que involucró a Julian Alaphilippe.

El velocista eritreo y Alaphilippe (Soudal-Quick-Step) estaban muy interesados ​​en la corta pero ondulada etapa de Norwood a Lobethal antes de que el neoprofesional mexicano Isaac Del Toro (Emiratos de los Emiratos Árabes Unidos) se presentara formalmente al pelotón del WorldTour.

“Estoy decepcionado porque traté de sobrevivir hasta la línea de meta”, dijo Girmay después de la carrera. “Y luego, desafortunadamente, en los últimos 500 metros golpeé a Alaphilippe, creo que su pie, y luego mi rueda ya no estaba recta, así que perdí mucha velocidad por eso y luego no pude hacer mi sprint. Pero para ser honesto, creo que hoy los Emiratos Árabes Unidos fueron los más fuertes”.

Hasta ese momento, el corredor de Intermarché-Wanty había seguido a su propio ritmo en la ascensión final de la subida de Fox Creek, lo que quitó el aguijón a algunos velocistas, incluido el líder de la carrera nocturna, Sam Welsford (Bora-Hansgrohe).

“Simplemente hice mi propio ritmo porque no quería exponerme”, dijo Girmay.

“Y luego miro mi computadora y veo el pronóstico de mis vatios, pero sobreviví en el buen sentido. A partir de ahí, la carrera fue a toda velocidad, no teníamos suficientes pilotos para controlar…”

Girmay se mantuvo en el cuarto lugar detrás de la pareja Israel-Premier Tech, Corbin Strong y Stephen Wells. Fue su segundo día consecutivo en la pelea, después del tercer puesto de Welsford y Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) en la primera etapa. El joven de 23 años ahora lidera la clasificación de puntos y, en declaraciones a la prensa el miércoles, se mostró confiado por el nuevo tono azul real que usará de cara a la tercera etapa.

“Hicimos un reconocimiento para eso y creo que mañana será una carrera más fácil”, dijo, abierta sobre su intención de no irse de Australia con las manos vacías. “Todavía tenemos muchas oportunidades. Normalmente, siempre me gusta usar la camiseta de los puntos, es para lo que trabajo, así que hoy estoy feliz de usar esta camiseta”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Tour Down Under y el Tour Down Under femenino, incluidos informes de Australia, noticias de última hora y análisis. Saber más.