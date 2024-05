El talento italiano de la escalada avanza con paso firme en los Alpes después de considerar la retirada por enfermedad la semana pasada

Después de poco más de dos semanas de su debut en el Gran Tour en el Giro de Italia, Giulio Pellizzari, de 20 años, está en los titulares cuando la carrera llega a los Alpes.

El italiano, que compite para ProTeam VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, en los últimos dos días luchó con los líderes de la general por una victoria de etapa en Monte Pana, recibió algunos recuerdos de maglia rosa del líder de la carrera, Tadej Pogačar, y ganó la Premio Cima Coppi.

Pellizzari se convirtió en profesional con Bardiani directamente desde las categorías inferiores hace dos años y ahora está haciendo su debut en el Giro como el hombre más joven en la carrera, 21 años más joven que su compañero de equipo Domenico Pozzovivo.

Quedó segundo en la etapa 16, liderando la última escapada hasta el último kilómetro de la etapa abreviada antes de que el dominante Pogačar pasara para conseguir su quinta victoria de etapa. Tras la meta, se reunió con el esloveno para pedirle sus gafas de sol, y más tarde le contó la historia del encuentro. TuttoBiciWeb.

“Cuando vi venir a Pogačar, pensé: '¿Bastardo, otra vez?' Pero está bien”, recordó Pellizzari. “Mi hermano me envió un mensaje: 'Encuentra una manera de conseguir las gafas de sol de Pogačar', así que entré en la tienda y las pedí. También me dio su maglia rosa. Le deseé todo lo mejor, es genial, el mejor de la historia.

“¿Mi Giro? Apenas comienza”.

Pellizzari ciertamente tenía razón en eso. Un día después, regresa a la escapada junto con nombres estrella como el ganador de la etapa 12, Julian Alaphilippe, el ex ganador de la carrera Nairo Quintana y el subcampeón de 2021, Damiano Caruso.

Venció al colombiano en la primera subida de la etapa 17, el Passo Sella de 2.244 metros, cruzando la meta en un sprint de foto-final. Como resultado, ganó el premio Cima Coppi 2024, que inicialmente se había otorgado en el Passo dello Stelvio (2.758 m) y el Umbrailpass (2.498 m) antes de que las dos montañas fueran retiradas de la ruta de carrera.

Entre eso y su liderazgo en la escapada sobre el Passo Rolle de primera categoría, Pellizzari ha saltado al segundo lugar en la competición de montaña detrás del líder de la clasificación, Pogačar. Tiene 146 puntos y contando con los 206 del esloveno, quedando un máximo de 67 por superar en las tres últimas subidas del día.

Pero es posible que los logros de Pellizzari nunca se hubieran materializado si se hubiera salido con la suya la semana pasada, cuando planeaba regresar a casa, de no haber sido por el consejo de su entrenador, Leonardo Piepoli, y Massimiliano Gentili, director deportivo de su club ciclista juvenil UC Foligno.

“Es una gran satisfacción porque hace sólo cinco días estaba más en casa que en carrera”, dijo Pellizzari sobre su carrera en la etapa 16. “Tuve tos, resfriado y dolor de garganta y estuve más allí que aquí.

“Pero gracias a mi familia, Massimiliano Gentili y Leonardo Piepoli, pude seguir en carrera y tuve un día hermoso. En la etapa 11 llamé a Gentili y le dije 'me voy a casa' pero no me enseñó”. rendirse, así que este resultado es para él”.