Nathan Martin gana la general masculina de élite en su tercera aparición en la carrera por etapas del Pacífico Noroeste

Grace Arlandson (Aegis x Leaders of Enchantment) y Nathan Martin (SpeedBlock p/b Terun) ganaron los títulos generales del Tour de Bloom. La carrera por etapas de seis días llegó a su fin el martes en Wenatchee, Washington.

La carrera femenina fue una batalla entre Aegis x LOE y Blue Ridge-TWENTY28 de Virginia. La campeona general del año pasado, Lauren Stephens (Aegis x LOE) optó por no competir para entrenar cerca para el Unbound Gravel 200 el 30 de mayo.