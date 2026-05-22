Nathan Martin gana la general masculina de élite en su tercera aparición en la carrera por etapas del Pacífico Noroeste

Grace Arlandson (Aegis x Leaders of Enchantment) y Nathan Martin (SpeedBlock p/b Terun) ganaron los títulos generales del Tour de Bloom. La carrera por etapas de seis días llegó a su fin el martes en Wenatchee, Washington.

La carrera femenina fue una batalla entre Aegis x LOE y Blue Ridge-TWENTY28 de Virginia. La campeona general del año pasado, Lauren Stephens (Aegis x LOE) optó por no competir para entrenar cerca para el Unbound Gravel 200 el 30 de mayo.

“Fue una decisión difícil priorizar el entrenamiento sobre la carrera, pero estoy muy orgulloso de cuánto ha mejorado cada corredor esta semana.

“¡El equipo estuvo increíble esta semana! Ver su desempeño definitivamente me mantuvo motivado durante mi entrenamiento de alto volumen para Unbound”, dijo Stephens, fundador de Aegis x LOE. Noticias de ciclismo después de la carrera..

Emily Gilbert y Anna Hicks abrieron el procedimiento, logrando un doblete para VBR-TWENTY28 en la contrarreloj cuesta arriba de 16,6 km hasta Mission Ridge Ski & Board Resort, con un trío de ciclistas de Aegis (Kylee Hanel, Arlandson, Jamie Chapman) detrás de ellas en los deportes tres a cinco.

En el segundo día, el Blue Ridge-TWENTY28 de Virginia dominó la Waterville Road Race de 121 km con cuatro corredores terminando juntos, Marlies Mejías liderando la carga por la victoria de etapa y Arlandson liderando el grupo perseguidor detrás. Esto preparó el escenario para la batalla general para los dos equipos, Arlandson tomó una ventaja de 13 segundos sobre Mejías y luego Chapman tercero con el mismo tiempo.

El criterio del centro de la etapa 3 fue una copia al carbón del top 3 por segundo día, Mejías ganó junto a sus compañeras de equipo Olivia Cummins y Ella Sabo, y la velocista cubana superó a Arlandson por dos segundos para tomar el liderato de la general.

El Blue Ridge-TWENTY28 de Virginia mantuvo el control en la etapa 4 con Emily Ehrlich, Mejías y Cummins llenando el podio, pero Arlandson estuvo al mismo tiempo en la carrera de ruta de 118 km en cuarto lugar. Los segundos extra le dieron a Mejías más tiempo, y ella aventajó a Arlandson por 8 segundos y a Chapman por 22 segundos.

Ehrlich, la actual campeona de contrarreloj femenina de élite de USPro, logró la victoria en la contrarreloj de 24,6 km de la etapa 5 en Mansfield e interrumpió la general. Mejías fue segunda en la contrarreloj, a 30 segundos de su compañera de equipo, y las dos estaban en los dos primeros lugares, Mejías seguía en cabeza. Un trío de corredores de Aegis ocupó las posiciones cuatro a seis en la crono, colocando a Arlandson y Chapman empatados en el tercer puesto general a 1:07 de atrás.

En el último día de carrera, la marea cambió a favor de Aegis cuando Arlandson lideró el camino con una victoria en solitario en la “etapa reina”, 83,1 km con 1.944 metros de desnivel. Sus compañeros de equipo Chapman y Hanel completaron el podio, y Chapman pasó al tercer lugar en la general. El dúo VBR-TWENTY28, Hicks y Mejías perdieron contacto en el ascenso final, terminando juntos a 1:36 atrás, lo que llevó a Mejías al segundo lugar en la general, 39 segundos atrás.

La competencia masculina contó con corredores de varios equipos golpeando y contragolpeando para lograr el éxito en la etapa. Cameron Hampton (Kelly Benefits) consiguió la victoria en la contrarreloj de la etapa 1 y se llevó la primera camiseta de líder. Martin, que tuvo dos top 10 anteriores en la general en el Tour de Bloom, incluido el cuarto lugar en la general el año pasado, terminó a solo cuatro segundos del ritmo para ubicarse en segundo lugar en la general.

Hampton mantuvo el liderato de la general durante las primeras cuatro etapas, luego le entregó la camiseta rosa de líder a Martin después de la etapa 5, el canadiense ganó la carrera contrarreloj de 40,2 km con una abrumadora ventaja de 58 segundos sobre Kent Ross (Cascadia/Expeditors).

Si bien Ross ganó la sexta y última etapa en un sprint de tres corredores, fue el líder de la carrera y su compañero de equipo Speedblock, Logan Unger, los que se quedaron atrás. Martin ganó la general por 1:03 sobre Ross y otros 30 segundos sobre Hampton. Unger ocupó el cuarto lugar en la general y Quinn Felton (Project Echelon Racing) fue quinto.

Para obtener los resultados completos, visite el sitio web del Tour de Bloom.