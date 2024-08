Guías y consejos de My Bike sobre los mejores accesorios, bicicletas, ropa y componentes de ciclismo para ayudarte a mejorar tu rendimiento.

Noticias de ciclismo se compromete a brindarles a nuestros lectores los mejores consejos en lo que respecta a tecnología y equipamiento para ciclistas. Ya sea que esté buscando una bicicleta de ruta aerodinámica nueva, una bicicleta de grava apta para bikepacking, un casco nuevo o una llave dinamométrica para que todo funcione, estamos dedicados a poner en práctica la experiencia de nuestro equipo y brindar consejos, trucos y consejos de compra genuinos de ciclista a ciclista para ayudarlo a elegir la correcta.

Nuestro experimentado equipo de evaluadores y escritores utiliza, evalúa y prueba todo, desde productos de nivel básico hasta equipos de nivel profesional, para brindarle una decisión de compra informada.

Probaremos todos los productos más recientes a medida que se lancen, comparándolos con la competencia para ayudarlo a decidir si valen o no la inversión que tanto le costó ganar.

Elegir el producto adecuado puede ser una tarea abrumadora

Ya sea que haya comenzado a andar en bicicleta recientemente o que lo haya hecho durante años, la gran variedad de accesorios puede ser vertiginosa, desde los básicos como la bicicleta, el casco y los zapatos, hasta los productos más estacionales como la ropa.

Cualquier mañana, te preguntarás: ¿necesitas un maillot de manga corta y calentadores de brazos o un maillot de manga larga? ¿Necesitas un chaleco, una capa base, una capa softshell o una capa rígida? ¿Deberías llevar pantalones cortos y calentadores de piernas, o tal vez solo calentadores de rodillas o mallas largas con tirantes? ¿También es un día de llevar cubrezapatillas?

Y eso es todo antes de que empieces a elegir qué ciclocomputador GPS, qué neumáticos, qué sillín y qué cinta de manillar quieres para tu bicicleta. Cada uno de estos diferentes accesorios viene acompañado de una larga lista de marcas que fabrican lo que afirman ser los mejores, y podrías pasar semanas navegando por sitios web para encontrar el mejor producto al mejor precio, antes de pasar al siguiente.

Como alternativa, puedes utilizar nuestra ayuda. Hemos estado allí, tenemos la camiseta (y los calentadores de brazos), y cada una de nuestras guías de compra está diseñada para tener en cuenta las necesidades de varios ciclistas y alinear un producto con esas necesidades. Si eres un aspirante a ciclista de ruta, tu lista de deseos de características en un nuevo casco probablemente sea diferente a la de alguien que lo usa exclusivamente para viajar a la oficina.

Las mejores guías para comprar bicicletas

Will Jones se toma muy en serio su trabajo como probador de bicicletas

Si estás buscando una bicicleta nueva, hemos probado varias bicicletas, hemos comparado las diferencias y hemos realizado la investigación para que tú no tengas que hacerlo. Aquí tienes una serie de guías diseñadas para ayudarte a elegir la mejor cuando busques tu nueva bicicleta.

Las mejores bicicletas de carretera

Las mejores bicicletas de carretera de aluminio

Las mejores bicicletas de carretera económicas

Las mejores bicicletas ligeras

Las mejores bicicletas de ciclocross

Las mejores bicicletas de carretera eléctricas

Las mejores bicicletas de carretera aerodinámicas

Las mejores bicicletas de carretera de carbono

Las mejores bicicletas de carretera de acero

Las mejores bicicletas para ir al trabajo

Las mejores bicicletas de grava

Las mejores bicicletas plegables

Las mejores bicicletas de contrarreloj

Ropa

Las mejores capas base para ciclismo

Las mejores capas base de ciclismo para mujeres

Los mejores calentadores de brazos

Los mejores culotte con tirantes

Las mejores camisetas de ciclismo

Los mejores calcetines de ciclismo

Los mejores guantes de ciclismo de invierno

Los mejores guantes de ciclismo

Las mejores chaquetas de ciclismo impermeables

Las mejores chaquetas de ciclismo de invierno

Los mejores cubrezapatillas para ciclismo

Zapatos

Las mejores zapatillas de ciclismo

Las mejores zapatillas de ciclismo para el invierno

Las mejores zapatillas para bicicleta de grava

Cascos

Los mejores cascos para bicicletas de carretera

Los mejores cascos aerodinámicos

Los mejores cascos para bicicletas de grava

Los mejores cascos de bicicleta económicos

Los mejores cascos para bicicletas de cercanías

Los mejores cascos para bicicletas eléctricas

Accesorios y componentes

Ya sea que esté buscando renovar la cinta de su manillar, revisar su grupo o invertir en un equipo de entrenamiento en interiores, nuestras guías de compra de accesorios y componentes están aquí para ayudarlo.

La mejor cinta de manillar

Las mejores luces para bicicleta

El mejor candado para bicicleta

Los mejores manillares de carretera

Los mejores pedales para bicicletas de carretera

Los mejores sillines para bicicletas de carretera

Las mejores bolsas de viaje para bicicletas

Los mejores guardabarros para bicicletas de carretera

Las mejores tijas de sillín

Las mejores alforjas

Los mejores portabicicletas para coches

Las mejores mochilas para ciclismo

Los mejores monitores de frecuencia cardíaca

El mejor reloj inteligente para ciclismo

Las mejores gafas de ciclismo

Mantenimiento

Si eres un entusiasta a quien le gusta realizar el mantenimiento de su bicicleta, nunca hay demasiadas herramientas, así que mantén tu bicicleta en óptimas condiciones con nuestra gama de guías relacionadas con el mantenimiento.

La mejor herramienta multiusos para bicicletas

Los mejores soportes para reparación de bicicletas

Las mejores hidrolimpiadoras

Las mejores bombas para bicicletas

Conjuntos de grupos

Grupos de bicicletas de carretera

Grupos de carretera Shimano

Grupos Campagnolo

Grupos de carretera SRAM

Ruedas

Las mejores ruedas para bicicletas de carretera

Las mejores ruedas ligeras para ciclismo

Las mejores ruedas para bicicletas de grava

Los mejores neumáticos para bicicletas de carretera

Los mejores neumáticos de carretera sin cámara

Los mejores neumáticos de invierno para bicicletas de carretera

Los mejores neumáticos para grava

Graba tu recorrido: Computadoras y cámaras

Las mejores cámaras de acción

Los mejores ciclocomputadores

Computadoras Garmin

Descripción general de la gama Wahoo Fitness

Medidores de potencia y entrenamiento en interiores

Ciclismo indoor

Aplicaciones para ciclismo indoor

Los mejores medidores de potencia

Los mejores entrenadores turbo

Las mejores bicicletas inteligentes

La configuración más económica de Zwift

La mejor bicicleta para ciclismo indoor

Zapatillas de ciclismo indoor

Zwift

Bkool

Entrenador Road

Ruido

Aquí en Noticias de ciclismoNo solo nos interesa compartir consejos útiles para comprar, sino también sugerir y recomendar productos que hemos probado. También queremos ayudarte a encontrar el mejor precio disponible en esos mismos productos, por lo que compartiremos regularmente información sobre las ofertas que hemos descubierto para que puedas aprovecharlas.

Ropa de ciclismo barata

Ofertas de ciclismo

Ofertas de bicicletas eléctricas

Ofertas de GoPro

Ofertas de Rapha

Ofertas de bicicletas de carretera

Cascos de bicicleta baratos

¿Quienes somos?

El equipo técnico de My Bike está formado por mí (Josh Croxton), Will Jones y Tom Wieckowski, además del apoyo de un puñado de escritores independientes.

Haga clic en nuestros nombres para acceder a nuestros perfiles de autores y obtener más información sobre nuestros roles, nuestros antecedentes y nuestras áreas de especialización.

¿Por qué lo hacemos?

Aunque realmente disfrutamos pasando nuestros días escribiendo sobre equipamiento de ciclismo, también hay una motivación financiera: después de todo, ¡todos tenemos cuentas que pagar!

Hay tres formas en las que monetizamos nuestros consejos de compra.

1. Publicidad de terceros

Estos son los anuncios que aparecen en nuestras guías. Nuestro equipo editorial no tiene ninguna influencia real en lo que aparece en estos espacios publicitarios (aunque podemos marcar los anuncios ofensivos). Nuestro objetivo sigue siendo crear buen contenido, porque cuanto más gente lea la guía, más gente verá estos anuncios y nuestros jefes estarán contentos.

2. Publicidad de primera parte

Nuestra editorial (Future Publishing) cuenta con un equipo que vende oportunidades de publicidad directamente a las marcas en una sola página (como la página de inicio), una categoría de páginas (como todo el contenido basado en grava) o simplemente “en todas partes”. Estoy seguro de que hay más matices en la categorización, pero como editor asociado aquí, no necesito involucrarme.

En términos editoriales, nuestro objetivo es que nuestras guías de compra (y otros contenidos) sean lo mejor posible. En el caso de las guías de compra, cuanto mejores y más útiles sean, más probabilidades habrá de que la gente vuelva a realizar su próxima compra. Una vez más, cuanto más personas interactuemos, más personas verán esos anuncios y mayor será la probabilidad de que la marca en cuestión vuelva a anunciarse.

Una vez más, como editores, no tenemos voz ni voto en lo que respecta a los anuncios que se muestran, pero lo que es más importante, los anunciantes no tienen voz ni voto en lo que respecta a los productos que recomendamos ni a las críticas que se hacen sobre un producto. Esa decisión recae directamente sobre nuestro equipo técnico.

3. Enlaces de afiliados

My Bike, como un pequeño engranaje dentro de una gran máquina editorial, tiene acceso a un software llamado Hawk. Este software es, en esencia, una base de datos que extrae datos de productos de transmisiones en vivo de miles de sitios web de comercio electrónico en todo el mundo, desde los grandes como Amazon y Walmart hasta los específicos de ciclismo como Sigma Sports y Competitive Cyclist.

Una vez que hemos decidido que un producto merece un lugar en una guía de compras, podemos crear un producto en Hawk. Una vez que he creado ese producto, el software buscará cada instancia del mismo disponible para la venta en su base de datos, utilizando el título, el código de barras, el SKU y otros identificadores. Luego los compilará en una lista y los ordenará con la opción más barata en stock en la parte superior. Luego crearemos un “widget” y lo colocaremos en la guía de compras, y ahí es donde verá los botones verdes “Cómprelo en…”.

Cuando haces clic en ese enlace, las cookies de tu navegador registran el clic y, si realizas una compra, el minorista nos pagará una pequeña comisión para agradecerte la venta. Una vez más, esto no afecta a los productos que recomendamos, ¡porque hoy en día puedes comprar de todo en línea!

¿Por qué puedes confiar en My Bike?

Nuestra lealtad es con nuestros lectores porque sin ustedes no tendríamos trabajo.

Esa lealtad se extiende a todo nuestro contenido, desde la cobertura de noticias de carreras hasta nuestro contenido premium, pero especialmente en nuestras guías de compra y resúmenes de ofertas. Los productos que recomendamos están ahí porque los hemos probado, nos gustaron y creemos que a usted también le gustarán.

Las guías que elegimos escribir se basan en datos de búsqueda de Google y otros sitios. La razón por la que no hemos escrito una guía para el Los mejores calentadores de piernas aerodinámicos Esto se debe a que nuestros datos nos indican que nadie quiere leer eso. Sin embargo, sabemos que miles de personas buscan el mejor casco de bicicleta de carretera y por eso existe.

Lo mismo ocurre con las reseñas. Probamos miles de productos cuando elaboramos nuestras guías de compra y, por lo tanto, no podemos escribir reseñas de todos ellos. En cambio, priorizamos las reseñas de los productos que buscan nuestros lectores; sin embargo, ocasionalmente escribimos sobre productos que creemos que serán interesantes para nuestros lectores. En este caso, me viene a la mente la reciente reseña de Will de unas gafas con pantalla de visualización frontal.

También puede obtener más información sobre cómo probamos los productos de ciclismo.