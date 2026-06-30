El equipo busca pareja joven para correr como colíderes

Paul Seixas y Olav Kooij han sido nombrados por Decathlon CMA CGM para su lista de ocho corredores en el Tour de Francia 2026. Durante más de una semana se había especulado sobre si el talento francés Seixas, de 19 años, se recuperaría lo suficiente de un accidente reciente para debutar en la Grand Boucle.

También había dudas sobre la participación de Kooij en su primer Tour de Francia, ya ganador de tres etapas en el Giro de Italia a los 24 años. Ahora el dúo debutante tendrá roles de liderazgo como parte de una alineación con Tiesj Benoot, Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme, Cees Bol, Daan Hoole y Matthew Riccitello, que también hará su primera aparición en la carrera.

La confirmación La recuperación de Seixas también se confirmó hoy, a sólo cinco días de la Gran Salida del Tour en Barcelona, ​​España.

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“Después de mi caída y retirada del Tour (Auvernia-Ródano-Alpes), pude retomar mis entrenamientos para el Tour de Francia casi como de costumbre, ajustando algunas sesiones debido a mis lesiones. A falta de cinco días para la Gran Salida, me siento preparado para darlo todo para completar estas tres semanas y conseguir el mejor final posible”, afirmó en un comunicado del equipo.

“No me estoy fijando un objetivo más específico porque me dirijo a lo desconocido: nunca antes había competido en una carrera tan larga y exigente. Espero ser un jugador clave, seguir mejorando y también disfrutar. Esta es la carrera con la que siempre he soñado y me doy cuenta de la suerte que tengo de poder competir en ella tan temprano en mi carrera”.

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El equipo retrasó el anuncio de su equipo del Tour hasta la conclusión de un fin de semana lleno de Campeonatos Nacionales en ruta, sin Seixas ni Kooij compitiendo en sus respectivos Nacionales. Seixas se estaba recuperando de un accidente en la etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, donde sufrió importantes erupciones en los antebrazos y la cadera. Mientras tanto, Kooij retrasó el inicio de su temporada debido a un virus persistente.

Kooij llega al Tour con tres victorias esta temporada, pero en sólo nueve días de carrera, ganando por última vez la etapa 4 en el Baloise Belgium Tour hace dos semanas.

“Mi comienzo de temporada no fue lo que esperaba, pero logramos ser pacientes y seguir trabajando. Las victorias que he obtenido en las últimas semanas, desde que regresé a la competencia, realmente han aumentado mi confianza”, agregó Kooij en el comunicado del equipo sobre su selección.

“Sé que la competencia será feroz ya que participaremos en la carrera ciclista más importante del mundo, pero nuestros objetivos son claros, tanto para el equipo como para mí: que Paul termine lo más alto posible en la clasificación general y gane al menos una etapa de sprint”.

El dúo contará con el apoyo de un gran número de veteranos del Grand Tour, Benoot hará su undécima aparición en una carrera de tres semanas y la primera como parte del equipo Decathlon. Paret-Peintre, Prodhomme y Bol tienen cada uno siete apariciones en Grandes Vueltas.

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Con su salida en la etapa 1 el 4 de julio en Barcelona, ​​Paul Seixas, con 19 años, nueve meses y 10 días, se convertirá en el corredor más joven desde 1937 en haber participado en el Tour de Francia.

“Hemos creado un equipo muy completo y unido, formado por perfiles de corredores que se adaptan bien a la consecución de nuestros objetivos”, afirmó Dominique Serieys, director general y director general de Decathlon CMA CGM.

“Paul Seixas hará su debut en el Tour de Francia como parte de este equipo, con el objetivo de lograr el mejor resultado posible mientras se concentra en aprender. Olav Kooij, que también competirá en su primer Tour de Francia, tendrá varias oportunidades de demostrar su velocidad en llegadas al sprint.

“Con esta alineación, el equipo dirigido por Luke Rowe, que debutará en el Grand Tour como director deportivo, aspirará a la clasificación general e intentará conseguir al menos una victoria de etapa cada vez que surja la oportunidad”.

Decathlon CMA CGM para el Tour de Francia 2026