El equipo busca pareja joven para correr como colíderes

Paul Seixas y Olav Kooij han sido nombrados por Decathlon CMA CGM para su lista de ocho corredores en el Tour de Francia 2026. Durante más de una semana se había especulado sobre si el talento francés Seixas, de 19 años, se recuperaría lo suficiente de un accidente reciente para debutar en la Grand Boucle.

También había dudas sobre la participación de Kooij en su primer Tour de Francia, ya ganador de tres etapas en el Giro de Italia a los 24 años. Ahora el dúo debutante tendrá roles de liderazgo como parte de una alineación con Tiesj Benoot, Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme, Cees Bol, Daan Hoole y Matthew Riccitello, que también hará su primera aparición en la carrera.

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