En su columna en Het Belang van Limburg, Philipsen dijo que se sentía perseguido por la sanción.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) fue relegado tras desviarse de su línea en el caótico sprint final de la etapa 6 del Tour de Francia en la que acabó en segundo lugar detrás de Dylan Groenwegen (Jayco-AlUla), pero el ciclista belga siente que la penalización desvió indebidamente la atención hacia su sprint.

Hablando en su columna en La ciudad de Limburgo, Philipsen subraya que consideró que era lo correcto disculparse con Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), quien afirmó haber “acorralado” a Philipsen en el sprint.

Sin embargo, haciéndose eco de los comentarios de su director de equipo, Christoph Roodhooft, Philipsen reveló que se sintió indebidamente perseguido.

“Después de lo que pasó el jueves, me siento en la mira. Han pasado cosas mucho peores en el pasado”, afirmó.

Philipsen, convencido de que ahora competirá bajo la lupa, dijo: “Sé que no debería tensarme durante las próximas oportunidades de sprint, pero es más fácil decirlo que hacerlo”.

“Hasta ahora he corrido siguiendo puramente mi instinto”, continúa. “Me temo que algo así será más difícil y tendré que estar más atento a mis movimientos durante un sprint final como este”.

Philipsen entró en detalles sobre las desmoralizantes consecuencias del final de la etapa, donde Groenwegen lo superó por poco para obtener la victoria al sprint.

“Inmediatamente después de la meta, ya tenía la sospecha de que la victoria no era mía”, dijo. “Normalmente, uno siente eso como velocista”.

La noticia de la desclasificación y las posteriores deducciones de puntos a su maillot verde crearon una “seria acumulación de decepciones”.

“Puedo decir que no mantuve una actitud positiva todo el tiempo”, afirmó. “Sobre todo porque al principio no tenía conocimiento de que se hubiera cometido ninguna falta. En ningún momento tuve la intención de poner en peligro a un colega”.

La reacción inicial de Van Aert al incidente contrastaba bastante con la percepción de Philipsen sobre los hechos. “Me alegro especialmente de haberme mantenido en pie”, dijo Van Aert después de la meta de la etapa. “Pero si no hay sanción, eso me enojaría. No deberían expulsarlo del Tour, pero deberían desclasificarlo”.

“Si no se castiga con tanta severidad, todo el mundo piensa que todo vale. Es un problema cada vez más grave”.

A pesar de la aparente mala sangre entre los dos velocistas, Van Aert aceptó rápidamente las disculpas de Philipsen y publicó en la publicación de Instagram de Philipsen: “Disculpa aceptada”.

Philipsen también criticó la imagen que se le da como antagonista en la segunda serie de Netflix de Tour de France: Unchained, creyendo que eso no genera una percepción desfavorable de su carrera. “Ya les señalé ese peligro a mis compañeros de equipo durante el entrenamiento en altura. Literalmente dije que 'una descalificación por una maniobra realizada inconscientemente' sería el mayor peligro para mí. Y mira… lamentablemente sucedió”.

Los dos corredores llegarán a la octava etapa del Tour de Francia con un esprinter menos, ya que Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha abandonado la carrera. Debido al carácter ondulado de la etapa, es probable que se produzca una batalla entre los equipos de esprint y los escapados.