Mitchell, Genest y Orban aún tienen que adaptarse al nuevo formato del sprint por equipos

Las pruebas de ciclismo en pista de los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzaron el lunes con el sprint por equipos femenino, en el que se rompió el récord mundial cinco veces y Gran Bretaña se llevó la primera medalla de oro por delante de Nueva Zelanda y Alemania.

En el otro extremo de la tabla de resultados se encontraba el equipo canadiense, que no fue tan competitivo como le hubiera gustado a pesar de tener en sus filas a la campeona olímpica defensora de la velocidad Kelsey Mitchell y a la medallista de bronce en keirin de Tokio Lauriane Genest.

Mitchell explicó que el enfoque del equipo está en el sprint individual y el keirin, y agregó que aún tienen que adaptarse completamente al nuevo sprint por equipos de tres ciclistas, un evento que hizo su debut en los Juegos Olímpicos de París como parte del impulso hacia la paridad de género.

“Que las mujeres corran los 750 metros es completamente diferente a lo que hemos hecho antes. Es increíble ver a las mujeres correr tan rápido con récords mundiales tras récords mundiales. Seguirá yendo más rápido, así que o tenemos que dar un paso adelante o dar un paso atrás, supongo”, dijo Mitchell a los medios reunidos después de las finales el lunes.

“Tuvimos la oportunidad de empezar los Juegos Olímpicos, fue genial. Y pudimos establecer el récord olímpico porque nunca antes había habido tres en el sprint por equipos, así que fue genial empezar. Obviamente, seguiremos obteniendo mejores resultados”.

“Vinimos aquí en busca de medallas y sabíamos que no estábamos a la altura en el sprint por equipos, así que salimos y dimos lo mejor de nosotros. Pero todavía no hemos llegado a nuestro máximo nivel. Estamos entre los ocho mejores del mundo, lo cual es bueno, pero obviamente queremos estar en ese escalón superior o al menos en un escalón más”.

“Aquí nuestro objetivo es el sprint y esperamos poder aprovechar el impulso y nuestras piernas se sentirán bien en la próxima competición”.

Canadá fue el único equipo que tuvo corredores que cambiaron de posición entre rondas, con Mitchell corriendo en la última posición en la clasificación antes de conformarse con la segunda posición para la primera y la última ronda.

“Traté de quedar tercero en la primera ronda, pero obviamente somos un poco mejores conmigo en segundo lugar y (Genest) en tercer lugar. Así que seguiremos trabajando en ello y, con suerte, podremos ser más competitivos con el resto de los participantes en el futuro”.

El cambio ayudó a que el tiempo del trío canadiense fuera 0,762 segundos más rápido: un margen de mejora enorme, pero no suficiente para llevarlos a la final por las medallas.

Mitchell miró el lado positivo y señaló que el equipo sigue siendo el octavo mejor del mundo y tiene margen de mejora.

“Logramos un récord personal, así que es emocionante”, dijo Mitchell. “Estamos viendo que los otros equipos están volando. Definitivamente necesitamos trabajar en nuestro sprint de equipo si esa es la prioridad. Creo que nuestras piernas se sintieron bastante bien: Sarah nos dio una buena largada, yo tuve un tiempo P2 decente y (Genest) mantuvo la velocidad. Simplemente tenemos un largo camino por recorrer para ser competitivos con el resto del mundo”.

Cuando se les preguntó qué podrían cambiar para ser más competitivos, Mitchell dijo: “Nuestra dinámica de equipo debe ser mejor. Necesitamos hacerlo por los demás, no individualmente”.

“Ahora mismo, Lau y yo no nos centramos demasiado en nuestras salidas, así que, sin duda, ese es nuestro punto débil: alcanzar a Sarah, que está haciendo un tiempo decente en la primera posición, es difícil para nosotros. Nos quita mucho, así que hay mucho en lo que podemos trabajar. Definitivamente no estamos en nuestro mejor momento, lo cual es emocionante. Sabíamos que no estaríamos allí para París, así que, con suerte, para Los Ángeles (los Juegos Olímpicos de 2028)”.