El bicampeón subraya que el Giro es un maratón, no un sprint

Vincenzo Nibali ha advertido que es poco probable que el camino de Tadej Pogačar hacia la victoria en el Giro de Italia sea tan sencillo como parece. El esloveno se prepara para su debut en el Giro el próximo mes como único favorito a la victoria general, pero Nibali insistió en que corsa rosa siempre es capaz de producir lo inesperado.

“Tendrá que esforzarse mucho para conseguir la victoria general; en un Grand Tour, nada es realmente fácil”, dijo Nibali. La Gazzetta dello Sport.

Como la mayoría de los observadores, Nibali espera que Pogačar tenga un comienzo rápido en su debut en el Giro, y el final en la cima de la montaña en Oropa en la etapa 2 le brinda una oportunidad temprana de dejar su huella en la carrera.

El bicampeón subrayó, sin embargo, que el Giro sigue siendo más un maratón que un sprint, a pesar de la configuración del recorrido de este año.

“Tienes que estar perfecto durante 21 días, 20 no son suficientes”, dijo Nibali. “Ahora bien, no le deseo ninguna desgracia a Tadej, claro que no. Pero hablando en general, un solo mal día, que le puede pasar a cualquiera, puede cambiar muchas cosas.

“Por ejemplo, puedes tener un día de frío extremo en el Giro, y en ese momento, lo único que tienes que hacer es llegar a la meta. Incluso los grandes campeones, en general, siempre tienen sus dificultades en el Giro. Ellos hacen el diferencia al gestionar los momentos negativos sin quebrarse”.

Ninguno de los rivales esperados de Pogačar en el Tour de Francia (Primoz Roglič, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard) estará presente en el Giro. El subcampeón del año pasado, Geraint Thomas (Ineos) y Romain Bardet (DSM-Firmenich-PostNL) son los rivales más obvios de Pogacar, mientras que también hay varios talentos jóvenes en la carrera, incluido Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike).

Ninguno de ellos, sin embargo, parece capaz de superar a Pogačar en un enfrentamiento cara a cara, incluso Nibali pidió a los rivales del esloveno que fueran creativos.

“Tienes que sacarte de la cabeza la idea de que es imbatible, incluso si lo parece”, dijo Nibali, quien agregó que incluso su victoria más dominante en un Gran Tour, el Tour de Francia de 2014, no había sido tan serena como apareció desde fuera.

“En un Grand Tour nunca puedes tener todo bajo control. A los rivales de Tadej les diría esto: veo que el cara a cara es muy difícil, así que hay que tener inventiva. Y el recorrido y el contexto general del Giro pueden ayudar a la inventiva, más que en el Tour”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Giro de Italia, incluidos periodistas que informan, noticias de última hora y análisis sobre el terreno de cada etapa de la carrera a medida que se desarrolla y más. Saber más.