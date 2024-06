“Espero que Jonas pueda hacer el Tour, eso nos da a todos un propósito mayor”, dice el ciclista estadounidense

A pesar de pasar de súper doméstico a ganador del Gran Tour el verano pasado en la Vuelta a España en la mayor victoria de su carrera, Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) sigue manteniendo firme que el liderazgo del Tour de Francia es una bestia diferente.

Kuss estuvo de acuerdo con lo que dijo Visma DS Grischa Niermann ciclismonoticias ayer, que la esperanza es seguir con el plan A y que Jonas Vingegaard regrese de una lesión a tiempo para el Tour para liderar el equipo holandés.

El estadounidense cree que para que Visma-Lease a Bike gane su tercer Tour de Francia consecutivo, “muy probablemente” sólo será posible con Vingegaard en la línea de salida.

El dos veces campeón defensor Vingegaard se encuentra actualmente en el campamento de altitud en Tignes en su largo viaje de regreso de una lesión, mientras que Kuss codirige a Visma en el Critérium du Dauphiné junto a su compatriota estadounidense Matteo Jorgenson.

“Por supuesto, cambiaría un poco (su estatus en el Tour). Espero que Jonas pueda participar en el Tour, creo que eso nos da a todos un propósito mayor”, dijo Kuss a los periodistas en Gannat antes de la etapa 2 en Francia.

“Para mí, es más fácil estar allí con Jonas que solo solo. Pero si él no está allí, entonces estoy listo para adaptarme, pero luego hay que ajustar un poco las expectativas”.

Sin embargo, el estadounidense no está estresado por el momento, incluso sin su líder y ganador del año pasado, Vingegaard, en el Dauphiné y el Tour a sólo 26 días.

De hecho, sólo exudaba calma en las dos primeras etapas de la carrera de ocho días, casi omitiendo la salida ficticia en la etapa 1 para responder a los medios y buscando disfrutar de su primera carrera de regreso desde Itzulia Basque Country en abril, donde Vingegaard rompió su clavícula y costillas y sufrió un colapso pulmonar.

Kuss también se aseguró de no encasillarse en un objetivo concreto en el Tour de Francia en caso de terminar líder, ya sea un top cinco o un podio, consciente de que la presencia aún indecisa de Vingegaard lo cambiaría todo.

“No tengo idea”, respondió con una sonrisa cuando se le preguntó qué tan alto podría terminar si se le encargara enfrentarse a jugadores como Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) solo en la general.

“Depende de muchas cosas. Siempre quiero aspirar a lo mejor, pero en el Tour hay que ser realista”, dijo Kuss. “Es la carrera más difícil de ganar y la carrera más difícil de estar en el podio”.

Sin embargo, aunque Kuss no estaba dispuesto a predecir cómo se desarrollaría su forma actual en la Gran Salida de Florencia el 29 de junio, aseguró que aprovecharía el momento si surgiera en el Tour.

“Sólo tengo que ver en el momento cómo me siento y creo que me conozco bastante bien, si tengo piernas o no, y todavía queda un largo camino hasta el Tour para ver cómo me va allí”, dijo el 29 -años originario de Durango.

“Si veo la oportunidad, la aprovecharé”.

Kuss terminó en el grupo de líderes en la etapa 2 del Dauphiné y ocupa el sexto lugar, mientras que Jorgenson ascendió al tercer lugar en la general como la pareja que lucha por la victoria general.

Sin embargo, a pesar de su excelencia en las subidas, Kuss es consciente de que la contrarreloj de 34 km de la cuarta etapa no se adapta a sus puntos fuertes, admitiendo que “probablemente voy a perder bastante tiempo”.

Y aunque el estadounidense defendió su ventaja en la Vuelta en el TT el año pasado en camino a asegurar la primera victoria de Estados Unidos en un Gran Tour en una década, esta desventaja sólo se magnificará en el Tour.

Estará preparado para la mayoría de los recorridos de 2024, pero los 59 kilómetros entre la carrera llana contra el crono de la etapa 7 y la contrarreloj final de Mónaco a Niza sólo favorecerán a Pogačar, Primož Roglič (Bora- Hansgrohe) y Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

El mejor resultado de Kuss en el Tour es el 12º puesto general respecto a la carrera del año pasado, donde sólo un accidente en la etapa 20 le impidió terminar entre los 10 primeros.

En esa carrera, el dominio de Vingegaard en la brutalmente dura y ardiente CRI Cote de Domancy lo coloca como la única opción viable de Visma contra un Pogačar en plena forma después de que el esloveno arrasara en la general en el dúo de contrarreloj del Giro de Italia el mes pasado. .

Sin mencionar su repetido dominio sobre Pogačar en las subidas más duras y largas a gran altura en las dos últimas ediciones de La Grande Boucle.

'GC Kuss' aún podría convertirse en la opción principal, pero la atención en Visma ciertamente sigue centrada en que su líder absoluto, Vingegaard, regrese cerca del 100% e intente lograr un hat-trick en el Tour de Francia mientras le niega a Pogačar un histórico doblete Giro-Tour en el proceso.