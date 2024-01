Los compañeros de BridgeLane se llevan el maillot de sprint y escalada, 10.000 € en premios y un tiempo crucial bajo los reflectores

A veces, incluso los que se escapan y no llegan al final pueden lograr sus objetivos y mucho más. El domingo fue uno de esos días en la Cadel Evans Great Ocean Race cuando dos compañeros de equipo de un equipo comodín continental se lanzaron a la carga durante la mayor parte de la carrera WorldTour y se llevaron la camiseta del Rey de las Montañas y del Sprint en el camino.

Casi tan pronto como comenzó la carrera de 176,5 km, tres jóvenes corredores de los dos equipos continentales australianos que obtuvieron entradas comodín para la carrera salieron del pelotón: Joshua Cranage, de 18 años, y Dylan Proctor-Parker, de 19, de ARA Skip. Capital y Jackson Medway, de 19 años, del equipo BridgeLane. Luego también quitaron un poco el pie del pedal para dejar que Zac Marriage, de 20 años, también hiciera el cruce.

El plan al comienzo del día para el veterano equipo australiano del Team BridgeLane era poner a dos corredores en la carretera e intentar reclamar al menos una de las camisetas.

Ese también era el plan de ARA Skip Capital, ya que Cranage saltó temprano, mucho antes de la primera serie de la línea de puntos del Rey de las Montañas, pero fue un movimiento que fracasó con Medway, el ganador del título australiano de contrarreloj sub-23 a principios de enero, alerta. y listo para reaccionar.

“Simplemente lancé un tiro sobre ese tipo y abrí un espacio lo suficientemente grande y me dijeron: simplemente móntalo. Eso es lo que haría en una contrarreloj, así que pensé en ir”, dijo Medway, quien no solo se adjudicó el primer conjunto de puntos de sprint, sino que siguió avanzando solo hasta el segundo conjunto, poco más de 20 km. por el camino. “Traté de no quemar demasiadas bicicletas y fue fácil, simplemente me senté”.

Una vez asegurado el maillot y con sólo un sprint intermedio más para puntuar, el relativamente recién llegado al ciclismo con experiencia en triatlón volvió a unirse con los otros escapados. Trabajaron juntos para mantener una brecha en el pelotón de cerca de tres minutos cuando entraron en el circuito local a 66 km del final.

Cuatro rondas de ese circuito significaron cuatro subidas a Challambra, con puntos KOM para las tres primeras y el dúo BridgeLane terminó con el monopolio de ellas también. Habían dejado caer a sus compañeros de fuga en la subida y ahora era el turno de Marriage de reclamar su maillot.

Dos vueltas menos y estaba seguro, pero Marriage y Medway siguieron adelante y, aunque el ritmo se estaba calentando a medida que la batalla por la victoria final comenzaba a desarrollarse detrás, resistieron para una tercera carrera hasta Challambra, arrasando con la tercera. y muchos puntos finales en oferta con una mueca digna de la camiseta.

“Fue un gran día, estoy muy feliz de cómo resultó”, dijo Marriage a los periodistas después de subir al podio. “Entramos esperando al menos una de las camisetas, pero intentamos retrasar la captura lo más posible para poder terminar, pero fue bastante irreal cuando llegamos a la tercera vuelta todavía, simplemente avanzando. .”

Dado que los compañeros de equipo australianos se llevaron todos los premios de sprint, así como las camisetas, el paquete de premios total que compartirá el equipo asciende a la impresionante cifra de 10.000 €, pero hay un premio mucho mayor que todos ellos están persiguiendo.

“Es un evento WorldTour, no podemos hacerlo con demasiada frecuencia, todos los demás en el pelotón están donde yo quiero estar, donde todos queremos estar”, dijo Marriage. “Así que supongo que (el objetivo es) simplemente dar a conocer el nombre, hacer que hablen. Con suerte, tal vez pueda llevar a algo; quién sabe, tengo que intentarlo”.