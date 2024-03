Dos años con el sistema de frenos de disco Hope RX4+

Miré las pinzas de freno de disco de 4 pistones Hope RX4+ hace casi dos años y es hora de retomar esa discusión. La razón es simplemente algo que repito a menudo en mis reseñas: no me gusta descender.

Si tuviera que mencionar una categoría de producto en particular, suele aparecer con mayor frecuencia cuando cubro algo de nuestra mejores ruedas de bicicleta de carretera . Las ruedas, especialmente las ruedas aerodinámicas profundas, tienen un efecto enorme en la estabilidad de descenso debido a la constante redirección del viento al tomar una curva. Aún así, no se limita a esa ubicación. Cada vez que pruebo una bicicleta o un neumático nuevos, presto atención a la capacidad de descenso.

A principios del verano de 2022, esto llegó a un punto crítico cuando me dirigí a Italia. Estuve allí para probar el producto pero también para recorrer los 138 km. Maratona de los Dolomitas recorrido que cubre 4230 metros de escalada. Si eso es difícil de imaginar, lo que significa es que durante casi toda la distancia se sube o se baja y ambas direcciones son empinadas.

Después de un día con tanto descenso, decidí que era hora de actualizar. No soy pesado y como tal no experimento desvanecimiento de los frenos. En cambio, lo que noto es que los descensos largos, empinados y repetidos hacen que los rotores de los frenos se deformen debido al calor. Cuando eso sucede, las pastillas rozan y, aunque los sistemas Shimano y SRAM se recuperan lo suficientemente rápido, es molesto. Cuando regresé a casa hice una búsqueda exhaustiva para ver Qué puede hacer para mejorar el rendimiento de su sistema de frenos de disco y qué tan bien funcionaron las opciones.

Aunque analicé varias opciones en ese artículo, algunas eran más extremas que otras. Hay cosas como asegurarse de que todo esté en buen estado de funcionamiento, pero también hay pastillas y rotores mejorados. Todos los buenos consejos que sigo manteniendo, pero escondidos en la parte inferior hay algunos párrafos sobre cómo actualizar las pinzas de freno y ahí es donde hablo de las pinzas de freno Hope RX4+.

Mientras escribo esto, han pasado casi dos años desde que comencé a trabajar en ese artículo. Es cierto que nos faltan algunos meses, pero perdonen la exageración del titular. Más o menos cinco meses, es seguro decir que he pasado una cantidad considerable de tiempo evaluando el sistema Hope Rx4+. Con el beneficio del tiempo, es por eso que no hay nada que recomiendo con más frecuencia que una actualización del sistema de frenos.

Los frenos Hope en realidad son solo colores anodizados sobre un gran bloque de aluminio mecanizado.

¿Qué es el sistema de frenos de disco Hope RX4+?

El corazón del sistema es una pinza de aluminio mecanizada por CNC de una sola pieza. Esto es similar a otros diseños de alta gama de Shimano y SRAM, pero Hope ciertamente tiene un sello visual más industrial. Mientras que SRAM y Shimano se apegan a acabados suaves de alto brillo con formas orgánicas, Hope es puro negocio. Las líneas de corte CNC están a la vista, no hay formas orgánicas y hay opciones para anodización en negro, plata, rojo, azul, morado y naranja.

De hecho, vale la pena tomarse un momento para analizar esa anodización por sí sola. Tengo sistemas Hope rojo y morado y en cada caso es un equilibrio perfecto de color sin sensación pegajosa. En mi caso, los sistemas están en una Enve Melee y una Look 795 Blade RS e incluso en las motos hermosas, siempre son los frenos los que reciben la primera mención.

Dos pinzas por lado por pinza, siendo la más pequeña el tamaño de lo que se encuentra en un freno Shimano Dura Ace.

Debajo del aluminio y el color, encontrarás un diseño de cuatro pistones. Cada lado tiene dos pistones: el pistón delantero es un poco más grande que el trasero y el más pequeño es similar al que encontrarás en una pinza Shimano Dura Ace. Empujar los pistones es su elección entre DOT o aceite mineral, según el sistema de frenos al que los agregue. Dado que los dos nunca deben encontrarse, es imposible pasar por alto una M (aceite mineral) o D (fluido DOT) distintiva, sin importar quién trabaje en su bicicleta en el futuro.

En la caja con tus pinzas, también encontrarás dos pares de pastillas para cada pinza. El RX4+ usa el pad Hope E4 y comenzarás con rojo o azul como opción. Coger el rojo es tu opción cuando esperas ver una conducción mojada y embarrada. mientras que el azul es la opción orgánica menos agresiva diseñada para la conducción en carretera. También encontrarás pastillas de freno en blanco para purgar y todas las piezas necesarias para purgar e integrar con el resto de tu grupo.

Además de las pinzas y las pastillas, también necesitarás un juego de rotores. Puede elegir entre un diseño flotante de 140, 160 o 180 mm según su configuración y encontrará la misma sensación visual que la pinza. Eso incluye tanto los detalles CNC como la misma elección de colores para la sección central. El centro y la superficie de frenado se fijan con un remache que permite una expansión de hasta 1 grado para resistir la deformación por calor y los anillos de bloqueo utilizan una ranura interna y una vez más ofrecen los colores a juego.

Cada pinza pesa 81 gramos, mientras que los rotores pesan 129 gramos para 160 mm. El precio está ligeramente por encima de Force y Ultegra, aunque está por debajo de Dura-Ace y SRAM Red.

¿Cuál es el punto de actualizar?

Cada vez que cambio de bicicleta para probar algo con frenos estándar, está bien. A menudo noto el ruido de la deformación de la superficie después de un descenso, pero no tengo problemas con los frenos ni para detenerme. Luego vuelvo a montarme en mis propias bicicletas con la Hope RX4+. Inmediatamente se nota lo increíble que es el sistema. La primera vez que aprieto un poco las palancas, está ahí. Toneladas de potencia y espacio para modular con un solo dedo.

La verdad es que busqué exactamente por qué los frenos Hope se sienten tan fantásticos. Los he estado usando durante mucho tiempo y cualquier detalle que investigué inicialmente, hace tiempo que lo olvidé. Pensé que tal vez el diseño de la pinza las hacía más rígidas, que es lo que afirma Hope, pero existen otras pinzas monobloque y todavía no se obtiene el rendimiento.

También pensé que los rotores podrían estar marcando la diferencia. Corro 160 mm tanto delante como detrás, pero eso no es diferente a cualquiera de mis otros sistemas de frenos. Hope también llama especial atención al hecho de que los rotores tienen un diseño flotante con espacio para expansión, pero otros sistemas también utilizan un diseño flotante. Nadie más dice cuánto movimiento hay, así que lo llamaré tal vez.

Las pastillas son casi el doble de tamaño que un sistema Shimano o SRAM.

Luego saqué una almohadilla Shimano y la comparé con una almohadilla Hope. La almohadilla Hope eclipsa por completo a la almohadilla Shimano y el diseño de 4 pistones significa que incluso con el tamaño más grande, hay incluso presión de sujeción. Independientemente de otras pequeñas ventajas que pueda haber, la superficie de la almohadilla es simplemente mucho mayor.

En la práctica, lo que eso significa es que, según mi experiencia, al menos con un sistema SRAM Red, hay un montón de mordida inicial. Tan pronto como presionas la palanca, tienes gran potencia disponible. Eso deja mucho espacio para la modulación en todo el rango de la palanca y me hace sentir más seguro en cada descenso. Nunca aprieto el freno y trato de no frenar en la curva, así que dejo que los frenos hagan el trabajo cuando entro, luego retrocedo y freno nuevamente después del ápice. Es un sentimiento hermoso.

Los frenos Hope también están ahí para ayudarme cuando calculo mal las cosas. Me acordé de esta experiencia cuando salí a almorzar mientras escribía esto. Perseguí a alguien un poco más de lo que debería en un descenso que creía conocer. La curva en el medio fue un poco más cerrada de lo que recordaba o anticipaba. Por un momento sentí que me iba a costar mucho desacelerar y mi estómago dio un vuelco. Luego aflojé los frenos y bajé la velocidad fácilmente sin bloquear las ruedas ni siquiera tener que acelerar.

Estaría mintiendo si te dijera que no hay un poco de factor de brillo que sea agradable. Probablemente sea 10 a 1 la cantidad de personas que notan los frenos antes que el resto de la bicicleta y, dado que mi trabajo a menudo implica tomar fotografías de mis bicicletas, también se ve bastante bien en las fotografías. El Hope RX4+ es primero un negocio, pero de todas las cosas que la gente actualiza y personaliza en las bicicletas, esta es una actualización visual fácil. Siempre me sorprende que no esté en todas las bicicletas personalizadas de alta gama que salen de la puerta de todos los constructores que hacen ese tipo de cosas.

¿Alguna desventaja?

Llevo usándolos poco menos de dos años y nunca me he arrepentido. Lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos y estoy a punto de configurar el sistema en una segunda bicicleta. Los únicos inconvenientes que le he encontrado es que es un poco más difícil encontrar las pastillas y los rotores. Los rotores también son más caros y no hay nivel Ultegra/Force si quieres ahorrar aún más dinero. Por suerte, no tengo que sustituir los rotores con frecuencia.

También escuché a personas quejarse del ruido del sistema RX4+, pero eso me confunde un poco. Para mí, solucionan por completo el molesto ruido del rotor deformado después de un descenso y todavía no he conocido ningún sistema de frenos que no haga ruido después de conducir bajo la lluvia. No soy alguien que sea exigente con el mantenimiento, pero cuando los frenos me molestan, saco las pastillas y los rotores y empapo todo en el limpiador de frenos de disco Muc-Off. Lo resuelve siempre y no siento que el sistema Hope lo necesite más que cualquier otra cosa.