“Me alegré mucho de estar allí con Tadej y de tener la oportunidad de competir contra él”, afirma el piloto del Red Bull-Bora-Hansgrohe, que fue el único que se acercó a Pogačar

Puede que Florian Lipowitz no haya podido desafiar a Tadej Pogačar en el Tour de Romandía, pero así como el corredor del UAE Emirates-XRG estaba, como siempre, a su propio nivel, también lo estaba el corredor del Red Bull Bora Hansgrohe, que era claramente el mejor del resto.

Lipowitz terminó los seis días de carrera consiguiendo otro segundo puesto de etapa, ya que si bien se enfrentó al ferozmente en forma campeón del mundo, todavía estaba bastante preparado para lanzar el guante en los últimos kilómetros de carrera en el Tour de Romandía 2026.

“Me sentí muy bien durante toda la etapa”, dijo en un comunicado del equipo. “Cuando llegamos a los últimos cinco kilómetros, pensé que debía hacer un pequeño movimiento para ver qué hacían los demás. Me arriesgué y terminé junto a Tadej”.

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Nadie más podría seguirlo. Aun así, Pogačar se mostró claramente inquebrantable y logró una ventaja de tres segundos con el sprint hasta la meta, pero el resto de sus rivales del Tour de Romandía en la general se quedaron más atrás.

Eso significó que después del final cuesta arriba hasta Leysin, Lipowitz se fue con tres segundos puestos de etapa y segundo en la general, solo 42 segundos detrás de Pogačar y con una diferencia de más de dos minutos con respecto al tercer clasificado, Lenny Martinez (Bahrain Victorious).

“Al final, puedo estar muy feliz y orgulloso de cómo fue esta semana. El equipo me brindó un gran apoyo y creo que corrimos muy bien”, dijo Lipowitz. “Me sentí muy feliz de estar allí con Tadej y tener la oportunidad de competir contra él. Felicitaciones a él por otra victoria. Todavía estoy muy orgulloso de cómo corrimos hoy”.

Es la tercera vez que sube al podio general de un Tour esta temporada para el joven de 25 años, que terminó tercero en el Tour de Francia el año pasado, y es un buen augurio para julio, esta vez, donde competirá junto a Remco Evenepoel.

“A partir de Catalunya fue muy bien en cuanto a entrenamientos y también de carrera en carrera me sentí mejor”. Lipowitz dijo Ciclismo Pro Net después de la etapa final.

“Definitivamente creo que he dado un paso adelante respecto al año pasado y sólo necesitamos continuar con las cosas que estamos haciendo. Ahora estoy deseando descansar un poco y luego prepararme para el Tour, pero seguro que estos tres podios dan algo de confianza para el Tour”.

Es más, no fue la única señal de cosas positivas que se mostraron para el equipo, ya que el neoprofesional australiano Luke Tuckwell, de 21 años, obtuvo el sexto lugar en la general.