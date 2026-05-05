El seis veces ganador de etapa terminó séptimo en la primera etapa.

Marianne Vos (Visma-Lease a BIke) se ha visto obligada a abandonar la Vuelta España Femenina tras romperse la clavícula en una caída el día inaugural.

Vos, quien es la ganadora de etapa récord de la carrera, buscaba una séptima victoria cuando se estrelló en una zanja en una sección mojada de la carretera al final del día inaugural de la carrera el domingo.

Si bien logró terminar séptima en el final cuesta arriba hacia Slavaterra de Miño, más tarde se descubrió que se había roto la clavícula, la lesión obligó a la corredora de 38 años a abandonar la carrera antes de la etapa del lunes.

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La etapa la ganó Noemi Rüegg (EF Education-Oatly), pero el final cuesta arriba claramente se adaptaba al estilo contundente de Vos, y habría apuntado a una séptima victoria de etapa en el Gran Vuelta de España. Ha competido en cada una de las cuatro ediciones desde que la carrera cambió a su formato actual en 2023, ganando tres etapas en esa edición inaugural, dos en 2024 y una la temporada pasada.

La segunda etapa del lunes bien podría haberle brindado a Vos otra oportunidad, pero no fue así.

“Marianne lamentablemente no tomará la salida en la etapa 2 de @laVueltafem. Sufrió una fractura de clavícula tras su caída en los últimos kilómetros de la primera etapa. Deseamos a Marianne una buena y pronta recuperación”, se lee en una publicación en las cuentas de redes sociales del equipo.

Ha sido un año difícil para Vos, ya que la muerte de su padre eclipsó la temporada y provocó que se retirara del Tour de Flandes. La semana siguiente, Franziska Koch (FDJ United-SUEZ) la desbancó hasta el segundo puesto en la París-Roubaix, a pesar de que su equipo Visma-Lease a Bike tenía una ventaja numérica en la final.

La Vuelta Femenina continúa el lunes con una etapa de 109,8 kilómetros entre Lobios y San Cibrao das Viñas.