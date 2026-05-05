El supertalento francés de 19 años se enfrentará a Tadej Pogačar en julio

Paul Seixas y su equipo Decathlon CMA CGM han confirmado que correrá el Tour de Francia de este año.

El francés de 19 años anunció su decisión en un vídeo en las redes sociales del momento en que les contó la noticia a sus abuelos.

Se espera que Seixas intente desafiar a Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard en su debut en el Gran Tour.

Estoy aquí para compartirles una noticia interesante”, dijo Seixas a sus abuelos durante una visita a su casa en la Alta Saboya.

“En julio correré”, dijo Seixas, burlándose de sus abuelos.

“¿El Tour de Francia? ¡Oh!” dijo su abuela.

“Pensaste en mí, no me estoy haciendo más joven”, añadió su abuelo, “tengo 85 años. Los años se están poniendo al día. Soy el hombre más feliz del mundo”.

Se espera que Seixas intente desafiar a Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard en su debut en el Gran Tour. Dejó en claro que no participará en el Tour 2026 por experiencia.

“Estoy realmente encantado de anunciar que participaré en el próximo Tour de Francia. Ha sido el sueño de mi infancia, algo que he imaginado a menudo y ahora está muy cerca”, dijo Sixas a través de su equipo Decathlon CMA CGM.

“Sólo tengo 19 años, pero como ya dije, la edad no es un obstáculo ni una excusa. Esta decisión, tomada en consulta con la dirección del equipo, fue cuidadosamente considerada y desarrollada colectivamente durante los últimos días. Mis resultados desde el inicio de la temporada me han dado mucha confianza, me siento preparado y tendré objetivos ambiciosos.

“No es mi mentalidad ni mi visión del ciclismo participar en el Tour de Francia simplemente para ganar experiencia, y mi objetivo es lograr la mejor clasificación general posible. Antes de eso, también competiré en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes (anteriormente conocido como Critérium du Dauphiné) en junio, en carreteras que conozco muy bien y en un formato que me servirá como preparación ideal para mi primer Gran Vuelta”.

Las esperanzas y las expectativas son altas, especialmente en Francia, pero Seixas ha demostrado su talento especial, especialmente en los últimos meses, ganando la carrera por etapas Itzulia Basque Country y La Flèche Wallonne. Fue el único corredor capaz de acompañar el ataque de Pogačar y terminó segundo detrás del esloveno tanto en Strade Bianche como en Lieja-Bastoña-Lieja.

El equipo Decathlon CMA CGM ha intentado gestionar las expectativas en torno a Seixas en el Tour de Francia retrasando cualquier decisión hasta después de su campaña de primavera. Sin embargo, sus resultados y su programa de carrera esperado indicaron que estaba listo para correr durante tres semanas, incluso si se convierte en uno de los contendientes más jóvenes del Gran Tour.

El equipo tomó una decisión final después de analizar sus actuaciones recientes y las discusiones finales con Seixas y el equipo.

“Habíamos acordado reunirnos después de las Clásicas de las Ardenas para decidir los próximos pasos de Paul Seixas. Necesitábamos tomarnos el tiempo para analizar minuciosamente todos los datos y también discutirlos con Paul y su equipo”, dijo el director del equipo, Dominique Serieys.

“Ha tenido un comienzo de temporada notable y ya está entre los mejores corredores del mundo. Y los mejores están destinados a competir en la carrera más importante del calendario: el Tour de Francia. Con gran humildad y enfoque en aprender, Paul comenzará en Barcelona con ambiciones reales de lograr el mejor resultado posible en la clasificación general”.

Decathlon CMA CGM también reveló el programa de carreras de Seixas para la última parte de 2026, con el corredor francés nombrado para el Grand Prix Cycliste de Québec, el Grand Prix Cycliste de Montréal, el Campeonato Mundial de ruta UCI en Montréal, Canadá y luego el final de temporada Il Lombardia.