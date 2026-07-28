El joven de 26 años está listo para seguir luchando por los mejores resultados en carreras de tres semanas después del mejor resultado del Tour hasta la fecha.

Hacia adelante y hacia arriba. El séptimo Gran Tour y el tercer Tour de Francia de Remco Evenepoel probablemente marcarán un “antes” y un “después” en sus planes de carrera, dijo a los periodistas en París el domingo, con un segundo puesto en la general detrás de Tadej Pogačar y dos victorias de etapa que confirman que definitivamente tiene futuro luchando por la victoria en carreras de tres semanas.

“He demostrado que merezco soñar”, dijo el joven de 26 años unas horas después de subir al podio final del Tour de Francia entre el ganador general Pogačar y el compañero del esloveno UAE Team Emirates-XRG, el tercer clasificado, Isaac del Toro.

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Red Bull - BORA - El ciclista belga del equipo hansgrohe, Remco Evenepoel, llega a la meta para ganar la 15.ª etapa de la 113.ª edición de la carrera ciclista del Tour de Francia, 183,9 km entre Champagnole y Plateau de Solaison en las montañas del Jura, el 19 de julio de 2026. (Foto de Loic VENANCE / AFP)


El ganador absoluto del UAE Team Emirates - el ciclista esloveno de XRG Tadej Pogacar celebra en el podio con el segundo clasificado Red Bull - BORA - el ciclista belga del equipo hansgrohe Remco Evenepoel y el tercer clasificado UAE Team Emirates - el ciclista mexicano de XRG Isaac Del Toro después de la 21.ª etapa de la 113.ª edición de la carrera ciclista del Tour de Francia, con 88,7 km de salida y terminando en París, el 26 de julio de 2026. (Foto de Anne-Christine POUJOULAT / AFP)