El joven de 26 años está listo para seguir luchando por los mejores resultados en carreras de tres semanas después del mejor resultado del Tour hasta la fecha.

Hacia adelante y hacia arriba. El séptimo Gran Tour y el tercer Tour de Francia de Remco Evenepoel probablemente marcarán un “antes” y un “después” en sus planes de carrera, dijo a los periodistas en París el domingo, con un segundo puesto en la general detrás de Tadej Pogačar y dos victorias de etapa que confirman que definitivamente tiene futuro luchando por la victoria en carreras de tres semanas.

“He demostrado que merezco soñar”, dijo el joven de 26 años unas horas después de subir al podio final del Tour de Francia entre el ganador general Pogačar y el compañero del esloveno UAE Team Emirates-XRG, el tercer clasificado, Isaac del Toro.

“El segundo puesto me demostró que hice bien en no abandonar mi sueño de subir al podio de las Grandes Vueltas, en la medida de lo posible, y en intentar ganarlos porque ese es el objetivo de mi carrera”, explicó el belga.

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“Después de este resultado, le he demostrado a mi equipo, a mí mismo y al mundo exterior que merezco soñar y aspirar a ello”.

Quizás como era de esperar, después de un período excepcionalmente largo alejado de las carreras y simplemente concentrándose en construir para el Tour, el Tour 2026 de Evenepoel tuvo un comienzo relativamente lento, su equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe perdió más tiempo de lo esperado ya que terminó 19 segundos atrás en la contrarreloj por equipos inaugural.

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Luego se quedó atrás de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y Pogačar en el Tourmalet en la etapa 6 y las cosas empeoraron en el largo recorrido hasta la meta en Gavarnie-Gedre, con Evenepoel luego arremetió públicamente contra su colíder Florian Lipowitz por no ayudarlo más en la final. Sin embargo, según Le Lioran, incluso después de que Evenepoel pareciera tener problemas al final de un ascenso menor, realizó un rebote espectacular en la recta final para reclamar el segundo lugar y el hacha parecía haber sido enterrada para siempre entre él y su compañero de equipo alemán.

El continuo ascenso de Evenepoel a la cima del Tour de Francia continuó con un quinto puesto en la siguiente gran etapa de montaña de Le Markstein, donde Evenepoel pudo limitar los daños a pesar de ser bloqueado por un vehículo de la organización más tarde y sufrir por la lluvia y el frío. Pero el belga realmente comenzó a tocar notas altas en Plateau de Solaison en la etapa 15, donde se alejó con Pogačar y Del Toro cerca de la cima para lograr su primera victoria en la cima de una montaña en el Tour de Francia.





A partir de entonces, Evenepoel fue viento en popa. Si se esperaba conseguir la victoria en la contrarreloj en Thonon-les-Bains 48 horas después, el segundo puesto en la etapa final en Alpe d'Huez el sábado confirmó que sus actuaciones en la montaña son consistentemente mucho más fuertes que nunca en el Tour.

Para su equipo, perder a Lipowitz, también aspirante a la general, representó un gran revés, tanto en el aspecto táctico como en términos de lo que podría haber logrado el finalista del podio de 2025. Pero para Evenepoel, estos resultados de escalada enormemente mejorados, combinados con su continuo éxito en la contrarreloj, continúan reforzando su sueño de avanzar hacia un mayor éxito en el Gran Tour.

“Está el hecho de que todavía estuve en un muy buen nivel en el segundo fin de semana y durante toda la última semana, en términos de mi desempeño en la escalada en la etapa 15, y también ayer (etapa 20) fue realmente bueno”, dijo Evenepoel.

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“No sólo eso, en la contrarreloj también hice uno de los mejores 15 minutos de mi historia en la primera subida, lo que demuestra que mi nivel al final del Tour fue realmente bueno. Tampoco hubo signos de debilitamiento después de una preparación perfecta y eso nos demostró a mí y a mi equipo que estuve en un alto nivel durante tres semanas.

“Todavía me siento bastante fresco, sin fatiga real, creo que eso es bueno y creo que lo llevaremos hacia el futuro”.

Encontrar el equilibrio adecuado

La complicada relación de Evenepoel con los medios de su país, dado el intenso escrutinio que sólo produce constantemente un corredor de primer nivel en un país loco por el ciclismo como Bélgica, ha sido un tema constante a lo largo de su carrera. Pero admitió que tal vez las estimaciones de lo que podía hacer habían bajado un poco, dadas sus malas actuaciones en las altas montañas en dos de sus carreras de preparación, la Volta a Catalunya (donde una caída no ayudó en nada) y nuevamente en los Emiratos Árabes Unidos.

“Pero para mí y para el equipo logramos lo que buscábamos: una victoria de etapa y terminar en el podio en 2024”, dijo, “de hecho, obtuvimos dos victorias de etapa, dos segundos puestos muy buenos, eso demuestra que realmente he subido un paso en términos de rendimiento, de nivel y también en las etapas más difíciles”.

“Las expectativas son un poco más bajas, la presión sigue siendo alta, pero todo bien, y ahora vemos cuál será el rodaje para el próximo Tour”.

La falta de puntos de referencia para Evenepoel en la cuenta regresiva inmediata para el Tour quizás también ayudó a que disminuyeran las especulaciones sobre un gran resultado, dado que había pasado casi dos meses alejado de las carreras después de Lieja-Bastogne-Lieja antes de dirigirse directamente al Tour. Pero eso también significó que, dado el mini vacío de los resultados recientes, su segundo lugar en París tiene una sensación aún mayor de resultado destacado para el corredor que ganó la Vuelta a España 2022.

“Fue un enfoque que me gusta porque sé que es mejor para mí hacer las cosas discretamente”, dijo Evenepoel sobre sus largos campos de entrenamiento antes del Tour.

“Hicimos las cosas bien, nos concentramos en el físico, en el aspecto mental, en mi peso, todo sin sobrepasar el límite. Para el futuro, tenemos mucha buena información”.

Los beneficios del enfoque poco convencional de Evenepoel estuvieron ahí para que todos los vieran en la última semana en particular e incluso en el último día, donde después de terminar segundo en el Alpe d'Huez en la etapa 20, poco más de 24 horas después estaba de vuelta en el centro de la acción en un final al estilo Clásico sobre la subida de Butte Montmartre en la etapa 21.

“Fue bastante bonito, en la primera vuelta sólo quería coger el ritmo y ver cómo se comportaba el pelotón, luego en la segunda vuelta lo intenté, con una ventaja perfecta en Montmartre”, relató Evenepoel.

“Regresé (sobre los atacantes anteriores Pogačar y el eventual ganador Mathieu van der Poel) a la cima, luego, en el tercer tiempo en la subida, sentí que todavía había muchos velocistas, estaba demasiado nervioso y quería pensar en la próxima semana porque todavía tengo una gran carrera agradable” – la Clásica San Sebastián – “no estaba dispuesto a correr grandes riesgos por las posiciones. Así que decidí intentar llegar sano y salvo y disfrutar de mi segundo lugar.

“Sin embargo, fue fantástico poder contar con Mathieu, Tadej y Mads (Pedersen, Lidl-Trek) en algún momento de la segunda vuelta.

“En ese momento pensé que la carrera había terminado, pero los equipos de velocistas querían devolverle las cosas a Olav Kooij (Decathlon CGM CGA). Aún así, en general vimos una carrera bonita y un nombre muy bonito en este circuito de Montmartre”.





En términos más generales, Evenepoel se mostró más relajado y tranquilo en la rueda de prensa final del Tour 2026, sólo dos años después de su tercer puesto en su debut en 2024. Explicó que en términos de preparación mental, junto con su mejor rendimiento físico, estaba más en la cima de su juego.

“En aquel entonces fue especial, fue como la primera vez que hice el Tour, subí directamente al podio y conseguí el maillot blanco, algo con lo que realmente no me atrevía a soñar en ese momento”, recordó Evenepoel.

“Pero esta vez en el Tour vine con la mentalidad de subir al podio y conseguir una etapa, sentí que tenía el control de mí mismo durante toda la carrera. El equipo también teníamos el control en términos de cómo queríamos que fuera todo”.

“Y he tenido tantos reveses en mi carrera, que estoy empezando a saber cómo lidiar con todo, y también con eso viene el apoyo de casa”.

Refiriéndose a su esposa Oumi, sentada entre el público mirándolo hablar, Evenepoel dijo: “No es porque ella esté sentada aquí, casi nunca hablamos de ciclismo, yo entreno, pero cuando la bicicleta está en el garaje, no vivimos en un mundo ciclista, incluso si todo se hace por el ciclismo”.

“Somos muy buenos manejando el botón entre encendido y apagado. Durante un mes para el Tour, sé que tengo que estar completamente encendido y mentalmente fresco para hacerlo, y de esa manera no me cuesta hacerlo”.

“Al mismo tiempo, después de tantos contratiempos, lesiones y malos resultados, sé por mí mismo que cuando las cosas van bien siempre estaré tranquilo y controlaré mi situación”.

El logro de un segundo puesto en el Tour está ahí para que todos lo vean y aprecien también y, a juzgar por las palabras de Evenepoel, tendrá un gran impacto en cómo avanza en su carrera.

Hay que reconocer que durante su rueda de prensa, Evenepoel también tuvo tiempo de explicar que estar en el podio junto a un cinco veces ganador del Tour, mientras el récord estaba igualado, también era algo que le importaba.

“También es un logro muy grande quedar segundo detrás del chico que iguala el récord, es un gran honor vivir ese momento”, concluyó.

“Ojalá algún día pueda decirles a mis hijos que estaba en el podio cuando se igualó el récord y eso es algo que nunca olvidaré”.

Y al mismo tiempo, gracias a ese podio, su propio sueño de seguir triunfando en Grandes Vueltas también permanece más que intacto.