“Si no lo hago bien, estaré un poco decepcionado”, dice el ex campeón mundial de múltiples disciplinas en el primer gran objetivo desde su regreso a las carreras de carretera con Visma-Lrease una bicicleta

Pauline Ferrand-Prévot hizo su muy esperado regreso a las carreras de carretera con Visma-Arr-arrenda una bicicleta en la gira de los EAU el mes pasado, pero dijo que fue solo un calentamiento y que su primer gran objetivo tendrá lugar en Strade Bianche en Siena el sábado.

El campeón francés de múltiples disciplinas firmó un contrato de tres años con el equipo holandés hasta finales de 2027, en lo que fue una transferencia muy publicitada del equipo todoterreno de los Granaderos de Ineos.

La 15 veces campeona mundial de élite y la campeona olímpica de ciclismo de montaña 2024 ahora se ha comprometido con la carretera a tiempo completo, y aunque comenzó su temporada en la gira de los EAU, dijo que su enfoque estaba en Strade Bianche, las mujeres Remo de Milan-san revividas y en el futuro, el Tour de France Femmes.

En la gira de los EAU de cuatro días, Ferrand-Prévot terminó 17º en general, 5:18 detrás de la ganadora general Elisa Longo Borghini (EAU TEAM ADQ). Cuando se le preguntó si estaba decepcionada con su actuación, dijo: “En absoluto”.

“No esperaba mucho de la gira de los EAU; solo volver al grupo y con mis compañeros de equipo para conocerse”.

Ferrand-Prévot dijo que se ha estado preparando constantemente específicamente para los clásicos de primavera, con Strade Bianche como su primera carrera importante que pretende hacer bien entre sus rivales en el pelotón.

“Mañana será la primera prueba de la temporada. Si no me va bien mañana, tal vez estaré un poco decepcionado porque entrené duro para ella. Pero la gira de los EAU fue solo un calentamiento”.

El pelotón femenino competirá a través de una carrera de 136 km que presenta un sector de grava adicional este año para un total de 50 km divididos en 13 sectores de todoterreno, una ruta que debe adaptarse perfectamente a los especialistas en grava y bicicletas de montaña en el campo, como Ferrand-Prévot y Puck Pieterse (Fenix-Inpecin).

Ferrand-Prévot dijo que ver más y más jinetes de bicicletas de montaña compitiendo en el camino y para los equipos de primer nivel ha sido agradable y que podrían tener una ligera ventaja en una carrera como Strade Bianche.

“Sí … no es la misma técnica o manejo en la bicicleta, pero, seguro, estamos acostumbrados a esto, y no me asustamos a la velocidad. Creo que es bueno que más pilotos de MTB entren y puedan mostrar la disciplina de MTB”, dijo.

Ferrand-Prévot hizo historia en la temporada 2014-2015 a la edad de 23 años, cuando se convirtió en la primera ciclista en tener títulos mundiales en las tres disciplinas simultáneamente. Ella ganó el título mundial de la carrera de la carretera de élite en la carretera en 2014 Ponferrada, el título mundial de Cross-Country XCO en 2015 en Vallnord y el título mundial de Cyclo-Cross en 2015 en Tabor. Desde entonces, ha acumulado un total de 15 títulos mundiales de élite a través de la carretera, la bicicleta de montaña, el ciclocross y la grava.

Aunque no ha corrido una temporada de carretera completa desde 2018, fuera de la competencia en el Campeonato French Road en 2019 y 2021, será una jinete clave para ver en el WorldTour femenino de 2025, y ciertamente en Strade Bianche este fin de semana.

“Me he preparado muy bien (para Strade Bianche), y es por eso que tengo una buena motivación para mañana”, dijo.