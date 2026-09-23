La mitad de las victorias del belga sobre Filippo Ganna se produjeron en los tramos técnicos de Montreal

No fue una gran sorpresa que Remco Evenepoel (Bélgica) consiguiera su cuarto título consecutivo de contrarreloj en el Campeonato Mundial de Ruta UCI, ya que llegó a la carrera en Montreal como el claro favorito, pero lo que fue inusual fue el margen de victoria sobre Filippo Ganna (Italia).

En los enfrentamientos anteriores de la pareja en 2023 y 2024, las diferencias fueron de 12 y seis segundos, respectivamente. La diferencia del domingo fue de 57 segundos.

Ganna parecía un poco desmoralizado después de registrar lo que dijo que eran los mejores números de potencia de su carrera durante el esfuerzo de 45 minutos en 39,2 kilómetros. Se mostró crítico con el estado del recorrido fuera del circuito de Fórmula 1 y del carril bici, ya que en la ciudad la carrera estaba plagada de baches, grietas y asfalto irregular.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Creo que un Campeonato del Mundo puede merecer el mejor asfalto, especialmente al principio”, dijo Ganna. “Era el mismo asfalto para todos, así que tal vez un asfalto nuevo podría ser bueno para todos”.

Evenepoel y Ganna fueron vistos charlando antes del podio, el belga deseó suerte al italiano para el comienzo temprano del relevo mixto del martes y agregó que “nos respetamos mucho”. Sin embargo, después de derrotar a Ganna en la carrera, estaba arrojando un poco de sombra sobre las afirmaciones de Ganna sobre su producción de potencia.

te puede gustar



Campeonato Mundial de Ruta: Remco Evenepoel, que batió récords, logra el cuarto consecutivo con una actuación vertiginosa en la contrarreloj en Montreal



Remco Evenepoel, Filippo Ganna y el resto – Análisis de los contendientes a la contrarreloj masculina de élite en el Campeonato del Mundo



Filippo Ganna tiene una nueva posición en contrarreloj 'más extrema', pero no esperes verla en el Campeonato del Mundo

“Lo dice cada vez que es segundo o cuando gana que tiene su mejor potencia. Creo que es difícil decirlo en este caso, porque obviamente hubo muchas curvas, así que digamos que la potencia promedio y la potencia normalizada están bastante divididas”.

“Personalmente, tuve la sensación de que estaba haciendo una muy buena producción de potencia en llano. Creo que si realmente hubiera hecho su mejor esfuerzo en 45 minutos, habría estado un poco más cerca, supongo”.

“Entiendo que en una crono como hoy hubiera esperado estar más cerca de mí, porque era completamente llano excepto en los últimos 2 o 3 km.

“Y también en las curvas, en el pasado solía ganarme mucho tiempo, pero creo que he mejorado mucho en las curvas con una moto de contrarreloj y con una moto normal. Además, en términos de confianza, creo que ayuda mucho atreverse a apretar en las curvas”.

Empujar en las curvas de Montreal suponía un riesgo: Jakob Soderqvist (Suecia) estaba en camino de un posible podio, marchando tercero en el último control hasta que se estrelló en una.

Qué leer a continuación



'¿Por qué no ambos?' – Remco Evenepoel inicia el 'Proyecto Canadá' con grandes ambiciones y buenas sensaciones de cara a los Grandes Premios de Québec y Montreal



'Todavía hay margen de mejora': Remco Evenepoel muestra un estado de forma siniestro con la victoria en el GP de Québec antes de los dobles goles en el Campeonato Mundial



“El año pasado no creo que hayamos hecho ni una sola prueba aerodinámica”: por qué las contrarreloj ya no son una prioridad para Primož Roglič y por qué la Vuelta TT no salió como Red Bull predijo

Evenepoel sabe de primera mano lo peligroso que puede ser correr riesgos; después de todo, se cayó de un puente en el complicado descenso de Sormano en Il Lombardia 2020 y se fracturó la pelvis. También enfrentó algunas críticas sobre el manejo de su bicicleta el año pasado después de una serie de accidentes.

En Montreal, la mejora de las habilidades de Evenepoel quedó clara en la hoja de resultados. En los primeros 10,7 kilómetros, donde hubo 18 curvas, Evenepoel le puso casi 23 segundos a Ganna. En la segunda sección, que incluyó varios giros de 180° y algunos más, Ganna perdió otros 18 segundos, es decir, 41 segundos en los primeros 21,9 km. Las ganancias fueron mucho menores en el viaje de regreso, algo menos técnico, representando sólo otros 17 segundos en 17,3 km.

“Creo que entiendo que perdió la esperanza”, dijo Evenepoel. “Nunca me rendiría, porque todo puede cambiar. Siempre voy a luchar por las cronos, y el año que viene, seguro, intentaré ir por la quinta. Pero hoy hice una muy buena crono para mí. Es difícil decirle qué hacer para acercarse, porque sólo me concentro en lo que hago y en lo que creo que puede ser mejor”.

Ganna insistió en que su entrenamiento fue bien y que su tiempo fue más rápido de lo que predijo su equipo. No le faltaba confianza ni determinación.

“Podría ser tal vez por el material, tal vez por mi posición, tal vez simplemente no era una bala como él”, dijo Ganna antes de que le preguntaran si había hecho alguna prueba especial o cambios para el Campeonato Mundial.

“En cuanto al material y al túnel de viento, la última vez fue en enero/febrero, pero no hicimos nada más aquí antes porque la fecha para unirse al túnel (de viento) no estaba disponible. Así que tenemos que conservar lo que tenemos y pensar en el futuro con lo que tenemos”.

Otra diferencia entre los dos, dijo Ganna, fue una larga temporada desde su campo de entrenamiento de enero con Ineos en Gran Canaria. “Creo que he tomado mi forma al 90% durante toda la temporada; trato de ganar tal vez todos los meses. Si piensas en Algarve, Tirreno, las Clásicas, Giro, hasta aquí, intento ganar cada vez. Si no gano, llego segundo”.

Mientras tanto, Evenepoel estuvo 69 días completos fuera de competición antes del Tour de Francia. Trabajó estrechamente con Specialized en su nuevo Shiv para el Tour de Francia y continúan modificando el diseño en la última contrarreloj de la temporada, el Chrono des Nations.

“Han pasado algunos años desde que estuve en la largada”, dijo Evenepoel sobre la carrera francesa. “Junto con Specialized, hicimos la nueva bicicleta, así que vamos a seguir probándola y ver dónde todavía hay puntos que mejorar en la bicicleta. Esa es la principal razón por la que estaré en la salida de la Crono de las Naciones”.

Aún así, al menos Ganna podría dar un suspiro de alivio porque el récord de horas aún no está en la agenda de Evenepoel y su marca de 56,792 kilómetros podría mantenerse un poco más.

“En cuanto al récord de horas, todavía no he pensado qué hacer con él, pero está claro que algún día podría intentarlo”, dijo Evenepoel. “Creo que tengo las cualidades para perseguir ese récord, pero creo que, antes que nada, todavía tengo muchos otros objetivos con las Grandes Vueltas, el próximo domingo (la carrera de élite masculina en ruta), por lo que hay muchos más objetivos que el Récord de la Hora”.