La mitad de las victorias del belga sobre Filippo Ganna se produjeron en los tramos técnicos de Montreal

No fue una gran sorpresa que Remco Evenepoel (Bélgica) consiguiera su cuarto título consecutivo de contrarreloj en el Campeonato Mundial de Ruta UCI, ya que llegó a la carrera en Montreal como el claro favorito, pero lo que fue inusual fue el margen de victoria sobre Filippo Ganna (Italia).

En los enfrentamientos anteriores de la pareja en 2023 y 2024, las diferencias fueron de 12 y seis segundos, respectivamente. La diferencia del domingo fue de 57 segundos.

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