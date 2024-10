Uno de los pocos productos que resiste décadas de abuso y sigue oscilando.

Antes de ser periodista ciclista, fui geólogo de exploración. Mi primer trabajo después de la universidad fue un invierno en una plataforma de perforación en la ladera de una montaña noruega. Estaba HELADO. Antes de volar, gasté un par de cientos de grandes libras esterlinas en lana. Calcetines Merino y camisetas interiores Merino. Usé las capas base todos los días durante cinco meses seguidos, y eran tan buenas que, diez años después, sigo usándolas cada invierno para montar en bicicleta.

No, no quiero decir que los haya reemplazado igual por igual. Me refiero a la misma prenda de vestir. La misma capa base que he usado felizmente todos los inviernos durante los últimos diez años sigue funcionando bien y no puedo recomendarla más.

Las capas base en cuestión son de Icebreaker, y mi cremallera Everyday 200 1/2 todavía sale de una caja cada vez que llega el invierno y no muestra signos de desaceleración. La versión 175, una opción un poco más liviana y más adecuada para actividades de mayor ritmo, ahora está bastante rebajada solo para Amazon Prime Day en los EE. UU., junto con una gran cantidad de otras capas base de la marca que también califico.

Si bien no es el exacto producto que usé, la única diferencia es el peso de la lana, por lo que estoy más que feliz de recomendar el 175 y creo que en realidad es una opción aún mejor para montar en bicicleta.

Esta no es una capa base específica para ciclismo; para aquellos, necesitarán consultar la guía de mi colega Tom sobre las mejores capas base para ciclismo, pero aun así la sigo usando cada invierno.

El cuello alto significa que te mantendrás muy abrigado, especialmente si también llevas un calentador de cuello, pero la cremallera corta significa que puedes abrir la parte superior del pecho al viento y liberar algo de calor en una escalada; algo que no es posible con una camiseta interior de cuello redondo.

El Everyday 175 está hecho 100% de Merino y nunca sentí picazón en absoluto. Hace calor cuando lo necesitas, aunque realmente no lo recomendaría para montar a un ritmo muy alto. Los paseos largos y acogedores en el frío cortante son lo que destaca. Lo suficientemente transpirable como para no cocinar en las subidas y cómodo en el aire frío. Incluso me he colocado una capa base Icebreaker de manga corta debajo con bastante regularidad en los días más fríos.

Al ser 100% Merino, descubrí que resiste muy bien el olor – fácilmente pasaría una semana entre lavados en el trabajo de campo sin volverse criminal – y aunque se vuelve un poco más holgado con el uso de un ciclo de lavado, lo devuelve a un estado más enseñado.

Si el cuello alto y la cremallera no son de su agrado, entonces Icebreaker Amazon Store tiene muchas otras opciones, muchas de las cuales tienen un gran descuento hoy.

Sería difícil decir que se trata de una camiseta interior de hace diez años.

