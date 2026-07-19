“Estaba pensando que ya no podía practicar este deporte”, dice el ciclista de Canyon-SRAM después de luchar contra problemas de salud y ser recompensado con el tercer puesto en la etapa 2

Cuando la ciclista holandesa Maike van der Duin saltó por primera vez al pelotón profesional en 2023 cuando tenía 21 años, no perdió el tiempo para dejar su huella, subiendo al podio en eventos Women's WorldTour de Ronde van Drenthe, Gent Wevelgem y RideLondon Classique durante los primeros meses de su carrera.

Sin embargo, desde entonces ha sido mucho más difícil encontrar un lugar en esos escalones. Primero, una lesión en el tobillo y una pérdida personal obstaculizaron su temporada 2024, con sus hazañas en el podio en carreras en ruta limitadas a un tercer lugar en la etapa 3 de la Vuelta a Burgos, y las cosas no se pusieron más fáciles en 2025.

Después de una serie de abandonos, la temporada del año pasado terminó en junio y la ciclista tuvo problemas con su salud durante algún tiempo. Más tarde ese año, la ciclista de ruta y pista, que ganó el bronce en las tablas en los Juegos Olímpicos de París, descubrió la razón por la cual había estado lidiando con una inflamación sistémica.

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Aún así, al volver a estar en forma paso a paso, después de nueve meses fuera de las carreras, Van der Duin pudo reincorporarse a la lucha en 2026.

“Ya me he sentido muy bien en los últimos meses, y cada semana estoy mejorando un poco. Estuve en una especie de campo de entrenamiento la semana pasada en España y me sentí muy bien, pero tampoco ha sido muy frecuente que haya tenido oportunidades este año”, dijo Van der Duin en un comunicado del equipo.

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Eso, sin embargo, cambió el viernes en la etapa 2 del Baloise Ladies Tour cuando su compañera de equipo Zoe Bäckstedt, que lideraba la carrera, lanzó desde un pelotón extendido a 300 metros del final.

“Para ser justos, no era realmente el plan y estaba un poco encerrado, pero Zoe fue muy temprano, creo que para salir del caos”, dijo Van der Duin. “Como iba tan temprano, se abrió un hueco y la velocidad era tan alta que la seguí por si no podía aguantar. Le dije que continuara y también lo di todo hasta la meta”.

Finalmente terminó tercera y al principio hubo cierta decepción por perderse la victoria, que se la llevó Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech), quien también adelantó a Bäckstedt en la general, pero no pasó mucho tiempo hasta que se filtró una perspectiva diferente.

“Al final funcionó bien, pero es un poco emotivo porque vengo de un punto realmente bajo, así que esta es una buena recompensa por el último año”, dijo Van der Duin. “Estaba pensando que ya no podía practicar este deporte”.

Ahora, sin embargo, la joven de 24 años acaba de conseguir su primer podio en ruta en 790 días, siendo el último el podio de 2024 en la Vuelta a Burgos, y forma parte de un equipo que lucha por otra victoria general en el Baloise Belgium Tour con Bäckstedt. El campeón defensor, que cruzó la línea de meta en sexto lugar en la etapa 2, está a solo cinco segundos de Kool con una contrarreloj de 8,3 km y una etapa en ruta de 106 km por delante el sábado, y luego el domingo será una última batalla de 111,8 km para decidir la carrera.