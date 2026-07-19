“Estaba pensando que ya no podía practicar este deporte”, dice el ciclista de Canyon-SRAM después de luchar contra problemas de salud y ser recompensado con el tercer puesto en la etapa 2

Cuando la ciclista holandesa Maike van der Duin saltó por primera vez al pelotón profesional en 2023 cuando tenía 21 años, no perdió el tiempo para dejar su huella, subiendo al podio en eventos Women's WorldTour de Ronde van Drenthe, Gent Wevelgem y RideLondon Classique durante los primeros meses de su carrera.

Sin embargo, desde entonces ha sido mucho más difícil encontrar un lugar en esos escalones. Primero, una lesión en el tobillo y una pérdida personal obstaculizaron su temporada 2024, con sus hazañas en el podio en carreras en ruta limitadas a un tercer lugar en la etapa 3 de la Vuelta a Burgos, y las cosas no se pusieron más fáciles en 2025.

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