El sensor agotado ya cuenta con la adopción WorldTour, pero con el tiempo podría volverse tan omnipresente como el monitor de frecuencia cardíaca.

El 'atleta como máquina humana a optimizar' no es un concepto nuevo, pero en los últimos años la proliferación de wearables ha sido frenética. Se acabaron los días de darle palmaditas alegres a un monitor de frecuencia cardíaca; ahora tenemos mediciones de potencia, sensores de temperatura central, monitores de glucosa en sangre y relojes que te colman de desprecio cuando no te has recuperado bien o no has dormido la duración perfecta.

Sin embargo, la hidratación ha sido una fuente de datos relativamente sin explotar hasta ahora. Garmin tiene desde hace algún tiempo una función de hidratación predictiva, pero no se basa en ninguna medición real. Las mediciones reales de la pérdida de agua y de sodio han sido posibles, pero en un laboratorio. Entra por la izquierda del escenario, Flowbio; una startup con sede en Londres que ofrece un pequeño sensor portátil que te indica cuánto líquido y sal has perdido después de tu paseo (o carrera, si eso es lo que te gusta) y, lo que es más importante, qué puedes hacer al respecto.

Pasé un día en su sede y realicé una prueba en vivo del sensor para brindarles una idea del futuro. El sensor, como ya veremos, está esencialmente agotado al menos a corto plazo, pero de todos modos fue uno de los días más reveladores que he tenido en mucho tiempo y vale la pena hablar de él.

La empresa

Flowbio es, en el contexto del complejo industrial de datos deportivos, un pequeño equipo que, por lo que puedo decir, proviene del CEO y bola humana de energía Stefan van der Fluit. Basado en una serie de unidades en una fábrica de galletas reconvertida (con nombres encantadores como “estudios de almendras”), el equipo de Flowbio ha desarrollado, probado y fabricado su sensor S1 internamente.

Está la oficina principal, pero al lado hay una sala de pruebas extremadamente sudorosa con un par de bicicletas Wahoo Kickr y una cinta de correr para que los atletas realicen las pruebas. Al otro lado del pasillo está el piso de la fábrica, por así decirlo, donde todas las carcasas de los sensores se imprimen en 3D y luego se ensamblan, empaquetan y envían; Verdaderamente una industria artesanal, pero muy actualizada.

Por razones de secreto, esta es la única imagen que puedo compartir desde el piso de producción: las carcasas de los sensores impresos en 3D en las que se encuentran todos los circuitos y sensores.

el sensor

El S1 es, confusamente, la segunda versión del sensor de hidratación de Flowbio. La primera versión todavía era una unidad portátil, pero dependía de un dispositivo de un solo uso en la carcasa; No es la cosa más sostenible del mundo, pero lo que es más importante, pedirles a los atletas que se peguen cosas constantemente, me dijeron, era solo una barrera para que se convirtiera en parte de la rutina normal.

Enrolle el S1 y simplemente se engancha a una correa de frecuencia cardíaca existente o a una correa para el brazo en el caso de mi unidad de prueba. Es pequeño y tiene más o menos la misma forma que el ya conocido sensor de temperatura corporal Core.

En el exterior de la carcasa impresa en 3D hay un solo botón, que se utiliza para el emparejamiento, y en el interior, junto a la piel, hay una abertura extremadamente pequeña por la que fluye el sudor para medirlo.

No he montado en interiores desde hace años; Basta decir que olvidé lo sudoroso que estaba.

La prueba

Naturalmente, la prueba comienza con un repaso de lo que recibiría si fuera cliente. Una pequeña caja contiene el sensor, la habitual guía de inicio rápido y, curiosamente, una pequeña botella vacía con un accesorio en forma de aguja. Me dijeron que esto consiste en enjuagar ocasionalmente el sensor con agua limpia para mantenerlo en óptimas condiciones.

El emparejamiento fue un asunto relativamente simple, aunque la aplicación complementaria S1 solo es compatible con iOS por ahora, por lo que tuve que pedir prestado un iPhone. Una vez que el sensor está emparejado, solo hay un paso final: vincularlo con su plataforma de seguimiento de actividad física preferida (todos compatibles con Wahoo, Garmin, Polar, Zwift, Coros y TrainingPeaks) antes de subirse a una bicicleta Kickr durante una hora y un rato en un habitación caliente.

Si desea profundizar en cómo funciona el sensor y su precisión, Flowbio ha publicado un documento técnico. La versión abreviada es que la pérdida de líquidos corporales totales (WBFL) se calibró con la medida estándar de masa corporal desnuda antes y después del ejercicio, y se midió la ingesta de líquidos para tener en cuenta cualquier aumento de masa.

El sodio corporal total (WBS, por sus siglas en inglés) se calibró haciendo que los atletas usaran parches adhesivos de depósito durante el ejercicio, recogiendo el sudor mediante una jeringa y analizándolo. Estos puntos de datos se utilizaron luego para crear el algoritmo patentado de la compañía que amplía los datos recopilados por el sensor, teniendo en cuenta el esfuerzo de distancia, tiempo, potencia, frecuencia cardíaca y tamaño corporal. Flowbio afirma que muestra una excelente concordancia con los métodos de recopilación de datos de laboratorio y que evidentemente es más conveniente. Curiosamente, los datos muestran una mejor concordancia a tasas de pérdida de fluido más altas, por lo que cuanto más trabaje, mejores serán los datos.

Los datos están disponibles casi instantáneamente al final de su entrenamiento, tan pronto como haya detenido y sincronizado su unidad principal.

Los datos

No soy un nerd de los datos, hay que decirlo, pero principalmente creo que eso se debe a que muchos de ellos no son procesables. Los datos de potencia son interesantes, pero sin un plan de entrenamiento que los utilice, en realidad son solo un buen número a tener en cuenta. Lo mismo ocurre con la frecuencia cardíaca, y los datos calóricos (inexactos como lo son las estimaciones calóricas proporcionadas por una unidad principal) son una manera fácil de provocar un trastorno alimentario, como descubrí.

Stefan, que viaja a mi lado durante mi hora de sudor, me recuerda la importancia de los datos procesables. Saber cuántos litros de líquido perdiste y cuántos miligramos de sodio es interesante, pero inútil si no sabes a qué equivale eso en términos de comida o bebida. Lo bueno de la aplicación complementaria S1 es que puede vincularla con su proveedor preferido de productos de hidratación (SiS, Precision Hydration et. al.) y la aplicación no solo le dirá cuáles son sus cifras de WBFL y WBS, sino también cuáles Lo que puedo hacer al respecto: tomar tres pastillas en dos botellas de agua, en mi caso. No pesar la sal de mesa.

Actualmente, los datos se limitan a un sistema posterior al recorrido, pero con el tiempo, los datos de hidratación en tiempo real estarán muy presentes. Lo que esto implicará está por verse. Podrían ser campos de alfabetización y sodio junto a su frecuencia cardíaca y kilometraje en su unidad principal, o simplemente alertas que le advierten que está perdiendo más líquido y sal de lo habitual para un nivel determinado de esfuerzo.

Veredicto

En mi poco tiempo con el sensor Flowbio S1, debo decir que quedé muy impresionado. Es digno de aplaudir el enfoque en datos procesables, y todo el sistema parece extremadamente bien pensado. Obviamente, ser solo iOS es un pequeño inconveniente en este momento, pero estoy seguro de que es algo que se abordará a su debido tiempo.

Soy siempre propenso a sufrir dolores de cabeza, que siempre achaco a no beber lo suficiente. Después de una hora con el S1, aprendí que no solo estoy tremendamente sudoroso, sino también extremadamente salado, y pierdo alrededor de 1,7 g de sodio por cada litro de sudor. Durante mi sesión, logré extraer apenas un litro de agua y 1.615 mg de sodio, lo que explica por qué soy tan propenso a sufrir dolores de cabeza.

Teniendo en cuenta que sólo uso pastillas de hidratación para los grandes paseos en días calurosos, no es de extrañar que a menudo me sienta un poco mal. Las tabletas de 1500 mg son las más fuertes que produce Precision Hydration, por ejemplo, y para reponerme adecuadamente necesitaría tomar una de esas cada hora. Claramente es un déficit enorme, pero también, con un sistema muy fácil de usar e interpretar, algo que es muy fácil de rectificar.

Debido a que la sal de mesa tiene un 40% de sodio en peso, he calculado que necesito 3,25 g de esta sustancia en una botella grande de agua de 0,75 litros cada hora. De manera repugnante, también me da una buena analogía de lo que es tragarse el sudor.

También vale la pena discutir el precio. El sensor en sí cuesta £ 329, que es más caro que el sensor Core, pero me atrevería a decir que es mucho más útil para mucha más gente. También está el costo de todos los productos de hidratación adicionales que pueda necesitar comprar. Si tomo el ejemplo de Precision Hydration, necesitaría aproximadamente una pastilla cada hora, lo que equivale a aproximadamente 89 peniques. En el transcurso de una semana, fácilmente podrías ganar diez libras, o £40 al mes. Más barato si lo compras al por mayor, por supuesto, pero es suficiente para hacerme pensar en hacer mi propia mezcla.

En general, aunque mis primeras impresiones son excelentes, y creo que con el tiempo suficiente, tenerlos montados más o menos permanentemente en el HRM será la norma para muchos aficionados entusiastas; Los profesionales ya lo están haciendo, varios equipos WorldTour ya están adoptando Flowbio, y todos sabemos lo que hacen los profesionales y todos seguimos hasta cierto punto.