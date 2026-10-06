“No cambiaría haber visto 15 países nuevos, o lo que sea, por otro año de carreras en un equipo de club en Europa o algo así. Ha sido emocionante”, afirma el ciclista de Terengganu.

Fue hace un año en la etapa 7 de Le Tour de Langkawi que Zeb Kyffin rugió hacia la línea de meta de Le Tour de Langkawi con el héroe local Aiman ​​Rosli (Terengganu) y en esa carrera ganadora consiguió no sólo una victoria, sino también otro contrato y otro año de carrera en el ciclismo.

Antes de esa victoria, el entonces piloto de Unibet Rockets no sabía qué sería lo siguiente para la temporada 2026, pero resultó que Malasia proporcionó la respuesta no solo como un lugar para colocarlo en el centro de atención del ganador para que pudiera asegurar el contrato tan ansiado, sino que también era el lugar que le proporcionaría al piloto británico su nuevo equipo.

“Aproveché mi oportunidad cuando la tuve, logré mi única victoria profesional y, mirando hacia atrás, lo especial que es que tan pocas personas lograran ganar una carrera ciclista profesional”, dijo Kyffin. ciclismonoticias mientras corría nuevamente en Le Tour de Langkawi en 2026. “Abrí mi teléfono cuando terminé la etapa y el gerente de este equipo me dijo: 'bueno, si quieres el contrato del que hablamos, aquí está' y eso fue todo”.

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Este equipo al que se refería era Terengganu, lo que, en un giro curioso en ese día clave en la carrera de Kyffin, significó que el corredor al que venció hasta la victoria pronto sería su compañero de equipo en el equipo mejor clasificado de Malasia, que actualmente ocupa el cuarto lugar en el ranking del Asia Tour.

“Regresé a Malasia en enero para la semana de prensa del equipo y el lanzamiento del equipo, y creo que solo entonces me di cuenta de cuán grande es la configuración y cuán profesional es el equipo, y tienen ese legado de 15 años de historia en el Asia Tour”, dijo Kyffin.

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“He estado corriendo a todo gas desde enero. Fui a la India para la gira inaugural de Pune. Después fuimos al AlUula Tour, el Tour de Taiwán, el Tour de Hainan, Qinghai y el Himalaya. He visto lugares a los que nunca pensé que iría, y mucho menos en bicicleta. Así que ha sido un gran año, de verdad”.

Más allá de la experiencia de correr en una amplia variedad de terrenos previamente desconocidos, ha habido diez primeros y podios en la lista de resultados para demostrarlo, incluido el segundo puesto general en el Tour de Shanghai en junio en lo que ha sido un calendario repleto.

Sin embargo, lo que el jugador de 28 años no tuvo fue una gran oportunidad de volver a escabullirse del frente sin ser visto mientras se adaptaba a la nueva dinámica después de dos temporadas con los Unibet Rockets y cinco temporadas compitiendo con equipos continentales con sede en el Reino Unido. “Ya entendí cómo funciona, y creo que es bueno estar en un equipo más pequeño, pero también en casa. Así que competimos mucho contra los mismos profesionales durante todo el año”, dijo Kyffin cuando ciclismonoticias Hablé con él antes de la etapa 4.

“Pero supongo que también tengo cierta reputación por ser el tipo que intenta enviar el mensaje largo, y la gente se dio cuenta bastante rápido. Así que no he podido pasar desapercibido tanto como probablemente quisiera”.

“Como incluso ayer, uno de los chicos de Tudor dijo: “Salva tus piernas”. Iremos juntos al escenario seis', y yo dije: 'Oh, por el amor de Dios, ¿por qué todos saben lo que voy a hacer?' Así que supongo que en cierto modo es agradable que te reconozcan por lo que eres capaz de hacer. También arruina un poco el plan”.

Correr en Asia para un británico ha tenido sus desafíos con alrededor de 70 días de carrera; su temporada también se extendió por la convocatoria para competir en Langkawi, ya que inicialmente no estaba en su calendario, particularmente cuando incluye un largo viaje hacia y desde casa en Gran Bretaña, además de un cambio de climas y zonas horarias.

“Aproveché al máximo lo que decidí hacer y no cambiaría haber visto 15 países nuevos, o lo que sea, por otro año de carreras en un equipo de club en Europa o algo así. Ha sido emocionante”.

*My Bike asistió a Le Tour de Langkawi con un paquete de invitación/medios de comunicación de la carrera que incluía viaje y alojamiento. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.