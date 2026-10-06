“No cambiaría haber visto 15 países nuevos, o lo que sea, por otro año de carreras en un equipo de club en Europa o algo así. Ha sido emocionante”, afirma el ciclista de Terengganu.

Fue hace un año en la etapa 7 de Le Tour de Langkawi que Zeb Kyffin rugió hacia la línea de meta de Le Tour de Langkawi con el héroe local Aiman ​​Rosli (Terengganu) y en esa carrera ganadora consiguió no sólo una victoria, sino también otro contrato y otro año de carrera en el ciclismo.

Antes de esa victoria, el entonces piloto de Unibet Rockets no sabía qué sería lo siguiente para la temporada 2026, pero resultó que Malasia proporcionó la respuesta no solo como un lugar para colocarlo en el centro de atención del ganador para que pudiera asegurar el contrato tan ansiado, sino que también era el lugar que le proporcionaría al piloto británico su nuevo equipo.

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