Australia supera años de desilusión y sale victoriosa

Hubo lágrimas de alegría y alivio que decían “No estoy llorando, estás llorando” en todo el equipo australiano de ciclismo en pista en los Juegos Olímpicos de París cuando el equipo masculino de persecución derrotó a Gran Bretaña para reclamar su primera medalla de oro olímpica en el evento en 20 años, ganando en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines el miércoles.

La última medalla de oro de Australia en persecución por equipos masculina en los Juegos Olímpicos llegó en 2004, y desde entonces, terminó cuarto en Pekín, segundo dos veces detrás de Gran Bretaña en Londres y Río, y luego tercero después de una gran caída en la clasificación en Tokio.

Sam Welsford y Kelland O'Brien formaban parte del equipo en Tokio. Welsford también formaba parte del equipo de Río, junto con el suplente de Tokio Conor Leahy y el recién llegado Oliver Bleddyn. Arrasaron la pista, establecieron un nuevo récord mundial en la ronda preliminar el martes y luego derrotaron a sus rivales británicos por la medalla de oro en una reñida lucha que solo se resolvió cuando el británico Ethan Hayter se cayó de su sillín y casi se estrella en los últimos 500 metros.

Tim Dekker, entrenador nacional de Australia de resistencia en pista para eventos cronometrados, ha estado con el equipo desde Londres, con la excepción de dos años que pasó con el equipo chino, y regresó el año pasado al equipo australiano. Contuvo las lágrimas al intentar describir lo mucho que significaba la medalla de oro.

“Este es un momento muy importante para estos chicos, y se lo merecen. Hemos pasado por el infierno y hemos vuelto. Para ellos, hacer que esto suceda ha sido increíble. Ser una pequeña parte de ese viaje, ayudar a guiarlos y hacer que sigan creyendo que era posible, esa es una de las cosas de las que me he enorgullecido y nunca he querido renunciar a ellos”.

Australia era la favorita para ganar la medalla de oro en Tokio, pero sufrió un gran revés cuando el manillar impreso en 3D de Alex Porter se rompió durante la ronda de clasificación y terminó en tercer lugar. Al llegar a París, fueron ignorados en gran medida por el actual campeón, Italia, el medallista de plata, Dinamarca, y el omnipresente equipo de Gran Bretaña.

“La gente se olvida de Tokio y de que éramos un equipo muy fuerte allí. Conseguimos una medalla de bronce con probablemente nuestra tercera mejor alineación”, dijo Dekker. “La resiliencia que estos chicos demostraron en Tokio y el hecho de que realmente hayan podido seguir adelante y volver a hacerlo realidad es un logro histórico de alto nivel en la resistencia en pista”.

Welsford disfrutó de llegar a la carrera como perdedor y dijo que eso jugó a su favor.

“Recibimos un duro golpe en Tokio, pero creo que eso también nos motivó a hacerlo bien y a unirnos como equipo y hacer todo lo que necesariamente tenemos que hacer para ganar”, dijo Welsford. “Simplemente metimos la cabeza en la arena y nos pusimos a trabajar, y eso fue probablemente lo más importante para nosotros”.

“Nos mantuvimos en secreto y solo salimos a correr aquí porque era la carrera más importante, y creo que eso fue una gran ventaja para nosotros. Todos sabíamos que teníamos lo que hacía falta. Cuando vimos ayer (3:40.730) en el tablero, creo que todos nos sorprendimos un poco, pero después nos recompusimos”.

Leahy estuvo de acuerdo y dijo que Gran Bretaña “llegó probablemente como favorita o definitivamente para estar en la final por el oro y no creo que mucha gente hubiera pensado que lo éramos”.

“Sabíamos que teníamos lo que hacía falta y que ganarles supondría el mejor partido de nuestras vidas. Creo que por ahora solo tenemos que aprovechar este momento y estar contentos por haber ganado, no solo contra Gran Bretaña, sino contra el mundo entero, y tal vez en las próximas semanas podamos empezar a reflexionar y asimilar realmente lo que hicimos”.

Welsford agregó: “Estoy muy feliz de estar aquí con mis hermanos y Tim, que es como una familia para mí, y de conseguir una medalla de oro, no solo para nosotros sino también para él. Ha estado aquí mucho tiempo y ha superado los altibajos que siempre hemos experimentado en el equipo.

“Siempre ha estado ahí para nosotros. Y que se haya involucrado tanto después de lo que pasó en Tokio significa mucho para nosotros también. Los vínculos que creas con tus compañeros de equipo en estas situaciones duran para siempre. Estuvo conmigo en mis primeros Juegos Olímpicos en 2016, donde probablemente deberíamos haber ganado. Perdimos por siete décimas de segundo, y que nos hayan tocado otra mala mano en Tokio probablemente le haya hecho mucho más daño (a Dekker) que a nosotros”.