Red Bull-Bora-Hansgrohe visto usando una rueda delantera más profunda que la parte trasera en Omloop Het Nieuwsblad

Tan pronto como he escrito una pieza sobre cómo las ruedas de sensor de presión integradas de Tom Pidcock podrían darse cuenta de que yo me arrastran inexorablemente a otro hoyo de conejo tecnológico como Alice, pero en un mundo mucho más nerd más nerd que el país de las maravillas. Nuestra galería de tecnología de primer fin de semana tiene todos los aspectos más destacados de la tecnología, pero rastreando las imágenes de los fotógrafos en la carrera, creo que he visto algo realmente curioso: creo que varios jinetes Red Bull-Bora-Hansgrohe estaban ejecutando deliberadamente un conjunto de ruedas de 'mullet', con una rueda delantera más profunda que trasera.

Además, para volar enormemente mi propia trompeta, predije que esto sucedería. Claro, lo tuve en mi pieza de predicciones del Tour de France 2024 (si quieres revisar mi tarea), pero solo tengo unos meses.

Aquí está Jordi Meeus con una rueda trasera del equipo Roval Rapide CLX II y lo que parece una nueva rueda delantera de contrarreloj y marginalmente más profunda.

¿Qué es un mullet de mullet de carretera?

'Mullet' se ha convertido en un descriptor un poco utilizado en la tecnología de ciclismo. Se puede usar, por supuesto, para describir el corte de pelo de Shane Archbold, pero también se usa para describir los conjuntos de ruedas de bicicleta de montaña que mezclaban una rueda trasera de 27.5 con un 29er en la parte delantera. Latterly ha sido cooptado por la comunidad de grava para una configuración de componentes que combina campanas de palanca de cambios con un cassette trasero de bicicleta de montaña y un cambio para un rango de equipo adicional, similar a lo que vimos a los corredores de Lidl-Trek usando el fin de semana de apertura. Ahora creo que se dará cuenta con los conjuntos de ruedas de carretera para describir cualquier configuración con una rueda delantera más profunda que la parte trasera. Entraré en por qué los equipos pueden optar por esto en breve.

Por lo que puedo ver, los jinetes Red Bull-Bora-Hansgrohe estaban mezclando una nueva rueda delantera Roval que se vio por primera vez en el uso en los Juegos Olímpicos de París en la parte delantera de la bicicleta horaria de Remco Evenepoel con una rueda trasera del equipo Roval Rapide Clx II. La rueda trasera actual Roval Roval Rapide CLX II tiene 60 mm de profundidad, con la rueda delantera de ese conjunto que solo mide 51 mm. Esto significa que la rueda delantera en uso aquí tiene una profundidad potencial de 70 mm.

Se realizó una discusión ferviente dentro del equipo de tecnología para probar esta teoría. ¿Fue tal vez un intercambio apresurado de la rueda delantera después de un pinchazo? Parece poco probable, como parece que al menos tres jinetes estaban en esta configuración. ¿Tenía tal vez algo que ver con los últimos neumáticos Turbo S-Works inéditos que también estaban en uso por el equipo? Esto también parece ser poco probable, ya que la configuración fue utilizada por los ciclistas en los neumáticos inéditos, y también aquellos que parecen usar los neumáticos Mondo S-Works más antiguos. ¿Por qué, entonces, un equipo optaría por ajustar una rueda delantera más profunda que la parte trasera, contra la práctica estándar de innumerables años?

Mick Van Dijke fue visto en la misma configuración de la rueda, pero con diferentes neumáticos, en este caso, un conjunto de opciones turbo inéditas S-Works.

Aero por delante, peso en la parte trasera

Si la tendencia en el diseño de la bicicleta aerodinámica de los últimos años tuviera que resumirse en una sola oración, sería “hacer que el frente sea más aerodinámico y hacer que la parte trasera sea más ligera”.

En resumen, los bordes principales de la bicicleta (y el jinete también) tienen un mayor impacto en la imagen aerodinámica general que en la parte trasera, donde el aire es turbulento, caótico y sucio. Las marcas se han centrado en hacer que los tubos de cabeza sean más profundos (vea la última bicicleta Noah Fast 3.0 de Ridley para un ejemplo extremo), y simultáneamente hemos visto que los estadios de asiento se vuelven especialmente más delgados en un esfuerzo por mejorar la aerodinámica al tiempo que permite que las bicicletas alcancen el límite de peso mínimo de UCI de 6.8 kg, o al menos se acerquen lo más cerca posible.

Red Bull-Bora-Hansgrohe Race exclusivamente en el S-Works Tarmac SL8 especializado, y aunque en nuestras propias pruebas de túnel de viento funcionó extremadamente bien, también es relativamente ligero. Ocasionalmente, las bicicletas de carrera tienen que tener pesos agregados para que hagan el límite de peso (volando frente al punto real del límite de peso en sí, pero eso es adentro del caso), y es completamente posible que, en lugar de simplemente agregar pesos a la cubierta del soporte inferior, el equipo ha optado por agregar peso en la rueda delantera de una manera que debería hacer que el bike sea un bike más aerodámico. Dado los parcoures grumosos de Omloop, el bajo peso es claramente una prioridad, pero como esta parece ser una rueda delantera de contrarreloj, no es como si haya una parte trasera más profunda para ir con ella (sin una rueda de disco, que sería una configuración muy ilegal).

En las discusiones con Colnago el año pasado, ejecuté algunos cálculos basados ​​en pesos combinados de ruedas, hipotetizando que en una etapa de montaña, un par de ruedas ENVE SES 4.5 podrían cambiarse por un delantero ENVE 6.7 y 2.3. Esta sería una diferencia neta de 210G/7.4 oz a favor de la configuración de 'salmonete'. Sin probar la aerodinámica de cada configuración, es imposible saberlo con certeza, pero podría ser que, así como una mejora neta de peso, también es similar o incluso mejor aerodinámicamente.

Finalmente, el ganador del año pasado, Jan Tratnik, también parecía estar ejecutando la misma configuración de la rueda. Dos podrían ser una coincidencia, pero es más difícil argumentar que tres sí.

¿Hay algún inconveniente?

En igualdad de condiciones, un frente más profundo es más difícil de controlar en condiciones de viento, y generalmente es más rígida, pero es poco probable que esto moleste a los profesionales. Estéticamente, es bastante desafiante, y el deporte a menudo es un esclavo de la estética y la tradición, pero dado que los profesionales están bastante felices de correr ruedas delanteras extremadamente profundas junto con una parte trasera aún más profunda a veces, creo, para fines de carreras, al menos, hay muy pocos inconvenientes.

Si se apodera comercialmente dependerá en última instancia de si se ve en el Pro Peloton. Incluso hace solo cinco años, habría dicho que no había una posibilidad, pero ahora, con cada piedra entregada en la búsqueda de la última fracción de un vatio, estamos viendo cascos horarios en uso en las carreras de ruta, los visores han regresado, y los desviadores delanteros han sido eliminados de forma horaria en las pruebas horarias contra la carrera de la tradición en la búsqueda de la velocidad. En ese contexto, una rueda delantera ligeramente más profunda que la parte trasera no suena tan extravagante si hay ganancias sobre la mesa.

My Bike se ha comunicado con Red Bull-Bora-Hansgrohe para hacer comentarios.