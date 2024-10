“No le teme a los desafíos: vivir en el otro lado del mundo no le impidió descubrir lo que puede hacer sobre la bicicleta”, dice la manager Esra Tromp

La neozelandesa Henrietta Christie dejará el equipo Human Powered Health al final de esta temporada y comenzará un nuevo contrato con EF-Oatly-Cannondale en 2025. La directora general del equipo, Esra Tromp, dijo que Christie reforzará el equipo de escalada del plantel en las carreras principales. .

“Henrietta es una escaladora joven y talentosa. No le teme a los desafíos: vivir en el otro lado del mundo no le impidió descubrir lo que puede hacer en bicicleta”, dijo Tromp.

“Se mudó a Europa cuando era adolescente para descubrir sus talentos, aprender estrategias de carrera y perseguir su sueño. Nuestro equipo está muy feliz de tener a Henrietta a bordo para fortalecer nuestro equipo de escalada. Es una compañera de equipo increíble dentro y fuera de la bicicleta, lo cual siempre lo apreciamos.”

Christie, de 22 años, consiguió su primer contrato profesional con BePink en 2021 y luego pasó al equipo de Human Powered Health desde 2022 hasta finales de 2024.

Durante su estancia en el equipo WorldTour, Christie ha tenido buenas actuaciones en la clasificación general; 7º en el Tour Down Under, 6º en la Vuelta Ciclista Andalucía, además de terminar 6º en la Cadel Evans Road Race y 3º en el Gran Premio Ciudad de Eibar. También ha ganado la competición de mejor ciclista joven en el Tour Down Under y el Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche.

“Me encanta la sensación de ser competitivo, pero lo que me motiva es que quiero hacerlo bien”, dijo Christie.

“Igualmente, quiero que a mi equipo y a mis compañeros les vaya bien. Me encanta trabajar para otras personas y también me encanta tener oportunidades. Y me encanta la sensación de saber que hice absolutamente todo lo que pude haber hecho al final del día”. . Esa satisfacción es muy motivadora”.

Se une a su compatriota Kim Cadzow en lo que espera sea una temporada completa de carreras y planea competir en el Tour Down Under y aspira a lograr las mejores actuaciones durante la campaña de carreras de un día de primavera.

“Kim Cadzow y yo planeamos competir en el campeonato nacional de Nueva Zelanda, por lo que sería realmente especial si pudiéramos traer esa camiseta al equipo”, dijo.

“Aún no conozco mi programa, pero me encantaría correr bien en el Tour Down Under y, por supuesto, en las Clásicas de Primavera, especialmente en las Ardenas. Amo las Ardenas. Me encanta su locura, donde pueden pasar tantas cosas”. “Ese tipo de carrera, además de las fuertes subidas, es muy divertida”.