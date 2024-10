El apoyo inunda al ex medallista olímpico después de que le dieran de dos a cuatro años de vida

Los homenajes del mundo del ciclismo y del deporte en general han llegado a Sir Chris Hoy después de que la leyenda olímpica del ciclismo en pista revelara que su cáncer es terminal.

Hoy anunció que tenía cáncer y que estaba en tratamiento, incluida quimioterapia, en febrero antes de dar una actualización en una entrevista con Los domingos. Reveló que los médicos le han dicho que le quedan entre dos y cuatro años de vida.

Después de sufrir una distensión muscular, el médico descubrió un tumor en el hombro de Hoy, y una segunda exploración reveló cáncer primario en la próstata, que había hecho metástasis en los huesos. Su cáncer fue diagnosticado en etapa 4 y es incurable, con tumores también en la pelvis, la cadera, la columna y las costillas.

“Por más antinatural que parezca, esto es naturaleza”, dijo Hoy al Horario del domingorevelando que ha estado viviendo con su diagnóstico durante un año.

“Sabes, todos nacimos y todos morimos, y esto es sólo parte del proceso”.

“Recuérdate a ti mismo, ¿no tengo suerte de que pueda tomar un medicamento que pueda evitar esto durante el mayor tiempo posible? Pero no estoy diciendo sólo estas palabras. He aprendido a vivir el momento y tener días de genuina alegría y felicidad.”

Hoy, seis veces medallista de oro olímpico, se mostró inquebrantable en su positivismo en la emotiva e inspiradora entrevista, y su efecto persistente en el mundo deportivo británico se destacó en las respuestas a la triste noticia.

“Es posible que vean en las noticias este fin de semana algunos artículos sobre mi salud, así que solo quería asegurarles a todos que me siento en forma, fuerte y positivo, y abrumado por todo el amor y apoyo mostrado a mi familia y a mí. En adelante !” escribió Hoy en Instagram mientras compartía una foto de Dinamarca mientras trabajaba en el Campeonato Mundial de Pista.

Después de la publicación del artículo el sábado por la noche, en las redes sociales llegaron homenajes de ex compañeros de equipo, rivales en la pista, amigos, familiares y cualquier persona inspirada por la leyenda olímpica de su época dentro y fuera de las tablas del velódromo.

Sir Mark Cavendish, poseedor del récord de victorias de etapa del Tour de Francia, describió a Hoy como un “héroe de un ser humano” después de ser parte de la misma generación que abrió un camino para el crecimiento del ciclismo británico a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010.

El ex futbolista escocés y comentarista de televisión Ally McCoist escribió: “Tú, amigo mío, eres una superestrella en todos los sentidos de la palabra. Amor y fuerza de parte de todos nosotros”.

“Afrontar esto como sólo Chris Hoy podía hacerlo. Siempre es la inspiración”, dijo su compatriota escocés y ciclista de parapista altamente condecorado Neil Fachie.

La periodista y presentadora de ciclismo de televisión Orla Chennaoui describió a Hoy como “una maravilla humana”, y la también medallista de oro olímpica y comentarista de ciclismo Joanna Rowsell respondió: “Muy amado por todos. Te envío fuerza a ti y a tu familia” a la publicación de Hoy.

“Qué noticia tan triste. Chris es una leyenda del deporte británico. Afrontar su diagnóstico con tanta positividad es inspirador”, escribió el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, en X.

“Todo el país está detrás de él y su familia”.

La lista de personas que rindieron homenaje a Hoy es interminable, con sus compañeros campeones olímpicos Matthew Pinsent, Dames Kelly Holmes y Jessica Ennis-Hill entre ellos, junto con la dama paralímpica británica más exitosa Sarah Storey y la campeona mundial de velocidad en pista Harrie Lavreysen.

Hoy ganó su primera medalla de oro en el kilo en Atenas 2004, antes de sumar tres más en Beijing 2008 en sprint, sprint por equipos y keirin. Amplió su cuenta a seis durante sus partidos en casa en Londres 2012 tras ganar de nuevo el sprint por equipos y el keirin.

Mientras trabajaba en sus memorias – All That Matters: My Toughest Race Yet – el año pasado, Hoy también ha estado poniendo su energía en crear un paseo en bicicleta benéfico anual 'Tour de 4' para recaudar fondos con el fin de cambiar la percepción de diagnósticos de cáncer en etapa 4, para demostrar que “la etapa 4 no es solo, cierto, este es el final de tu vida. Hay más por vivir”.