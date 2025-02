Cuando se trata de encerrar su bicicleta, las cerraduras de cadena pueden ofrecer una alternativa flexible a los locos D tradicionales, ya que pueden caber en puntos de anclaje más grandes y no formados. Es especialmente útil si son fácilmente portátiles. Conocido por sus cerraduras portátiles, Hiplok tiene una de esas opciones disponibles en forma de Hiplok Lite. Está diseñado para usarse alrededor de la cintura mientras se conduce, lo que elimina la necesidad de una bolsa o un soporte de marco voluminoso que pueda ser posible ráfage mientras viaja. Si bien su deseabilidad hace que el Hiplok Lite sea un fuerte contendiente entre las mejores cerraduras de bicicletas para ciclistas urbanos y de cercanías, ¿es una de las mejores cerraduras de cadena?

A diferencia de las cerraduras de cadena más pesadas, el Hiplok Lite tiene como objetivo mantener las cosas livianas y prácticas. Sin embargo, su calificación segura vendida de bronce significa que probablemente no sea ideal para áreas de alta tensión o uso durante la noche. Si ha sacado una de las mejores pólizas de seguro para bicicletas y tiene ciertos requisitos para cumplir, este probablemente no será el adecuado, ya que la mayoría de las aseguradoras estipulan la necesidad de un bloqueo con clasificación de oro o diamantes. Dicho esto, si su prioridad es la portabilidad y la facilidad de uso, entonces el Hiplok Lite podría adaptarse a la factura.

Siga leyendo para averiguar cómo funciona en el uso diario.

El Hiplok Lite se puede usar como un cinturón, usando el candado para asegurarlo en su lugar.

Diseño y estética

Hiplok es bien conocido por sus cerraduras portátiles, y el modelo Lite es una de las opciones más compactas en su gama de cerraduras de cadena. Diseñado para usarse alrededor de la cintura como un cinturón, es una alternativa práctica para cualquiera que no le guste llevar una cerradura en su bolsa o tener una montada en su marco. El candado funciona como un cierre de cinturón, mientras que una correa de velcro larga lo asegura en su lugar, con capacidad de ajuste para ajustar el tamaño de la cintura de 26-44 pulgadas.

Si bien el diseño es bastante innovador, no todos les resultará cómodo o práctico de usar, y sin forma de adjuntarlo a un marco de bicicletas, esto podría ser un inconveniente para cualquiera que prefiera montar sin gastarse, especialmente en un día caluroso en el verano.

La cadena en sí comprende enlaces de acero endurecidos de 6 mm, mide 75 cm de longitud y se siente robusta pero no demasiado pesado. La cadena está encerrada en una manga de tela que hace que sea mucho más cómodo usar y mantener un frío día de invierno, y lleva una marca mínima: es decir, una sola pestaña con el logotipo de Hiplok.

Vale la pena señalar que en la versión regular de la manga, probamos el color negro, no hay detalles reflexivos de los que hablar. Si la visibilidad nocturna es una preocupación, entonces recomendamos obtener la versión Superbright, que sería ideal para viajeros durante todo el año. De lo contrario, el Hiplok Lite viene en una variedad de opciones de color brillante, lo cual es ideal para cualquiera que disfrute agregando un toque de color a su atuendo o prefiere tener una cerradura que se destaque como un elemento disuasorio visual.

El Hiplok Lite se asegura en su lugar con un candado robusto enhebrado a través de los dos enlaces finales.

Seguridad

El Hiplok Lite se vende con calificación de bronce segura, lo que significa que proporciona un nivel básico de seguridad, pero no se recomienda para áreas de alta tensión. Los enlaces de cadena de acero endurecidos de 6 mm son más pequeños que otros en el mercado, incluso entre la rango de Hiplok, lo que tiene sentido ya que su USP es su deseabilidad. Combinado con un encanto de 8 mm, el Hiplok Lite ofrece un nivel decente de protección contra el robo casual, pero es poco probable que resistente los ataques prolongados de ladrones bien equipados.

Con una longitud de bloqueo de 75 cm, tiene suficiente alcance para asegurar una bicicleta a los bastidores de bicicleta estándar, aunque deja mucho espacio entre la bicicleta y el punto de anclaje, lo que podría hacerlo vulnerable a los cortadores de pernos. A diferencia de algunas cadenas más largas, no es lo suficientemente largo como para envolver un soporte dos veces para mayor seguridad. Sin embargo, si solo lo usa para paradas breves en áreas de bajo riesgo, la longitud tiene la ventaja adicional de ser lo suficientemente flexible como para navegar por puntos de ancla -cabellos.

Dada su calificación, no me sentiría cómodo usándola para el bloqueo durante la noche o en áreas de alto riesgo. En cambio, probablemente sea el más adecuado para paradas rápidas en ubicaciones relativamente seguras, o como un bloqueo secundario cuando se usa junto con un Lock D más robusto. Los viajeros en bicicleta con acceso al estacionamiento seguro para bicicletas en el trabajo también pueden encontrar una buena opción, particularmente si necesitan algo flexible para puntos de anclaje de forma no convencional.

La correa de velcro se interpone en el camino de un extremo de la cadena, lo que hace que una solución menos que la noche al bloquear.

Actuación

Usar el Hiplok Lite es más cómodo de lo que esperaba. El peso es notable pero no se siente excesivo, mientras que la correa de velcro lo mantiene de forma segura en su lugar. La capacidad de ajuste hace que sea accesible para una variedad de tamaños de cuerpo, lo que me gusta, aunque descubrí que la larga correa es un poco obstinada cuando realmente llegó a encerrarse. La forma en que se diseña la manga significa que la correa de velcro se superpone a la abertura donde sobresale el extremo de la cadena. Cuando llegue el momento de bloquearlo alrededor de su bicicleta, una vez que haya asegurado los dos extremos de la cadena en su lugar con el candado, le queda una correa larga que necesita envolver alrededor del área de bloqueo principal y luego doblar sobre sí mismo, Lo cual no es una solución tan ordenada como esperaba.

Claquear es razonablemente sencillo, aunque no sin sus pequeñas molestias si tienes prisa. Mientras que la cadena se enrolla fácilmente a través del marco y la rueda, el mecanismo del candado solo funciona si gira la carcasa externa en el sentido de las agujas del reloj para que el grillete se alinee correctamente antes de que pueda empujarlo y girar la llave. Rotarlo de la manera incorrecta hace que se apodere del plástico del cuerpo del candado. No es un problema importante, pero agrega una ligera fiddinidad al proceso, especialmente en comparación con algunas cerraduras que encajan automáticamente. Otra queja que tenía, especialmente para los ciclistas de cercanías para todo clima durante todo el año, es que no hay una cubierta de ojo de cerradura de lluvia de la que hablar.

En términos de portabilidad, el Hiplok Lite es compacto y fácil de transportar, ya sea usado según lo previsto o almacenado en una bolsa. A pesar de su diseño portátil, sigue siendo una cerradura de cadena y pesa 1,054 g en mis escamas, por lo que no es demasiado pesado, pero aún no es notable cuando la usas. La fijación de velcro lo mantiene de forma segura en su lugar, y no cambia ni baja mientras estoy en bicicleta. En comparación con las cerraduras portátiles más planas y rígidas en forma de cinturón, el perfil más redondo del Hiplok Lite se siente muy cómodo para mí, ya que alguien que transporta un peso extra en el medio.

No hay una cubierta de ojo de cerradura para proteger a las partes internas del clima húmedo.

Veredicto

En general, el Hiplok Lite está bien pensado. Para cualquiera que prefiera la robustez y la versatilidad que viene con un bloqueo de cadena, es una opción conveniente y portátil que no lo pesa demasiado, y viene con una buena capacidad de ajuste para acomodar una variedad de formas corporales. La flexibilidad de la cadena hace que sea útil para navegar por puntos de anclaje no estandarizados y es especialmente útil si se bloquea rápidamente en una farola, aunque si te quedas con soportes de Sheffield y similares, encontrarás que deja mucho espacio. Si bien viene con un poco de FAFF para usar, es una buena opción portátil, aunque su calificación de bronce segura vendida lo hace más adecuado para áreas de baja tensión y paradas rápidas, en lugar de seguridad durante la noche.

Para aquellos que desean un bloqueo de cadena liviano que sea fácil de transportar y usar, el Hiplok Lite es una opción sólida. Sin embargo, si necesita un mayor nivel de seguridad, el Hiplok Gold ofrece una alternativa más robusta, aunque a un precio y un peso más altos.