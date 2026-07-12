Klassmark lanza un nuevo registro de 'acceso prioritario' el 14 de julio para The Traka 200 y The Traka 100

Los tres días de carreras de gravel en The Traka el próximo año tendrán un enfoque más claro y una intención decidida, ya que los organizadores Klassmark anunciaron cambios radicales para el evento de Girona 2027. Sólo se disputarán tres distancias de carrera del 30 de abril al 2 de mayo, siendo The Traka 300 el único evento para categorías profesionales.

En este momento, no hay planes para celebrar la distancia más larga, The Traka 560, que se ha corrido dos veces antes como The Traka Adventure con ciclistas que recorren el equivalente a 350 millas, similar a la popular carrera Unbound Gravel XL celebrada en Kansas.

“La Traka 2027 será una edición más grande, mejor preparada y mejor organizada”, afirmaron los organizadores en un comunicado de prensa esta semana.

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“La nueva estructura reforzará la identidad de cada distancia, concentrará la competencia profesional en The Traka 300 y ofrecerá una experiencia aún más poderosa a toda la comunidad”.

Las matemáticas simples equivalen a carreras con distancias de 100 km, 200 km y 300 km, con la Traka 200 a la cabeza el viernes 30 de abril. La Traka 300 se celebrará el sábado y la Traka 100 completará la trifecta de eventos de gravel de Girona, con otras actividades auxiliares en la ciudad histórica del noreste de España.

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El año pasado, muchos atletas examinaron la dilución de los campos profesionales en dos carreras, con algunos profesionales compitiendo en The Traka 200 mientras que otros se enfrentaron a The Traka 360, que es lo opuesto a otras carreras importantes que tienen una distancia principal para ciclistas de élite. También hubo comentarios negativos sobre los campos amateurs que comenzaron antes que las mujeres de élite en The Traka 360, lo que provocó caos más adelante en la carrera.

Si bien se permitirán grupos de edad en una nueva Traka 300, esa distancia será la única carrera que incluirá una categoría profesional, que estará limitada a 200 participantes entre hombres y mujeres, “con el objetivo de construir un campo más selectivo, competitivo y seguro”.

Esto significa que los ganadores de élite del año pasado, en dos carreras diferentes, competirían juntos, lo que muy probablemente daría ventajas a equipos fuertes como Specialized Off-road, donde la ganadora de Traka 200, Sofía Gómez Villafañe, no uniría fuerzas con su compañera de equipo Geerike Schreurs, quien fue tercera en The Traka 360.

El 'acceso prioritario' para las distancias 200 y 100 de The Traka el próximo año se abrirá el 14 de julio a las 12:00 CEST, 48 horas antes de la inscripción general. Las personas que puedan optar a la inscripción anticipada deberán haber participado en las distancias 'grandes' en Gravel Desert o Ranxo Gravel. También tendrán 'acceso prioritario' las personas físicas con inscripción previa confirmada para las próximas carreras del Río el 6 de septiembre (distancias de 220 o 160 kilómetros) o Santa Vall 2027.

La inscripción para The Traka 300 se abrirá el 16 de julio, sin inscripciones prioritarias. Los organizadores implementarán un proceso de selección para los atletas que quieran formar parte de la categoría profesional.

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Los organizadores han detallado todas las condiciones para el acceso prioritario y el registro general en su sitio web, señalando que “el acceso prioritario no implica una reserva de plaza ni un registro automático”.

Además, Klassmark buscaba ampliar las oportunidades de marca en Girona, en el lugar utilizado para la salida/meta, la exposición y el programa general durante tres días. La agencia deportiva también tenía previsto nombrar un nuevo director para el evento.

“La Traka 2027 también contará con una renovación de la dirección de carrera. El nombre de la persona que asumirá esta responsabilidad se anunciará próximamente como parte del proceso de fortalecimiento de la estructura deportiva y organizativa”, se lee en el comunicado.

“Todos estos desarrollos son parte de un esfuerzo global para mejorar la planificación, la seguridad, la atención a los participantes, los servicios y las operaciones generales del evento”.

Traka 200 y Traka 360 han sido eventos anclas en la Gravel Earth Series, también gestionada por Klassmark.