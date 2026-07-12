Klassmark lanza un nuevo registro de 'acceso prioritario' el 14 de julio para The Traka 200 y The Traka 100

Los tres días de carreras de gravel en The Traka el próximo año tendrán un enfoque más claro y una intención decidida, ya que los organizadores Klassmark anunciaron cambios radicales para el evento de Girona 2027. Sólo se disputarán tres distancias de carrera del 30 de abril al 2 de mayo, siendo The Traka 300 el único evento para categorías profesionales.

En este momento, no hay planes para celebrar la distancia más larga, The Traka 560, que se ha corrido dos veces antes como The Traka Adventure con ciclistas que recorren el equivalente a 350 millas, similar a la popular carrera Unbound Gravel XL celebrada en Kansas.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: