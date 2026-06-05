Vermeulen celebró a su perro con una bicicleta pintada a medida en Unbound Gravel

Se dice que los perros son los mejores amigos del hombre (o de la mujer), y el corredor de gravel y ex profesional del WorldTour Alexey Vermeulen ciertamente parece tener un vínculo especial con su perro Sir Willie.

Vermeulen suele viajar con Sir Willie (cuya página de Instagram puedes ver a continuación) alojado de forma segura en una mochila. El ciclista estadounidense terminó quinto en Unbound en 2022 y llegó a casa en el puesto 15 en la carrera Elite 200 de este año con una velocidad promedio de poco menos de 21 mph, sin cargar a Sir Willie por el circuito.

Vermeulen llegó a Unbound Gravel con Sir Willie a cuestas, así como una bicicleta de gravel Enve Mog especial pintada a medida, que atrajo mucha atención. También cuenta con un plato personalizado muy complicado.

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A diferencia de muchos de sus competidores, que mantuvieron en secreto sus configuraciones finales para el día de la carrera, Vermeulen decidió exhibir su bicicleta en la exposición, permitiendo a todos ver su nuevo trabajo de pintura personalizado de ENVE que presenta posiblemente el perro más famoso del ciclismo. Tomamos algunas fotos antes de que el barro de Unbound lo cubriera todo.

La tecnología del ciclismo puede volverse seria a veces; Este es un buen momento para disfrutar de una bicicleta genial y celebrar el amor de un hombre por su perro.

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