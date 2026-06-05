Vermeulen celebró a su perro con una bicicleta pintada a medida en Unbound Gravel

Se dice que los perros son los mejores amigos del hombre (o de la mujer), y el corredor de gravel y ex profesional del WorldTour Alexey Vermeulen ciertamente parece tener un vínculo especial con su perro Sir Willie.

Vermeulen suele viajar con Sir Willie (cuya página de Instagram puedes ver a continuación) alojado de forma segura en una mochila. El ciclista estadounidense terminó quinto en Unbound en 2022 y llegó a casa en el puesto 15 en la carrera Elite 200 de este año con una velocidad promedio de poco menos de 21 mph, sin cargar a Sir Willie por el circuito.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:


Bicicleta para perros Enve Mog pintada a medida de Alexey Vermeulen para Unbound Gravel


Bicicleta para perros Enve Mog pintada a medida de Alexey Vermeulen para Unbound Gravel


Bicicleta para perros Enve Mog pintada a medida de Alexey Vermeulen para Unbound Gravel


Bicicleta para perros Enve Mog pintada a medida de Alexey Vermeulen para Unbound Gravel


Bicicleta para perros Enve Mog pintada a medida de Alexey Vermeulen para Unbound Gravel


Bicicleta para perros Enve Mog pintada a medida de Alexey Vermeulen para Unbound Gravel


Bicicleta para perros Enve Mog pintada a medida de Alexey Vermeulen para Unbound Gravel


Bicicleta para perros Enve Mog pintada a medida de Alexey Vermeulen para Unbound Gravel