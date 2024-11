El galés habló abiertamente en Rouleur Live sobre por qué necesitaba dejar el equipo británico para estar “incómodo”

Luke Rowe expuso el razonamiento detrás de su cambio sorpresa al equipo francés WorldTour Decathlon AG2R La Mondiale cuando habló en Rouleur Live el viernes, admitiendo que quedarse con el equipo británico ya no le permitiría rendir al máximo.

Después de anunciar su retirada en mayo, el galés confirmó el mes pasado que dejaría Ineos Grenadiers después de 13 años y se uniría a Decathlon AG2R como director deportivo.

Rowe había desempeñado un papel clave dentro del Team Sky/Ineos Grenadiers, ya que lograron innumerables éxitos durante más de una década, con el jugador de 34 años formando parte de varios equipos ganadores de Grand Tour.

Sin embargo, ahora que ya no tiene contrato con el equipo británico WorldTour, Rowe fue honesto y abierto sobre su decisión de buscar nuevos pastos cuando habló en el escenario del evento con el locutor Matt Stephens.

“Fue una decisión difícil, sinceramente pensé que nunca dejaría Ineos Grenadiers”, admitió al comienzo de la charla.

Rowe continuó revelando el proceso de pensamiento detrás del cambio, afirmando: “Descubrí que rindo mejor en la bicicleta cuando me siento incómodo. Si te sientes demasiado cómodo, puedes subirte a una rueda de hámster y realizar un poco los movimientos, lo cual temo por mí mismo. Si me quedara en Ineos, me sentiría demasiado cómodo”.

Después de haber pasado toda su carrera profesional en el conjunto británico, el galés también señaló que estar tanto tiempo en el equipo había impactado en su desarrollo personal.

“Conoces a todos. Ya sabes cómo funciona todo. Conoces a todos los pilotos, y a muchos de ellos, no sólo a colegas y compañeros, esa también fue una dinámica complicada”.

Sin embargo, aparte de querer un nuevo comienzo y un espacio para esforzarse, Rowe reiteró que no había una sola razón abrumadora para su partida.

“La gente dice: 'Bueno, ¿por qué te fuiste entonces?' No hay ninguna razón real. Y obviamente, lo que está pasando, lo que sea, bla, bla, bla, no hay una razón real”, explicó mientras apoyaba al equipo para recuperarse de su actual caída en su forma. “Hay un buen grupo de muchachos, un buen grupo de personas, y creo que realmente quieren volver a hacer cosas buenas”.

Deseoso de “romper el guión” y probar algo diferente, Rowe también admite que el puesto en Decathlon AG2R, como cualquier trabajo, plantea un riesgo en sí mismo.

“La opción fácil (quedarse en el Ineos) es que lo sabes todo y es cómodo. O está esa bola curva en la que dices 'phwoar'. Vamos a por ello y veremos qué pasa, puede que dentro de seis meses me quede sin trabajo”, añadió con una sonrisa irónica.

Unirse a Decathlon en un “momento complicado”

La apuesta que insinúa Rowe podría verse como la actual racha púrpura de sus nuevos pretendientes, con el equipo logrando 30 victorias en 2024, su tercera temporada más exitosa de su historia y la mejor desde 1999.

“De hecho, me uní al equipo en un momento bastante complicado, porque quizás ganaron entre 10 y 15 carreras (cada año) y este año ganaron (alrededor de) 30. Así que unirme al año siguiente. “Es difícil, porque ¿cómo se hace el seguimiento de un año increíble, grandioso y exitoso? Casi estás haciendo que algo fracase”, le sugirió a Stephens.

Rowe señaló la visión a largo plazo del equipo francés como el factor clave para cerrar el trato.

Reveló que había hablado con varios equipos WorldTour después de decidir colgar las ruedas cuando su campaña de Clásicos se vio truncada tras un desagradable accidente en el E3. Sin embargo, nadie se compara con Decathlon en cuanto a sus planes a corto y largo plazo.

“Es sorprendente, después de hablar con tantos equipos, y no me refiero a Ineos, no se centra en ellos, muchos equipos simplemente siguen los movimientos año tras año, como 'Intentemos ir a cada carrera, para intentarlo'. y ganar. Consigamos el éxito.'

“No hay un plan de uno, dos, cinco o diez años ni cómo vamos a llegar allí, pero Decathlon AG2R acertó”.

“Fui a ellos y tuvieron esta presentación y me mostraron todo, y fue como, 'aquí es donde estamos ahora'. Y, de hecho, fue muy realista dónde se encuentran ahora. Decían: 'mira todas estas victorias que hemos tenido este año'. Se ve muy bien en papel. Ahí no es donde estamos. Hemos bateado por encima (de nuestro peso).

“Tuvimos suerte. Hemos obtenido algunas victorias muy oportunistas”. Dicen: 'Hemos ganado esto, pero en realidad no es ahí donde estamos', le contó a la audiencia, antes de agregar: “Realmente me lo creí”.

Rouleur Live se desarrolló del 14 al 16 de noviembre y contó con docenas de estrellas del ciclismo y más de 80 expositores de marcas en la Truman Brewery de Londres. El evento regresará en 2025 para una décima edición.