El antiguo escenario del Critérium du Dauphiné ve al EF Education-EasyPost salir último de la rampa en Perreux

EF Education-EasyPost se dirige a la contrarreloj por equipos de la etapa 3 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes (antes Critérium du Dauphiné) con el liderato general de la carrera sobre los hombros de Alex Baudin.

El francés se adjudicó el maillot amarillo en la etapa 1 con un ataque en solitario desde la escapada del día y lidera la carrera por 32 segundos sobre nueve corredores, liderados por Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) y Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG). La mayor parte de los contendientes de la general como Paul Seixas (Decathlon), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) y Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) tienen un retraso de 44 segundos.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: