El antiguo escenario del Critérium du Dauphiné ve al EF Education-EasyPost salir último de la rampa en Perreux

EF Education-EasyPost se dirige a la contrarreloj por equipos de la etapa 3 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes (antes Critérium du Dauphiné) con el liderato general de la carrera sobre los hombros de Alex Baudin.

El francés se adjudicó el maillot amarillo en la etapa 1 con un ataque en solitario desde la escapada del día y lidera la carrera por 32 segundos sobre nueve corredores, liderados por Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) y Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG). La mayor parte de los contendientes de la general como Paul Seixas (Decathlon), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) y Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) tienen un retraso de 44 segundos.

La contrarreloj por equipos, un circuito ondulado de 28,4 km en Perreux, comienza con un ascenso de 4,9 km con un promedio de 3,5% hasta el primer control de tiempo, luego tiene un descenso técnico y sinuoso seguido de un ascenso poco profundo hasta el segundo. Una fuerte subida en los últimos 800 metros culmina el exigente recorrido.

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Durante la París-Niza, una contrarreloj por equipos mucho más plana de 23,5 km fue para Netcompany Ineos, y el equipo tiene una alineación similar para la etapa, con Kévin Vauquelin y Oscar Onley en séptimo y octavo lugar en la general con 32 segundos.

Lidl-Trek, segundo en la París-Niza, saldrá motivado para ganar tiempo ya que Juan Ayuso y Mattias Skjelmose están a 44 segundos.

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El Tour Auvergne-Rhône-Alpes es un campo de pruebas del Tour de Francia para Seixas, y su equipo Decathlon, tercero en la CTT París-Niza, ya no cuenta con Matthew Riccitello, pero tiene dos potentes motores en Stefan Bissegger y Daan Hoole.

Visma-Lease a Bike está en una posición sólida con Ben Tulett en quinto lugar en la general, mientras que Jorgenson está en el grupo de 44 segundos. Dependerán de Edoardo Affini, Bruno Armirail y Wout van Aert para impulsar su equipo.

Mientras tanto, el UAE Team Emirates-XRG luchará por recuperar terreno para Del Toro.

El formato de contrarreloj por equipos es único en el sentido de que el tiempo de cada corredor en la clasificación general llega cuando cruza la línea, no cuando cruza el cuarto corredor del equipo, como fue el caso en anteriores contrarreloj por equipos.

Eso significa que los equipos con dos líderes, como Netcompany Ineos, querrán permanecer juntos y llevar a ambos corredores a la meta lo más rápido posible.

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Picnic-PostNL es el primer equipo en bajar la rampa a las 15:05 CET, mientras que Del Toro es el primer gran contendiente general para el Tour que comienza a las 15:49.

El equipo de Seixas sale a las 16:05 y Netcompany-Ineos comienza a las 16:17. EF Education-EasyPost los persigue a todos a las 16:29.