Jonas Vingegaard tercero en la rampa de salida y Filippo Ganna el gran favorito en la contrarreloj de 10 km

La carrera por el primer maillot azul en la Tirreno-Adriático de este año llega con la típica contrarreloj individual de la primera etapa a lo largo de la costa en Lido di Camaiore. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) es el gran favorito antes de la carrera, ya que ganó la contrarreloj exacta durante los últimos dos años.

ciclismonoticias Cubriremos toda la acción en nuestro informe en vivo y sobre el terreno en Italia, pero a continuación se muestran los horarios de inicio de la etapa inicial, para que puedas saber cuándo esperar que los principales favoritos salgan de la rampa.

Será la primera oportunidad para Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) de poner en marcha su apuesta por la general en la Race of the Two Seas y es un comienzo temprano para el danés como tercer corredor en la rampa de salida a las 12:37 hora local. hora (hora central europea). El clima influirá y Visma-Lease a Bike cree claramente que la ventana temprana es mejor para su líder.

El primero en salir de la rampa será Alex Tolio (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) dos minutos antes que Vingegaard, mientras que Ganna saldrá mucho más tarde a las 15:24.

Otras esperanzas de la general, como Juan Ayuso (UAE Team Emirates), comenzarán sus 10 km a las 13:36 con Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) siguiendo a Ganna fuera de la rampa a las 15:25. Ben O’Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale) saldrá a las 13:21.

El desafío al campeón nacional italiano de contrarreloj por la victoria de etapa podría ser Vingegaard, aunque el esfuerzo plano no le conviene tanto al danés en el papel. Es más probable que se acerquen a su compañero de equipo Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) y al tres veces campeón mundial sub-23 contrarreloj Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), que comenzarán a las 14:59 y 12:46 respectivamente.

“No me veo ganando la contrarreloj, creo que hay grandes favoritos como Filippo Ganna. Sólo espero hacer una buena crono y ver si gano o pierdo tiempo”, dijo Vingegaard antes de la carrera.