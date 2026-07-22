El primer corredor saldrá a las 13:00 hora local y el maillot amarillo Tadej Pogačar saldrá el último a las 17:15.

Después del segundo día de descanso, el Tour de Francia continúa el martes por la tarde con una contrarreloj individual para la etapa 16. Es la primera y única contrarreloj individual de la carrera de 2026 después de la contrarreloj por equipos inaugural, que ganó Visma-Lease a Bike.

Con salida en Évian-les-Bains, la contrarreloj es relativamente corta, con sólo 26,1 km de longitud, pero el terreno la hace realmente desafiante. Los primeros 10 km son todos cuesta arriba por la Côte de Larringes (9,6 km con una pendiente media del 4,2%). A partir de ahí, la carretera vuelve a descender y luego llega en llano hasta la línea de meta en Thonon-les-Bains.

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