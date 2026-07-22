El primer corredor saldrá a las 13:00 hora local y el maillot amarillo Tadej Pogačar saldrá el último a las 17:15.

Después del segundo día de descanso, el Tour de Francia continúa el martes por la tarde con una contrarreloj individual para la etapa 16. Es la primera y única contrarreloj individual de la carrera de 2026 después de la contrarreloj por equipos inaugural, que ganó Visma-Lease a Bike.

Con salida en Évian-les-Bains, la contrarreloj es relativamente corta, con sólo 26,1 km de longitud, pero el terreno la hace realmente desafiante. Los primeros 10 km son todos cuesta arriba por la Côte de Larringes (9,6 km con una pendiente media del 4,2%). A partir de ahí, la carretera vuelve a descender y luego llega en llano hasta la línea de meta en Thonon-les-Bains.

Una combinación de ritmo, potencia y aerodinámica será clave en esta contrarreloj.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Gracias a la subida, la contrarreloj probablemente se inclina a favor de los corredores de la general que son buenos en la contrarreloj, en lugar de los verdaderos especialistas en la disciplina, que pueden tener mejor potencia en llano pero sufrirán más en la subida en comparación con los corredores más ligeros.

La contrarreloj es muy importante porque ofrece la oportunidad de cambiar la clasificación general al comienzo de la última semana.

Aunque Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) lidera por cinco minutos, los lugares por debajo de él están en juego con muchos corredores al alcance del podio en esta última semana.

El campeón mundial Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) es probablemente el favorito de etapa. Podría ganar no sólo la etapa (que serían victorias consecutivas después de la etapa 15) sino también recortar la ventaja de Pogačar, aunque en realidad solo por una fracción.

La acción comienza a las 13:00 hora local CEST (12:00 BST / 7:00 ET / 21:00 AEST) y el último clasificado, Kamil Gradek (Bahrain Victorious), será el primero en comenzar. Como es habitual, todos los corredores van en orden inverso a la clasificación general, quedando los primeros clasificados en último lugar. Los corredores van cada 90 segundos al principio, luego hay intervalos de dos minutos para los 15 primeros.

Esta mañana se ha confirmado un no participante: Lars Craps de Lotto Intermarché.

Fuera de los corredores de la general, los nombres a tener en cuenta incluyen a Josh Tarling (13:25:30 CEST), Edoardo Affini (13:37:30), Daan Hoole (13:43:30), Filippo Ganna (13:58:30), Tobias Foss (16:06:00), Antonio Tiberi (16:16:30) y Brandon McNulty. (16:40:30).

El top 10 comienza a las 16:57 con Jordan Jegat (TotalEnergies), con Juan Ayuso (Lidl-Trek) a las 17:05 y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) bajando por la rampa a las 17:09.

Con el mono arcoíris, Evenepoel comenzará a las 17:13 antes de que Pogačar comience su esfuerzo a las 17:15.

¿Quién ganará?